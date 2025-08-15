Вокруг Бурдж-Халифа планируют построить кольцевой небоскреб, зависший на полукилометровой высоте

В Дубае, в рамках преобразований делового района Downtown, планируют построить горизонтальный небоскреб в виде гигантского кольца, который эффектно обвивающегося вокруг мирового рекордсмена – высотки Бурдж-Халифа. Неординарность амбициозного проекта заключается в том, что 3-километровый футуристический спутник не будет занимать драгоценные земли, а «зависнет» на высоте 550 метров, обеспечивая будущих жителей города в городе умопомрачительными видами, чистым воздухом и органичными продуктами.
Вокруг Бурдж-Халифа планируют построить кольцевой небоскреб, который станет полноценным населенным пунктом (концепт Downtown Circle). | Фото: skyscrapercity.com.
Футуристический небоскреб-спутник будет «парить» над городом на высоте 550 метров (концепт Downtown Circle). | Фото: thenationalnews.com.
Постоянно меняющийся и активно развивающийся Дубай в скором времени сможет похвастаться инновационным объектом, равному которого в мире пока не построили. В рамках оптимизации пространства самого престижного района города Downtown Dubai специалистами польской архитектурной компании Znera Space был разработан фантастический концепт под названием Downtown Circle. Амбициозный проект города новой формации подразумевает строительство кольцевого небоскреба, опоясывающего высочайшую башню на планете – Бурдж-Халиф (Burj Khalifa). Проект наглядно демонстрирует, как грамотная планировка может увеличить полезную площадь крупных городов без значительного изменения их структуры (особенно центральных районов), которые в условиях урбанизации испытывают колоссальные проблемы с размещением постоянно прибывающего населения.
Длина небоскреба-города составит 3 километра и будет иметь форму кольца (концепт Downtown Circle). | Фото: masterok.livejournal.com.
Учитывая плотность застройки Дубая и стремление к освоению вертикальных пространств, неудивительно, что креативные архитекторы разместили ультрасовременный объект на высоте 550 метров, обеспечив тем самым каждое помещение города-будущего захватывающими видами из окон и более чистым воздухом. Неожиданное перераспределение приоритетов делает проект довольно перспективным, ведь в современных мегаполисах построить новое сообщество, да еще и в центре существующего города – просто невозможно. А если его поднять над основными постройками, то получится многоярусный город-будущего, для обустройства задействуется минимум земельных ресурсов (только для установки опор).
Кольцевой небоскреб поддерживает 4 мощных опоры, которые станут порталом, ведущим к новому городу (концепт Downtown Circle). | Фото: thenationalnews.com.
Согласно разработке, круговой небоскреб, получивший название Downtown Circle, поддерживается 4 мощными опорами, закрепленными на значительной глубине, чтобы обезопасить многоярусную структуру длиной в 3 километра от землетрясений и ураганов. Опорные структуры выступают в роли порталов, которые должны доставлять жителей «небесного» города.
Downtown Circle – самодостаточный вертикальный мегаполис в самом сердце Дубая (концепт, разработанный Znera Space).
Скайпарк станет связующим звеном, который обеспечит парковыми зонами, свежим воздухом, естественным освещением и панорамным видом на город (концепт Downtown Circle). | Фото: skyscrapercity.com.
Примечательно: Skypark – это мини-версия природных зон и климатических поясов мира, которые будут соседствовать в небольшом пространстве. Жители Downtown Circle получат уникальную возможность прогуляться в живописных горных и лесных ландшафтах, посетить водопады и болота, прогуляться по песчаным дюнам или спуститься в таинственные гроты. Стоит отметить, что в природных зонах, парках, садах и на грядках будут расти вполне реальные виды растений и обитать некоторые представители фауны, присущие той или иной экосистеме, а вот пещеры и высокие горы создадут с помощью цифровых технологий.
В зеленом поясе Skypark можно прогуляться по тропическим джунглям, болотам и песчаным дюнам, наслаждаясь красотой рукотворных озер и водопадов (концепт Downtown Circle). | Фото: masterok.livejournal.com.
Skypark – это гибридное связующее звено, на территории которого будет организована трехмерная городская и зеленая экосистема с общественными зонами отдыха, культурными пространствами, исследовательскими и образовательными центрами. При этом он будет функционировать как «легкие», очищая воздух и насыщая его кислородом. Хотя это еще не все положительные моменты организации «природной прослойки» между кольцами. Крыша соединительной части Skypark имеет такую конфигурацию, что позволит собирать дождевую воду, которая пройдет несколько этапов очистки и превратится в питьевую. Также предусмотрено специальное покрытие способное отфильтровывать загрязняющие вещества, поступаемые из городской среды наземного Дубая.
На крыше внутреннего кольца предусмотрена вертолетная площадка, а под ним – скоростные трамвайчики, обеспечивающие транспортировку жителей города (концепт Downtown Circle).
Покрытие же кольцеобразной структуры Downtown Circle будет состоять из солнечных панелей, что сделает новую городскую структуру полностью энергонезависимой и экологически чистой (использование природных ископаемых в качестве энергоресурсов не планируется). Если говорить об устойчивости, то для обеспечения удобного трафика (3 километра – не шутка) планируют использовать футуристическую железнодорожную транспортную систему, состоящую из парка подвесных трамвайчиков, движущихся со скоростью 100 километров в час по внешнему кругу нижнего яруса кольца. Они станут экстремальным аттракционом, обеспечивающим жителей и гостей города в городе умопомрачительными видами и приключениями.
В кольцевом небоскребе организуют автономную городскую структуру (концепт Downtown Circle).
Тем не менее Downtown Circle станет местом жительства, работы, учебы, развития и отдыха для нескольких тысяч счастливчиков, которым не нужно будет лишний раз покидать небоскреб. Помимо жилых комплексов, офисных центров, медицинских, образовательных и административных учреждений, торговых, развлекательных и спортивных центров, точек общественного питания и культурных объектов планируется размещение ультрасовременных сельскохозяйственных предприятий, которые будут выращивать большую часть необходимых продуктов.
Downtown Circle может стать прекрасным вариантом для мегаполисов с ограниченными земельными ресурсами (концепт). | Фото: thenationalnews.com.
Несмотря на то, что проект больше напоминает утопию, дизайнеры все же надеются, что их концепция организации закрытых сообществ в «парящих» над городским пейзажем небоскребах будет реализована или вдохновит других энтузиастов на новые идеи.
