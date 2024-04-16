Какая скрытая функция активизируется, если нажать кнопку сброса суточного пробега

Каждый автомобилист знает о том, что на приборной панели его машины собраны все наиболее важные и полезные в процессе управления транспортным средством указатели и индикаторы, а также в вопросах настройки и регулировки агрегатов машины. При этом далеко не каждый знает, на панели имеется кнопка сброса суточного пробега. Еще меньше людей осведомлено о том, что с ее пользой можно получить кое-какую весьма полезную информацию.
Столько датчиков. |Фото: camper4x4.ru.
Умение извлекать полную и правильную информацию из индикаторов на приборной панели автомобиля – это очень важный навык, которым должен владеть всякий водитель хотя бы потому, что он способен значительно облегчить процесс эксплуатации, а также позволит заполучить в свое пользование большой объем разнообразной информации о состоянии узлов и агрегатов транспортного средства. Управление индикаторами осуществляется при помощи специальной программы «вшитой» в память панели приборов.
Как пользоваться всем этим. |Фото: autonews.ru.
Главное, что должен уяснить каждый – упомянутая выше программа способна осуществлять процедуру самодиагностики. В первую очередь данная функция необходима на приборной панели для того, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся индикаторов. Ведь неисправный индикатор закономерным образом не сможет в нужный момент проинформировать водителя о какой-нибудь поломке, например, о перегреве мотора.
Полезная пимпочка. |Фото: yandex.ru.
Работает функция самодиагностики очень просто. Для ее активации достаточно зажать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание авто и после этого отпустить кнопку. Если все было сделано верно, то на приборной панели должны будут загорается исправные индикаторы от «А» до «Я», продемонстрировав таким образом свою работоспособность. Соответственно, если какой-то индикатор в момент проверки не соизволил загореться, значит он неисправен.
Поворачиваем зажигание. ¦Фото: portalvaz.ru.
Примечание: в разных моделях автомобилей от разных производителей, самодиагностика приборной панели может запускаться зажатием разных кнопок и переключателей, а не только кнопкой сброса суточного пробега. Подробно данный момент можно уточнить в руководстве по эксплуатации авто.
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