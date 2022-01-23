Веселее не придумаешь: Как проводят время дети, которых мамы оставили с папами

Когда папа остается один на один со своим чадом.

1. «Шиворот-навыворот»

И ручки в тепле, и подгузник менять удобно.

2. «Кавказские пленники»

3. Просто папе было скучно

Главное, чтобы костюмчик сидел…

4. Каждому свое

Лишь бы не наоборот .

5. А подгузники нам ни к чему

Это точно к деньгам.

6. Нереальный улов

Вот она, какая, настоящая рыбалка.

7. С папой в супермаркете

Когда нет свободных тележек, у папы всегда найдется выход.

8. Клининговая компания «Чистый Дом»

Профессиональная клининговая уборка, с использованием только лучших современных технологий.

9. «Счастливы вместе!»

Узнаваемый семейный образ.

10. Мой папа самый сильный

Хотела качели, папа исполнил твою мечту.

11. Натюрморт

Еще одна папина шалость.

12. Инструмент для разрешения конфликтов

Папа нашел отличное применение для своей любимой футболки

13. Папина дочка

Малышка искупала в туалете папины любимые и нужные вещи.

14. Омолаживающая маска для лица

Папина маска в домашних условиях – моментальный эффект красивой кожи.

15. Когда твой папа гений

Не переживай сынок, нас никто не видит.

16. Папа может...

Гениальный лайфхак, который пригодится каждому заботливому отцу.

17. Папа выдумщик

У мамы на руках аппетит лучше.

18. Новый «писк» моды

Так даже красивее.

19. Прогулка по лесу

Они явно родственники…

20. Я как папа

Малыш во всем старается быть похожим на своего отца .