10 самых сексапильных экранизаций

Книги, как известно, почти всегда лучше фильмов, снятых на их основе. Однако у экранизаций есть одно неоспоримое преимущество. В них играют актеры и актрисы, которые куда соблазнительнее, чем слова на бумаге. Какие картины и сериалы лучше всего использовали это преимущество? Перед вами десять самых сексапильных экранизаций – за вычетом порнографических лент и прочих фильмов, снятых только ради откровенных кадров.
10. «Большие надежды/ Great Expectations» (1998)
Когда зрители приходят в кино на экранизацию романа Чарльза Диккенса, их «большие надежды» не распространяются на эротические сцены. Ведь Диккенс писал в Викторианскую эпоху, когда откровенные моменты можно было найти лишь в запретной, неподцензурной прозе. Но когда режиссер Альфонсо Куарон перенес действие «Надежд» из Лондона начала XIX века в Нью-Йорк 1990-х, он решил заодно сделать Диккенса жарче. Поэтому эта экранизация – одна из немногих лент, где можно увидеть обнаженную Гвинет Пэлтроу. Продюсерам так это понравилось, что они разместили соответствующий кадр на постере. Мол, нашего Диккенса стоит увидеть не только ради знакомства с классикой!
9. «Быстрые перемены в школе “Риджмонт-Хай”/ Fast Times at Ridgemont High» (1982)
До того как стать режиссером, постановщик «Джерри Магуайера» Кэмерон Кроу работал журналистом. Сперва он писал о рок-музыке, а затем в возрасте 22 лет подделал документы и провел год в выпускном классе, выдавая себя за старшеклассника. Будучи вундеркиндом, Кроу закончил школу до того, как повзрослел, и возвращение в класс позволило ему пережить все то, что раньше прошло мимо него. Этот эксперимент вылился в откровенный роман о школьных нравах «Быстрые перемены в школе “Риджмонт-Хай”», который всего год спустя был превращен в молодежный комедийный хит. Не одна кассета была затерта до дыр в том месте, где героиня Фиби Кейтс сбрасывает свой красный купальник!
8. «Бойцовский клуб/ Fight Club» (1999)
В полном соответствии с ее контркультурным духом экранизация романа Чака Паланика чаще подчеркивает мужскую, чем женскую привлекательность. Но режиссер Дэвид Финчер не забыл о тех, кто не приходит в экстаз при виде полуголых Брэда Питта и Эдварда Нортона. Для нормальных мужчин и ненормальных женщин в «Бойцовском клубе» есть Хелена Бонэм-Картер, и ее героиня – самый сексапильный персонаж из всех, что актриса сыграла за всю свою карьеру. Марла получилась даже сексапильнее, чем Кейт из весьма откровенной ленты «Крылья голубки» – фильма, благодаря которому Финчер решил нанять британскую актрису.
7. «Бегущий по лезвию/ Blade Runner» (1982)
Финансовая неудача классической фантастической ленты Ридли Скотта, основанной на книге Филипа Дика, – одна из величайших голливудских несправедливостей начала 1980-х. Ведь в этом стильном фильме были сцены на любые вкусы – от фрагментов, рассчитанных на поклонников киберпанка, до эпизодов, предназначенных для ценителей детективного нуара 1940-х. И, конечно, кто может забыть эротические моменты ленты с участием Джоанны Кэссиди и Шон Янг! К счастью, релиз на видео позволил «Бегущему» найти своего зрителя и занять достойное место в фантастическом пантеоне.
6. «Город грехов/ Sin City» (2005)
Фильм Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера основан не на прозаическом, а на графическом романе, но суть дела от этого не меняется. Реальные актрисы сексапильнее не только слов, но и рисунков. В «Городе грехов» это убедительно доказывают Джессика Альба, Розарио Доусон, Бриттани Мерфи, Джейми Кинг, Карла Гуджино, Девон Аоки и Алексис Бледел. А также Бенисио дель Торо, Клайв Оуэн, Джош Хартнетт… И, для особых ценительниц, Брюс Уиллис и Микки Рурк. К сожалению, сиквел «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» получился далеко не столь удачным, как первая картина.
5. «300 спартанцев: Расцвет империи/ 300: Rise of an Empire» (2014)
Можно ли назвать экранизацией фильм по мотивам еще не опубликованного графического романа Фрэнка Миллера «Ксеркс»? Конечно, можно! Тем более что это продолжение «300 спартанцев», хорошо известных и любителям комиксов, и ценителям кино. Если эпическая картина 2007 года была в основном подарком фанаткам мускулистых мужчин, то в «Рассвете империи» в центре повествования персидский адмирал Артемисия в исполнении Евы Грин, и эта кровожадная красотка добавляет страсти в и без того жаркое «мужское» кино. Кстати, Артемисия – не политкорректная современная выдумка, а вполне реальная женщина, которую Ксеркс, если верить Геродоту, считал лучшим из своих адмиралов.
4. «Любовник леди Чаттерлей/ Lady Chatterley’s Lover» (1981)
Режиссер Жюст Жакен и актриса Сильвия Кристель получили известность благодаря знаменитой картине «Эммануэль» – одной из тех полупорнографических экранизаций, которые мы не включили в наш список из-за их исключительной ставки на экранный секс. К счастью для нашего хит-парада, в совместном творчестве Жакена и Кристель нашлось более амбициозное и столь же откровенное полотно – экранизация знаменитого романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Кристель считала эту ленту своей лучшей работой, и многие критики с ней соглашались.
3. «Пятьдесят оттенков серого/ Fifty Shades of Grey» (2015)
Если эротические сцены книги Э.Л. Джеймс трудно читать без смеха, то фильм Сэм Тейлор-Джонсон получился весьма «смотрибельным» – что бы там ни писали про него критики, которые не разглядели, насколько лучше картина положенного в ее основу романа. Впрочем, мы сейчас не о художественных достоинствах «Пятидесяти оттенков», а о том, что Тейлор-Джонсон не стала загонять сюжет в жесткие цензурные рамки и сняла кино на грани голливудского рейтинга NC-17 («только для взрослых»). Когда эту двухчасовую картину выпустили во вьетнамский прокат, из нее пришлось вырезать 20 минут, чтобы подогнать под местные представления о пристойности. Кульминационную сцену порки вырезали вовсе, что картину просто убило.
2. «Игра престолов/ Game of Thrones» (выходит с 2011 года)
Прежде создатели телесериалов и помыслить не могли о том, чтобы соревноваться по сексапильности и откровенности с фильмами для взрослых. Теперь же пожалуйста – популярнейшая «Игра престолов» сочетает эпическое фэнтези с множеством эротических сцен и даже задействует исполнителей из «параллельного» порномира. Спасибо кабельному телевидению! И спасибо Джорджу Мартину, чей книжный цикл не кажется написанным для младших подростков – в отличие от многих фэнтези-бестселлеров, авторы которых уверены, что должны ориентироваться на школьников.
1. «9 1/2 недель/ Nine 1/2 Weeks» (1986)
На обложке изданной в 1978 году книги «9 1/2 недель» стояло имя Элизабет МакНил. Это был псевдоним американской писательницы австрийского происхождения Ингеборг Дэй, которая в то время была редактором феминистского журнала «Ms.». К счастью, книга была основана на реальных событиях, а не на идеологических выкладках, и потому она получилась страстной и захватывающей. Шесть лет спустя британский режиссер Эдриан Лайн поставил фильм по мотивам «9 1/2 недель», и его откровенная картина два года пылилась на студийной полке, пока ее не решились выпустить в прокат. Как это обычно бывает с «полочным» кино, прокат ленты не удался. Зато на видео она стала столь успешным хитом, что превратила своих ведущих актеров Микки Рурка и Ким Бейсингер в голливудских звезд. Несмотря на ее возраст, картина Лайна до сих пор остается одной из самых сексапильных западных романтических лент, и мы без тени сомнения поставили ее на вершину нашего хит-парада.
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