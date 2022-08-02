Идеи, которые сделают сад уютнее и облегчат уход за растениями

Свежие решения для вертикального озеленения, ярлыки для грядок, идеи для создания оригинальных вазонов – обо всем этом и многом другом вы узнаете из нашей статьи. Читайте, ловите вдохновение и преображайте свой сад.

Если вы тратите немало времени на уход за садом, вам хочется, чтобы он был не просто красивым, но и с изюминкой.

Предлагаем 26 идей, которые под силу реализовать абсолютно каждому. Главное, было бы желание да все необходимые материалы под рукой.



Кашпо для растений из плитки

Высокие грядки

Коробка с инструментами для сада и огорода

Каскадные глиняные фонтаны

Глиняные ярлыки с надписью-оттиском

Садовые решетки

Садовая скамейка-цветник

Клумба с отделением для хранения шланга

Подвесная клумба из водосточных труб

Клумба в ковбойских сапогах

Покрасьте садовые инструменты

Садовый передник

Клумбы из раскрашенных строительных блоков

Мини-решетки для сада

Табличка-кашпо с номером дома

Указатели-ярлыки из лент для скрапбукинга

Деревянные уличные вазоны

Ящики с цветами для балкона

Подвесные кашпо

Кармашки для вертикального озеленения

Клумбы-монограммы

Вазон из мозаичной плитки

Шарики из семян

Кашпо с градиентом

Ящики для растений

Подвесные кашпо из плетеных корзин

Откажитесь от пластиковых контейнеров и сделайте своими руками оригинальные кашпо для высадки растений, используя крупную тротуарную плитку.Разбейте огород, сделав насыпные высокие грядки. Это не просто упростит уход за культурами, но и станет изюминкой участка.Храните инструменты небольшого размера (тяпки, садовые ножницы и т.д.) в специальной коробке. Этим вы облегчите поиски нужного инвентаря. А если позаботиться о внешнем виде ящика, он станет настоящим элементом декора.А вот и еще несколько идей, как хранить садовый инвентарь.Сделать каскадный фонтан из старого глиняного горшка сможет каждый. Он добавит саду особый шарм.Кроме того, звук льющейся воды действует умиротворяюще.Есть что-то в том, чтобы подписывать культуры на грядках. Сделать это можно не только с помощью обычных дощатых табличек с этикетками, но и более оригинальным способом. Например, используя глиняные ярлыки с надписью-оттиском. Да, с их изготовлением придется повозиться, но зато выглядеть такой огород (клумба, ящик с рассадой) будет гораздо интереснее.Помогите вьющимся растениям, соорудив для них садовые решетки. Расположить их можно на наружных стенах дома, позволив вьюнкам самостоятельно заняться вертикальным озеленением. Пройдет совсем немного времени, и у вас получится пышная зеленая живая стена.Узнайте и о других вариантах создания опоры для растений.Садовые скамейки – это не только место для отдыха. Любую лавочку можно приспособить еще и для выращивания декоративных растений. Вы можете прорезать в ней специальные отверстия под контейнеры или установить кашпо непосредственно на поверхность конструкции. Правда, во втором случае стоит помнить, что сильные порывы ветра могут опрокинуть горшки.Не так легко придумать место для хранения шланга, чтобы при этом он не портил ландшафтный дизайн и не болтался под ногами. А почему бы не обустроить специальную нишу для него непосредственно в деревянном садовом вазоне!Если сад совсем небольшой, но вам хочется вырастить как можно больше декоративных растений, смастерите подвесные клумбы из водосточного профиля. Кроме того, это станет отличным решением, если вы хотите вырастить какие-то травы вне зоны доступа вашего питомца.Создайте оригинальное кашпо, дав новую жизнь своим ковбойским сапогам. Будьте уверены: они идеально подойдут для выращивания небольших растений и придадут саду «изюминку».Обновите садовый инвентарь, чтобы все инструменты выглядели как из одного набора. Сделать это совсем не сложно, например, покрасив в едином стиле все ручки. Или же вы можете раскрасить в яркие цвета металлические части инвентаря. Правда, для этого будьте внимательны при выборе краски, чтобы она не полопалась и не облезла после нескольких недель работ в саду.Оставайтесь опрятными, работая в саду. В этом поможет передник. Есть и еще одна причина купить или сшить этот аксессуар. Вы сможете держать необходимые инструменты и семена заткнутыми за поясок или в его карманах.Остались ненужные строительные блоки? Не храните их в сарае, там они будут только загромождать пространство. Разрисуйте их яркими геометрическими узорами и соорудите из них оригинальные цветники для яркого и неординарного садового дизайна.Помогите горшочным вьюнкам создать стильную композицию, установив небольшую декоративную арку или решетку прямо в кашпо.Нужно дополнительное место для декоративных растений? Усовершенствуйте табличку с номером дома, сделав из нее кашпо. Такое решение станет стильным декором для фасада коттеджа.Бывает ли так, что вы по ошибке берете кинзу вместо петрушки или путаете другие травы на грядках. Чтобы избежать путаницы, промаркируйте культуры, смастерив декоративные таблички с цветными полупрозрачными васи-лентами (декоративный скотч) для скрапбукинга.Украсьте крыльцо или задний двор одним или несколькими наружными вазонами из дерева. В продолговатых хорошо смотрятся низкорослые растения и цветы, а вот в классических квадратных можно посадить невысокие кустарники и деревья, например, тую.Украсьте балкон или террасу с реечным ограждением ящиками для цветов. Когда растения разрастутся, они создадут уютное обрамление, и отдыхать в окружении зелени станет еще приятнее.Даже на самом маленьком балконе всегда найдется место для подвесного кашпо.Каркасы и сетки с карманами для растений можно найти в продаже в готовом виде. А можно приложить немного усилий и создать аналогичное решение своими руками. Особенно эффектно при подобном вертикальном озеленении смотрятся папоротники.Соорудите клумбу в форме своих инициалов. Чтобы символ лучше читался, засадите его одним видом декоративно-лиственных или цветущих растений. Кстати, монограмму можно сделать как горизонтальной, так и вертикальной.Создайте еще больше пространства для декоративных растений, сделав очаровательный вазон из мозаичной плитки.Скатайте семена растений в один большой шарик. Вместо того чтобы делать крошечные ямки и помещать туда миниатюрные семена при посадке, вам придется сделать всего одно углубление и опустить туда этот шарик. Что это даст кроме ускорения процесса посадки? У вас вырастет множество растений в одном небольшом пространстве.Добавьте еще больше цвета в сад, используя яркие горшки с градиентом.У вас во дворе уложена тротуарная плитка и места для посадки растений совсем нет? Вы все еще можете разбить небольшой сад, используя деревянные ящики.Еще одна идея для вертикального озеленения – подвесные «клумбы» из плетеных корзин.***Наши идеи помогут преобразить сад, сделать его «не как у всех». Не бойтесь экспериментировать. Приусадебный участок – это то самое место, где вы можете дать волю фантазии.