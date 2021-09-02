Полёт класса «люкс»: как выглядело комфортное авиапутешествие по-советски

Советская гражданская авиация долгое время не знала разделение обслуживания на классы. Обратиться к этой классификации пришлось после выхода авиакомпаний СССР на международные перелёты. Спустя некоторое время эта же практика просочилась и во внутренние рейсы. Тогда-то рядовой советский гражданин и узнал, что в самолёте можно получить не только стакан воды, но и дефицитную чёрную икру.
В первом классе мог оказаться рядовой советский гражданин. /Фото: bigpicture.ru
Следует отметить, что практика классности обслуживания практически до конца существования Советского союза была адаптирована, по большей части, в «Аэрофлоте», поэтому путешествовать с дополнительным комфортом можно было преимущественно на самолётах Т-104 - первом реактивном пассажирском лайнере, Ту-114 и Ту-116.
Комфортный полёт обеспечивался не только людям. /Фото: izbrannoe.com
Условия полета в первом классе действительно отличались от общепринятых в стране советов. К примеру, пассажиры могли путешествовать вместе со своими домашними любимцами. Кроме того, во время проектирования салона некоторые авиаконструкторы отказывались от привычных стройных рядов кресел в первом классе, и он получался больше похож на купе в поезде. А уже в Ту-144 появились и первые спальные места.
Рекламная листовка советской гражданской авиации. /Фото: izbrannoe.com
Не отставало и питание в самолётах. Меню в первом классе порой поражало своим ассортиментом - разнообразие предлагаемых блюд напоминало праздничный новогодний стол. А готовили еду на специально оборудованной на борту лайнера кухне, которая была обставлена дубовой мебелью.
Интересный факт: меню для Ту-104 составляла лично супруга авиаконструктора Туполева.
Обед в Ту-104. /Фото: ru.rbth.com
Особые условия полета были и у первых лиц государства. В советских лайнерах был свой президентский салон. Он был обставлен кожаными креслами и дубовой полированной мебелью. В таком «люксе» партийная верхушка летала на международных рейсах.
Президентский салон в самолёте. /Фото: cikavosti.com
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