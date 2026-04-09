5 примеров мебели-трансформеров для увеличения свободного пространства в маленькой квартире

Многие владельцы ограниченной жилплощади мечтают о дополнительном пространстве. Воплотить это желание в жизнь довольно просто за счет мебели, которая может трансформироваться. С ней не только появляется больше свободного места, но и дополнительный комфорт, функциональность и особый уют, индивидуальность.
1. Rising Furniture
Необычная мебель, которая способна поразить воображение любого человека. /Фото: mymodernmet.com
Роберт ван Эмбрикс — нидерландский дизайнер, который впервые придумал создавать мебель, способную из объемной превращаться в плоскую поверхность. Впоследствии это послужило основой для создания целой серии нестандартной многофункциональной и практичной мебели. Предметы интерьера по данной концепции создаются из листа фанеры с достаточной толщиной, который разделяется на множество полос. Каждая из полос имеет свою точку сгиба и фиксацию. Поэтому при складывании мебель может превратиться в кресло, а потом снова собраться в плоскую поверхность. В линейке необычной мебели также есть стол-трансформер, который из обеденной поверхности с красивым узором может превратиться в цельную столешницу. Также в ассортименте нидерландского дизайнера есть необычный туалетный столик и табурет.
2. Ori System
Роботизированная мебель — новая продвинутая современность дизайна помещений. /Фото: imgs.6sqft.com
С помощью инновационной разработки Ori System всего за несколько секунд можно полностью изменить функциональное назначение и обстановку в комнате.отсек в шкафу с вещами, а после этого вся стенка с мебелью отъезжает в сторону, открывая максимум свободного пространства для гостиной и кабинета. Благодаря такому изобретению маленькая квартира может трансформироваться из студийной планировки в жилье с комфортабельными комнатами конкретного назначения.
Управление осуществляется за счет маленькой консоли или мобильного приложения. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info
Чтобы сделать дизайн еще более впечатляющим, комфортным и функциональным, осветительные приборы интегрированы прямо в предметы мебели. Управлять мебелью и ее перестановкой максимально удобно и просто. Осуществляется это посредством мобильного приложения. В нем можно задать конфигурацию мебели и ее положение в пространстве. Таким образом, даже самая маленькая квартира может превратиться в удобное многопрофильное пространство. Консоли Ori System могут иметь различную конфигурацию, размеры и возможности.
3. All-in-one
Вся эта мебель умещается в один компактный блок. /Фото: i.ytimg.com
Благодаря системе All-in-one становится реальностью многовариантная трансформация мебели. Она замечательно вписывается в небольшие помещения и может одновременно выполнять несколько функций. За счет модульной конструкции всего за несколько секунд стенку можно превратить в рабочий кабинет, спальное место, гостевую зону или что-то индивидуальное. Идею разработали и воплотили в жизнь студенты, которые как никто понимают важность функциональной мебели для ограниченного свободного пространства. Их вдохновением стала игрушка-матрешка. Мебель в их задумке переставляется по тому же принципу: более маленькие элементы задвигаются в более крупные и так несколько раз. Кровать, шкаф для вещей, рабочее место, обеденный стол и большое количество ящиков благодаря такой конструкции занимают минимальную площадь. Консоль All-in-one удобно устанавливать в маленьких квартирах, общежитиях или гостиницах, чтобы обеспечить максимальную комфортность проживания.
4. Sobro
С таким журнальным столиком отдых становится просто незабываемым. /Фото: coffeeandsidetables.com
Sobro — это журнальный столик из будущего. Выглядит он очень стильно и современно, но при этом отличается не только красотой, но и отменной функциональностью. В него встроен холодильник для напитков, Bluetooth-колонки, USB-порты для зарядки мобильных устройств, а также сенсорная панель. Последняя отвечает за дистанционное управление над телевизором и всей остальной бытовой техникой, которая может располагаться в комнате. С помощью уникального столика Sobro, все, что нужно для идеального отдыха в кругу друзей и близких, всегда находится под рукой.
5. D-Table
Необычная мебель для инновационного и стильного интерьера. /Фото: limaonagua.com.br
D-Table — яркий пример модульной мебели, которая сконструирована на основе математической теории. Изобретатели данной модели сделали трехмерный пазл из которого с помощью запатентованной системы шарниров можно собирать трансформируемый стол. Он может выглядеть как треугольник с равными краями или же как квадрат. Для создания стола используются только экологически чистые материалы. Стол может быть представлен не только основными фигурами, но и любым сочетанием разъединенных модулей. В таком случае его можно использовать в виде самостоятельных напольных ящиков для хранения любых вещей или обуви.
Познавательная информация: Еще в 1903 году английский математик Генри Эрнест Дьюдени придумал геометрический способ трансформации квадрата путем рассечения на четыре сектора в равносторонний треугольник. Так и возникла идея конструирования такой необычной мебели.
