Интерьер, наполненный любовью

Праздники не кончаются — они лишь меняют свое лицо. Вместо Деда Мороза впереди встреча со Святым Валентином и Защитником Отечества!







Две главные темы февраля — День всех влюбленных и мужской праздник День защитника отечества — вполне можно соединить в интерьере в одну: тему любви. Главное, чтобы праздник не кончался — так будет проще сохранить отличное настроение в холодном и небогатом на краски зимнем месяце.

Самый простой и быстрый способ поменять настроение дома — преобразить экспозицию на стене. Развесьте повсюду валентинки с признаниями, а на приевшиеся фотографии и постеры сделайте временные праздничные паспарту в форме сердец.Если раму сложно разобрать, наклейте сверху прямо на стекло накладные паспарту из яркой гофрированной бумаги на двусторонний скотч. Клейте, прижимая его не очень плотно,— ведь его еще предстоит удалить со стекла, когда праздник закончится!Еще один легкий способ выразить свою любовь к близкому человеку — разобрать последние фотографии с прошедших праздников и зимнего отдыха, распечатать их и расклеить — конечно же, в форме сердечек!Если у вашей пары длинная история — соберите подборку из самых ярких моментов вашей любви, запечатленных на фото. Сделайте из этой романтической акции сюрприз. Работайте как Бэнкси —быстро и незаметно и под покровом ночи.Приготовьте на февраль яркое белье для ванной комнаты и спальни: повесьте красные полотенца, купите новые постельные принадлежности — не бойтесь яркого цвета хотя бы на время.Необязательно выбирать красный, если он кажется вам слишком агрессивным: рыжий, насыщенный персиковый и оранжевый цвет действуют еще более возбуждающе.Кстати, позаботьтесь и о романтических ароматах в доме: свечи с запахом ягод, корицы, ненавязчивой ванили (что обычно сложно найти) или ароматические масла розы, бергамота, жасмина помогут создать нужную атмосферу. Но и обычные свечи без запаха создадут романтический настрой — кто не оценит ужин при свечах?Тем более, в феврале нам выпадает сразу двойная удача устроить тематический праздник: в воскресенье 14-го и в праздничный день 23-го. Только, расставляя по дому источники открытого огня, не забывайте о технике безопасности: проследите, чтобы свечи стояли далеко от бумаги и легко воспламеняющихся тканей.Если не валентинку — то просто красиво оформленную записку с самыми главными словами! Заранее приготовьте в доме для нее достойное место. Придется посвятить уборке день накануне праздника — убрать все лишнее с горизонтальных поверхностей, чтобы ваша открытка-валентинка не потерялась среди прочих бумаг и аксессуаров, стоящих на комоде.Займитесь совместным творчеством: вооружитесь красками или пастелью и нарисуйте вдвоем с любимым человеком пейзаж мечты, или натюрморт, или даже свой парный портрет (пусть даже сходство будет условным).Реализовать все вышесказанное вам не дают заботы о плодах вашей любви, носящихся по дому? Отдайте детям рулон бумаги или обоев, грифельную доску и мелки — пусть сами создают тематические шедевры. А вы, оставшись ненадолго наедине, просто внимательно посмотрите друг другу в глаза. И вместе приступайте к приготовлению романтического ужина!Это может быть что угодно — книга, кружка, плед. Даже длинная ложка для обуви, стилизованная под японскую катану. Главное, чтобы подарок был не просто полезным, но вещь вызывала яркие эмоции!