На службе науки: Каким животным установлены памятники в странах СНГ

Памятники животным, на которых проводились опыты и эксперименты.
Животные оказали человечеству неоценимую услугу. Благодаря тому, что большинство опытов проводится на грызунах, ученые смогли сделать революционные открытия в медицине, а также отправить человека в космос. В нашем обзоре - памятники, установленные в честь животных, в разных городах на постсоветском пространстве.
1. Памятник лабораторной мыши, Новосибирск
Памятник лабораторной мыши, Новосибирск, Россия.
Согласно данным Американской национальной Академии наук, ежегодно 22 миллиона животных используются для проведения тестов и исследований. Почти 85% составляют подопытные крысы и мыши. На этом основаны все исследования в области биомедицины, будь то поиск лекарства от рака или изучение влияния космического полета на человеческий организм. Ученые, как никто другой, знают, какую неоценимую услугу оказали человечеству грызуны, ведь мощный прорыв в медицине стал возможен только благодаря таким жестоким, но результативным опытам.
В России установлено множество памятников братьям нашим меньшим – подопытным животным. Один из них – напротив Института цитологии и генетики РАН в Академгородке близ Новосибирска. Здесь миллионы мышей были принесены в жертву научных открытий. Статуя представляет собой мышь в лабораторном халате и в очках, которая вяжет спицами знак ДНК. По словам директора института Николая Колчанова, «статуя установлена в знак благодарности животным от лица человечества за то, что они были использованы при изучении генетики, молекулярных и физических механизмов протекания болезней, а также для разработки новых лекарств». Статуя появилась в 2013 году по случаю 55-летия со дня открытия института.
2. Памятник бабуину, Сухуми
Памятник бабуину.
Статуя бабуина установлена на территории Научного исследовательского института экспериментальной патологии и терапии в Сухуми. На пьедестале написаны названия болезней, которые сегодня излечимы благодаря опытам, произведенным на обезьянах. Памятник появился в 1977 году. В советские годы в институте обезьяны проходили подготовку к космическим полетам, восемь животных было запущено на орбиту. На обезьянах испытывали вакцины от полиомиелита, гепатита, некоторые антибиотики и лекарства от многих болезней. В былые годы в институте содержалось до 5 тысяч обезьян, сейчас всего около 300 особей.
3. Памятник животным, Гродно
Памятник животным за неоценимый вклад в развитие медицинской науки.
Памятники благодарностью животным установлены во многих институтах на постсоветском пространстве. В медуниверситете Гродно можно увидеть памятник собакам с благодарностью «за неоценимый вклад в развитие медицинской науки».
4. Памятник собакам, Уфа
Памятник друзьям человека, служившим медицинской науке.
В Уфе есть бронзовая статуя взрослой собаки и щенка. Именно собаки используются для исследований, связанных с лечением заболеваний зубов, а в Уфе – множество стоматологий, поэтому такое проявление благодарности четверолапым героям – вполне уместно.
4. Памятник собаке Павлова
Памятник собаке Ивана Павлова в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге установлен памятник знаменитым собакам академика Павлова, благодаря которым ученому удалось изучить природу рефлексов и получить Нобелевскую премию в 1904 году. Предшественники ученого зачастую ставили жестокие опыты на собаках, которые часто приводили к смерти животных. Иван Павлов, напротив, с особой заботой относился к своим питомцам.
Памятник коричневой собаке.
Наука знает много трагических случаев, когда собаки умирали в страданиях по вине ученых. Так, в начале ХХ века было распространено живосечение, и в знак протеста лондонцы установили памятник коричневому терьеру, который более двух месяцев переходил из рук в руки, от одного ученого-живодера к другому. Памятник напоминает, что от живосечения в 1902 году в лабораториях Лондона умерли 232 собаки.
5. Памятник Лайке
Памятник собаке-космонавту Лайке в Москве.
На одной из московских улиц установлен памятник Лайке – первой собаке-космонавту, побывавшей на орбите. Монумент появился только в 2008 году, спустя полвека после того, как Лайка совершила героический полет, подарив возможность людям отправляться в Космос.
Лайка – обычная дворняга, найденная в Москве. Ученые были уверены, что из-за своего бродяжнического способа жизни она уже приспособлена и к холоду, и к голоду. За недели подготовки Лайку вместе с другими собаками держали в крохотной клетке, чтобы животные адаптировались к кабине космического корабля. Они проходили испытания в центрифугах и подолгу находились рядом с источниками шума.
Когда Лайка была запущена в космос, автоматический механизм сработал неверно, и собака умерла через несколько часов после полета. Правда, советские газеты написали, что умерла дворняга только на шестой день от недостачи кислорода.
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