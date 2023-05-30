С нами не соскучишься!

8 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Греть духовку лампочкой? Бред сивой кобылы...4 малоизвестных л...
  • Сергей Дмитриев
    Лавры таких авторов и мне не дают покоЮ. Но что-то всё идёт не так и даже не доходит до экранизации. Но я продолжаю т...10 успешных книг,...
  • Михаил Томский
    Да и хер с ними.как хотят так пусть живут. Нам это нахер не надо!7 знаменитостей, ...

«Морские котики»

«Морские котики» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, занимающееся спасением заложников, ведением разведки, проведением специальных и поисковых операций.

Колоритные фотографии бравых парней — «морских котиков».

«Морские котики»


«Морские котики» являются одним из самых подготовленных и оснащенных подразделений в мире:

«Морские котики»

На земле и в воздухе:

«Морские котики»

Эмблема «морских котиков» — орел, держащий в когтях якорь и трезубец:

«Морские котики»

И днем, и ночью:

«Морские котики»

В любых условиях они должны быть незаметными:

«Морские котики»

«Мы тренируем этих людей так, чтобы они воспринимали воду как единственную безопасную среду», — говорят инструктора в процессе подготовки. У подводной лодки:

«Морские котики»

Одно из испытаний во время отбора — «испытание штормом». По команде инструктора группа выстраивается на самом берегу океана (причем выбирается самый ненастный день и самый сильный шторм) и стоит на протяжении 20 минут, обдаваемая ледяными волнами Тихого океана. Затем по команде, вся группа выходит на берег и проводит пять минут на пронизывающем осеннем ветру, а затем снова — в океан. И так по несколько раз.

«Морские котики»

«Морские воины»:

«Морские котики»

Отбор кандидатов в «морские котики» производится из числа добровольцев не моложе 18 и не старше 28 лет, к службе допускаются только мужчины — граждане США. На закате:

«Морские котики»

Маскировка:

«Морские котики»

Главные приоритеты — безопасность товарищей и выполнение миссии:

«Морские котики»

На закате:

«Морские котики»

А финальный отсев — 90 % от первоначального количества. Уходят все, кто хоть самую малость не дотянул до наиболее высоких показателей.

Кто выдержал поистине адский марафон отбора, допускают в элитное сообщество. Им в торжественной обстановке вручают эмблему «морских котиков» (орел, держащий в когтях якорь, трезубец и кремневый пистолет), называемую на жаргоне «будвайзер», и распределяют по группам.

«Морские котики»

Силуэты:

«Морские котики»

«Морским котикам» доверяют задания, с которыми вряд ли справятся другие подразделения:

«Морские котики»

Водолаз:

«Морские котики»

Каждый из них понимает, какая ответственность лежит на нем:

«Морские котики»

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Морские котики»

И не забудьте:
«Морские котики»Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх