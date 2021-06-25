Странный дом в Бристоле, или Как живется в доме, больше похожем на картонные декорации

Вполне обычный с виду дом оказался узким домом-«картонкой» (Бристоль, Великобритания). | Фото: rus.postimees.ee.

Вид на узкий дом с высоты птичьего полета (Бристоль, Великобритания). | Фото: 7ooo.ru.

Задний двор узкого дома (Бристоль, Великобритания). | Фото: rus.postimees.ee.

Энди Уотсон 17 лет даже не подозревал, что живет в необычном доме (Бристоль, Великобритания). | Фото: rus.postimees.ee.

Дом-«картонка» на одной из улиц Бристоля (Великобритания). | Фото: rnews.co.uk.