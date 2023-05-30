«Морские котики» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, занимающееся спасением заложников, ведением разведки, проведением специальных и поисковых операций.



Колоритные фотографии бравых парней — «морских котиков».









«Морские котики» являются одним из самых подготовленных и оснащенных подразделений в мире:







На земле и в воздухе:







Эмблема «морских котиков» — орел, держащий в когтях якорь и трезубец:







И днем, и ночью:







В любых условиях они должны быть незаметными:







«Мы тренируем этих людей так, чтобы они воспринимали воду как единственную безопасную среду», — говорят инструктора в процессе подготовки. У подводной лодки:







Одно из испытаний во время отбора — «испытание штормом». По команде инструктора группа выстраивается на самом берегу океана (причем выбирается самый ненастный день и самый сильный шторм) и стоит на протяжении 20 минут, обдаваемая ледяными волнами Тихого океана. Затем по команде, вся группа выходит на берег и проводит пять минут на пронизывающем осеннем ветру, а затем снова — в океан. И так по несколько раз.







«Морские воины»:







Отбор кандидатов в «морские котики» производится из числа добровольцев не моложе 18 и не старше 28 лет, к службе допускаются только мужчины — граждане США. На закате:







Маскировка:







Главные приоритеты — безопасность товарищей и выполнение миссии:







На закате:







А финальный отсев — 90 % от первоначального количества. Уходят все, кто хоть самую малость не дотянул до наиболее высоких показателей.



Кто выдержал поистине адский марафон отбора, допускают в элитное сообщество. Им в торжественной обстановке вручают эмблему «морских котиков» (орел, держащий в когтях якорь, трезубец и кремневый пистолет), называемую на жаргоне «будвайзер», и распределяют по группам.







Силуэты:







«Морским котикам» доверяют задания, с которыми вряд ли справятся другие подразделения:







Водолаз:







Каждый из них понимает, какая ответственность лежит на нем:







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