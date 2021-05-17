7 вкуснейших пирогов, которые не стыдно подать к праздничному столу

Когда все блюда уже порядком поднадоели и хочется чего-то новенького и вкусного, а не привычного первого и второго, стоит присмотреться поближе к выпечке. Ведь маленькие пирожки или же сытные, аппетитные пироги для всей семьи – то, чего не хватает каждому столу!
1. Открытый пирог с овощами и моцареллой
Вкуснейший пирог с овощами. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Пироги бывают разными, и самые вкусные и полезные из них – конечно же, варианты с овощами. Попробуйте приготовить это простое блюдо, которое содержит в себе как нежную моцареллу, так и мягкие помидоры, что придутся по душе как маленьким, так и взрослым.
Ингредиенты:
• Моцарелла – 300 г;
• Перец желтый – 3 шт;
• Слоеное тесто – 1 уп;
• Помидоры – 4 шт;
• Сыр твердый – 100 г;
• Оливковое масло;
• Соль и специи по вкусу.
Новый способ приготовить овощи. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Помидоры промыть, срезать хвостики, нарезать кружочками;
• Моцареллу нарезать ломтиками;
• Перец промыть, очистить, смазать оливковым маслом и отправить в разогретую духовку на 10 минут;
• Вытащить, переложить в пакет для запекания, плотно закрыть и вернуть в духовку ещё на пять минут;
• Когда перец будет готов – вытащить из духовки, нарезать на четыре половинки, полить маслом, добавить специй и дать постоять;
• Промокнуть перец бумажными полотенцами, чтобы снять остаток сока и масла;
• Тесто заранее вытащить из холодильника, дать постоять двадцать минут;
• Размять его руками, сформировать один пласт;
• Застелить противень бумагой, выложить сверху тесто;
• Защипнуть, сформировав аккуратный бортик;
• Сделать несколько проколов зубочисткой;
• Натереть сыр на средней терке, высыпать на тесто;
• Выложить перец, затем – помидоры и моцареллу по диагонали;
• Отправить в духовку на двадцать минут;
• Подавать, посолив и поперчив предварительно.
2. Пирог по-польски
Сытный польский пирог. \ Фото: sweetvillage.ru.
Слоеные пироги – гордость каждой хозяйки, которая не хочет заморачиваться с готовкой на кухне, но при этом балует своих домочадцев вкуснейшими блюдами. К примеру, этим польским пирогом с овощами и ароматными грибами.
Ингредиенты:
• Лук зеленый – пучок;
• Помидоры – 500 г;
• Шампиньоны – 450 г;
• Зелень – пучок;
• Масло топленое – 4 ч.л;
• Соль, перец – по вкусу;
• Мука – 50 г;
• Молоко – 800 мл;
• Сыр твердый – 50 г;
• Слоеное тесто – 1 уп;
• Орешки – по вкусу;
• Лимон – 1 шт;
• Мускатный орех – на кончике ножа.
А как вам такой пирог? \ Фото: pyrogi.com.ua.
Способ приготовления:
• Грибы промыть, нарезать колечками и отправить на сковородку;
• Обжарить на масле до легкой золотистости;
• Добавить приправ, лимонный сок, перемешать;
• Лук и зелень нашинковать;
• Помидоры вымыть и нарезать кольцами;
• На сливочном масле обжарить немного муки;
• Добавить молоко, вводя постепенно и тщательно помешивая;
• Кипятить 15 минут, после чего добавить половину натертого сыра;
• Перемешать, добавить соль, перец, мускатный орех, немного лимонного сока и цедру по желанию;
• Тесто достать из холодильника, дать постоять;
• Растянуть его руками, выложить в форму для выпекания;
• Сверху слоями добавлять грибы, овощи, затем накрыть оставшимся тестом, посыпать зеленью и луком;
• Влить соус, аккуратно разровняв его по всей поверхности;
• Посыпать сверху остатками сыра;
• Отправить в духовку на 40 минут при 200 градусах;
• Подавать с орешками по желанию.
3. Киш с индейкой
Классический киш. \ Фото: lazycooking.club.
Такое классическое французское блюдо, как киш, будет всегда кстати как на праздничном, так и повседневном столе. А простота его приготовления и невероятная сытность помогут ему стать как основным блюдом, так и аппетитным перекусом.
Ингредиенты:
• Мука – 250 г;
• Сливочное масло – 170 г;
• Вода кипяченая – 80 мл;
• Соль, перец и тимьян – по вкусу;
• Индейка (филе) – 350 г;
• Шампиньоны – 250 г;
• Сыр твердый – 120 г;
• Яйца куриные – 10 шт.
Французская магия на каждой кухне. \ Фото: vita.gr.
Способ приготовления:
• Муку всыпать в емкость, добавить соль, перемешать;
• Нарезать кубиками масло, добавить к муке;
• Перебить блендером до однородности всю массу, постепенно добавлять воду и тщательно замесить;
• Накрыть готовое тесто пленкой и поставить в холодное место на полчаса-час;
• Достать из холодильника, сделать проколы зубочисткой, затем выложить в форму;
• Отправить на 15 минут в духовку при 200 градусах;
• Сыр натереть на средней терке;
• Филе промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и отправить на сковородку;
• Обжарить на растительном масле до легкой корочки;
• Промыть грибы, нарезать и добавить к мясу, перемешать;
• Влить немного воды, добавить специй и тушить, накрыв крышкой;
• В отдельной миске сбить яйца с солью, перцем и специями;
• На готовую основу пирога выложить начинку, влить яичный соус, сверху посыпать сыром;
• Отправить на 40 минут в духовку при 200 градусах.
4. Бомбочки с овощами
Хрустящие бомбочки. \ Фото: anews.com.
Хрустящие, наполненные овощами, эти пирожки, приготовленные в масле, прекрасно подойдут как детям, так и взрослым. Ведь ими можно как наслаждаться дома, так и взять с собой в школу или на работу для здорового перекуса.
Ингредиенты:
• Мука – 4 ст.л;
• Сахар – 1 ст.л;
• Вода – стакан;
• Растительное масло – 4 ст.л;
• Соль – по вкусу.
• Брынза – 200 г;
• Помидоры – 5 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Зелень – пучок.
Жареные пирожки для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Влить воду в емкость, добавить сахар с солью, масло, перемешать;
• Всыпать муку, вымешивая тесто до нужной консистенции;
• Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на полчаса;
• Помидоры промыть, нарезать кольцами;
• Очистить чеснок, выдавить его с помощью пресса;
• Брынзу добавить в миску, размять аккуратно вилкой или ложкой;
• Нарезать зелень, добавить к брынзе;
• Следом насыпать чеснок, перемешать;
• Тесто разделить на две части;
• Одну раскатать скалкой до тонкого состояния;
• Выложить сверху помидоры с начинкой;
• Второй пласт раскатать следом и накрыть им первый;
• С помощью стакана или чашки вырезать круглые бомбочки в тесте;
• Защипнуть по контуру, обмазав пальцы водой;
• Обжарить в кипящем масле до золотистой корочки.
5. Скандинавский пирог с красной рыбой
Оригинальный пирог с красной рыбкой. \ Фото: anews.com.
Уже пробовали все варианты пирогов и не знаете, что приготовить необычного? Тогда попробуйте добавить к постному тесту копченую красную рыбку, что своим ароматом приманит к столу не только домочадцев, но и соседей.
Ингредиенты:
• Мука – 5 стаканов;
• Дрожжи – упаковка;
• Молоко – стакан;
• Сливочное масло – 5 ст.л;
• Соль, перец и сахар – по вкусу;
• Яйца – 5 шт;
• Филе горбуши (копченое) – 200 г;
• Укроп – пучок;
• Лук – пучок;
• Майонез – 5 ст.л.
Вкуснее не придумаешь! \ Фото: cultura.menu.
Способ приготовления:
• Масло растопить на огне, влить аккуратно чуть подогретое молоко, перемешать;
• Всыпать дрожжи, перемешать;
• Дать отстояться двадцать минут, затем добавить соль и сахар;
• Следом всыпать муку, начиная замешивать тесто;
• Накрыть пленкой и отправить в теплое место подниматься;
• Отварить четыре куриных яйца вкрутую;
• Дать им остыть, почистить и нарезать кусочками;
• Зелень промыть, нашинковать мелко;
• Нарезать кусочки рыбы произвольным образом;
• Тесто раскатать, выложить на противень;
• Высыпать начинку такими слоями – яйца, лук, рыба, перец, укроп, майонез;
• Поднять краешки и слегка защипить на бортике;
• Смазать яйцом;
• Отправить на 40 минут в духовку при 180 градусах.
6. Баскский пирог с черносливом
А вам нравятся пироги с черносливом? \ Фото: academfood.ru.
А вот сладкие пироги не обязательно должны быть вредными и калорийными. Если хочется приготовить самостоятельно что-то полезное – обязательно попробуйте баскский пирог, что идеально подойдет к чаю и утолит голод даже у настоящего сладкоежки.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 125 г;
• Сахар – 150 г;
• Яйца – 6 шт;
• Ром – 2 ст.л;
• Мука – 350 г;
• Молоко – 300 мл;
• Сахарная пудра – 30 г;
• Мука – 35 г;
• Ванилин – щепотка;
• Чернослив – 250 г.
Вкуснейший вариант к чаю. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Разбить одно яйцо, разделить желток и белок;
• Сахар вбить в кусочки масла, влить желток и ром;
• Перемешать, добавляя муку и замешивая тесто;
• Накрыть его пленкой и убрать в холодное место;
• Разбить три яйца, отделить желтки от белков;
• В желтки добавить сахарную пудру, ванилин и немного муки;
• Молоко отправить кипятиться, добавить к нему сахар;
• Перемешать, влить по чуть-чуть к желткам, помешивая ложкой;
• Емкость отправить на огонь, кипятить, помешивая, до густоты сметаны;
• Снять с огня и дать остыть;
• Форму застелить пергаментом или присыпать мукой;
• Разделить тесто на две части: большую и маленькую;
• Большую раскатать, выложить в форму для выпекания, защипнуть края;
• Выложить кусочки чернослива, влить крем;
• Раскатать меньшую часть теста, накрыть начинку сверху;
• Излишки теста по краям обрезать, раскатать и сформировать с их помощью украшения, покрывая ими верхнюю часть пирога;
• Разбить последнее яйцо, смазав им верхушку пирога;
• Отправить в духовку на час при 180 градусах.
7. Конверты с маскарпоне
Конвертики для всей семьи. \ Фото: 1000.menu.
А вот нежные, хрустящие конвертики с маскарпоне и курагой – то, что нужно, если детишки просят сладостей, а кормить их шоколадками и конфетами больше не хочется.
Ингредиенты:
• Мука – 1 кг;
• Яйца – 4 шт;
• Кефир – 150 мл;
• Курага – 200 г;
• Маскарпоне – 200 г;
• Сахар и соль по вкусу;
• Сода – щепотка.
То, что точно понравится всей семье. \ Фото: ne-dieta.ru.
Способ приготовления:
• Разбить яйца в миску, всыпать сахар и перемешать до однородности;
• Всыпать соль и соду, влить тонкой струйкой молоко;
• Добавить муку и вымесить тесто до нужной консистенции;
• Раскатать скалкой тесто в тонкий пласт;
• Разрезать его на квадратики;
• Курагу промыть, всыпать в миску и залить слегка теплой водой;
• Вытащить, высушить, нарезать небольшими кубиками;
• Маскарпоне на тарелке размять с помощью вилки или ложки;
• Добавить к кураге, перемешать;
• Начинку выложить на квадратики в самый центр, разровнять;
• Завернуть конвертиком, поднимая уголки и защипывая их между собой;
• В центре пирожка оставить небольшую дырочку для воздуха;
• Смазать противень маслом и присыпать мукой;
• Выложить конвертики;
• Отправить на полчаса в духовку при 180 градусах.
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