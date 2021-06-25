Странный дом в Бристоле, или Как живется в доме, больше похожем на картонные декорации

Бристоль – один из старинных и ярких городов Великобритании, славящийся уникальной морской атмосферой и интересными достопримечательностями. Среди них можно встретить средневековые замки, помпезные соборы и довольно странное сооружение – дом-«картонка». Узкий торец здания вызывает недоумение тех, кто видит его впервые, причем некоторые жители узкого дома этого даже не замечают.
Вполне обычный с виду дом оказался узким домом-«картонкой» (Бристоль, Великобритания). | Фото: rus.postimees.ee.
Отправляясь в Бристоль, негласную столицу Западной Англии, многие стремятся прогуляться по старинным улочкам, посетить музеи, замки и непременно увидеть знаменитый узкий дом. Его боковой фасад достиг можно считать критической величины – всего лишь 60 см. Тому, кто видит такое зрелище впервые в жизни, даже представить сложно, как массивное двухэтажное здание может устоять и не рухнуть от простого дуновения ветра. Но если идти с другой стороны улицы, то этот дом ничем не выделяется на фоне, расположенных рядом объектов.
Вид на узкий дом с высоты птичьего полета (Бристоль, Великобритания). | Фото: 7ooo.ru.
Интересный факт от Novate.Ru: Подобные архитектурные творения можно встретить по всему миру и кто знает, какие причины побудили создателей воздвигнуть такие нестандартные сооружения. Но никаких особенных тайн в таких конструкциях нет – это всего лишь умелая оптическая иллюзия. Чтобы достичь сногсшибательного эффекта, один угол дома обязательно делается практически острым, а другой стандартным. За счет этого и кажется, что это обычная бутафория, а не жилой дом.
Задний двор узкого дома (Бристоль, Великобритания). | Фото: rus.postimees.ee.
Как правило, такие дома привлекают всеобщее внимание и превращаются в достопримечательность, но с домом в Бристоле произошла совсем курьезная история. Один из жильцов этого странного дома 59-летний Энди Уотсон прожил практически 20 лет и даже не догадывался, что обитает в таком незаурядном месте. О том, что его квартира находится в известном доме-«картонке» он узнал совершенно случайно, когда к нему пришли родственники в гости.
Энди Уотсон 17 лет даже не подозревал, что живет в необычном доме (Бристоль, Великобритания). | Фото: rus.postimees.ee.
Энди был настолько удивлен, что не поверил гостям и сам отправился удостовериться, действительно ли это так. Свое неведение он объясняет тем, что живет с той стороны, где здание вполне привычное и на работу ходит в ту же сторону, поэтому подумать не мог о такой особенности. Естественно, всех интересует, как же живется в таких апартаментах, но поскольку человек 17 лет не замечал, что дом необычный, то и неудобств не почувствовал. Он лишь рассказал, что в узком конце находится прачечная с четырьмя стиральными машинками, которыми пользуются несколько жильцов, у кого квартиры по меньше.
Дом-«картонка» на одной из улиц Бристоля (Великобритания). | Фото: rnews.co.uk.
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