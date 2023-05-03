10 самых сексапильных экранизаций

Книги, как известно, почти всегда лучше фильмов, снятых на их основе. Однако у экранизаций есть одно неоспоримое преимущество. В них играют актеры и актрисы, которые куда соблазнительнее, чем слова на бумаге. Какие картины и сериалы лучше всего использовали это преимущество? Перед вами десять самых сексапильных экранизаций – за вычетом порнографических лент и прочих фильмов, снятых только ради откровенных кадров.









10. «Большие надежды/ Great Expectations» (1998)

9. «Быстрые перемены в школе “Риджмонт-Хай”/ Fast Times at Ridgemont High» (1982)

8. «Бойцовский клуб/ Fight Club» (1999)

7. «Бегущий по лезвию/ Blade Runner» (1982)

6. «Город грехов/ Sin City» (2005)

5. «300 спартанцев: Расцвет империи/ 300: Rise of an Empire» (2014)

4. «Любовник леди Чаттерлей/ Lady Chatterley’s Lover» (1981)

3. «Пятьдесят оттенков серого/ Fifty Shades of Grey» (2015)

2. «Игра престолов/ Game of Thrones» (выходит с 2011 года)

1. «9 1/2 недель/ Nine 1/2 Weeks» (1986)