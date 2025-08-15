Вокруг Бурдж-Халифа планируют построить кольцевой небоскреб, зависший на полукилометровой высоте

Вокруг Бурдж-Халифа планируют построить кольцевой небоскреб, который станет полноценным населенным пунктом (концепт Downtown Circle). | Фото: skyscrapercity.com.

Футуристический небоскреб-спутник будет «парить» над городом на высоте 550 метров (концепт Downtown Circle). | Фото: thenationalnews.com.

Длина небоскреба-города составит 3 километра и будет иметь форму кольца (концепт Downtown Circle). | Фото: masterok.livejournal.com.

Кольцевой небоскреб поддерживает 4 мощных опоры, которые станут порталом, ведущим к новому городу (концепт Downtown Circle). | Фото: thenationalnews.com.

Downtown Circle – самодостаточный вертикальный мегаполис в самом сердце Дубая (концепт, разработанный Znera Space).

Скайпарк станет связующим звеном, который обеспечит парковыми зонами, свежим воздухом, естественным освещением и панорамным видом на город (концепт Downtown Circle). | Фото: skyscrapercity.com.

В зеленом поясе Skypark можно прогуляться по тропическим джунглям, болотам и песчаным дюнам, наслаждаясь красотой рукотворных озер и водопадов (концепт Downtown Circle). | Фото: masterok.livejournal.com.

На крыше внутреннего кольца предусмотрена вертолетная площадка, а под ним – скоростные трамвайчики, обеспечивающие транспортировку жителей города (концепт Downtown Circle).

В кольцевом небоскребе организуют автономную городскую структуру (концепт Downtown Circle).

Downtown Circle может стать прекрасным вариантом для мегаполисов с ограниченными земельными ресурсами (концепт). | Фото: thenationalnews.com.