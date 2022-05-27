Магия света: потрясающие фотоснимки, глядя на которые захватывает дух

Игры со светом. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Играя со светом, современный фотограф Эрик Паре (Eric Pare) создаёт необычные снимки, на которых оживают замысловатые светящиеся фигуры, в центре которых застыл человек. И совсем неудивительно, что эти «паранормальные» работы завораживают с первых секунд, заставляя поверить в чудеса, ведь есть в них что-то волшебное...
Пустынный свет. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Солнце. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Светоигры. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Магический круг. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Огненная лента. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Лунная ночь. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Звёздная пыль. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Магические работы Эрика Паре (Eric Pare).
Луна. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Преломление. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Глядя на эти работы, складывается впечатление, будто над ними не один день колдовал гуру Photoshopa. Но на самом деле, все эти снимки сделаны вручную, без графических редакторов. Благодаря незаурядному таланту и кропотливому труду, Эрик со своей подругой Ким создали поистине волшебную серию фотографий, достойную внимания и похвалы. Для воплощения задуманного в реальность пара в качестве осветительного прибора использовала одну единственную ручную лампу и 24 фотокамеры с выдержкой в одну секунду, которые были установлены таким образом, чтобы полученное изображение было на 360 градусов.
Лунное затмение. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Крылья бабочки. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Перед рассветом. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Огненная буря. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Серпантин. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Огни большого города. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Огненный танец. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Веер. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Паранормальные работы Эрика Паре (Eric Pare).
Игры со светом. Работы Эрика Паре (Eric Pare).
Фотоработы Эрика Паре (Eric Pare).
Автор фотографии: Эрик Паре (Eric Pare).
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