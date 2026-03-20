Как избавиться от запаха гари в квартире

После случайного задымления в квартире может появиться неприятный запах гари. Никто не хочет проживать в подобных условиях, поэтому неприятный запах следует как можно быстрее устранить.

Благо, существует несколько способов избавиться от него. Познакомимся с наиболее эффективными методиками решения этой большой бытовой проблемы, которая лишает дом комфорта и уюта.

1. Используем уксус

2. Используем натуральный кофе

3. Используем цитрусы, гвоздику и корицу

4. Используем поваренную соль

5. Используем травы

Первые меры: если в доме что-то сгорело, то прежде чем браться за полномасштабную борьбу с запахом гари, рекомендуется принять сначала экстренные меры (чаще всего их оказывается достаточно). В первую очередь организуйте проветривание помещения. Откройте окно и дверь, устройстве добротный сквозняк. При этом обязательно нейтрализуйте и устраните источник запаха гари. Если есть возможность – развесьте в проблемном помещении влажные полотенца. Они впитают вонь. В тех случаях, когда перечисленных мер оказалось недостаточно, следует перейти к использованию «тяжелой артиллерии». Она может быть следующей.Уксус не маскирует запахи, а расщепляет их. Уксусный раствор способен устранить любое зловоние. Для этого берется большая кастрюля, в нее наливается 3 литра воды и литр уксуса. После этого емкость ставится на огонь. Как только вода закипит огонь сокращают до минимума и оставляют уксус «вариться» на 2 часа. ВАЖНО: нельзя вдыхать пары уксуса! На время устранения запаха настоятельно рекомендуется покинуть помещение.Помочь в борьбе с запахом гари могут и неочищенные зерна кофе. Для этого достаточно взять немного зерен, рассыпать их по небольшим блюдцам и расставить по всей квартире.Если используются нормальные цельные зерна, то зловоние уйдет уже через 10-12 часов. Молотый натуральный кофе уберет запах за 3-4 часа.Помочь в устранении вони могут как целые цитрусовые, так и их корки. Если используются корки, то их необходимо аккуратно поджечь и использовать в качестве импровизированных благовоний. При этом важно соблюдать осторожность! Если же цитрусы цельные, то из них делается варево. Цитрусовый отвар кипятится 10-15 минут. Этого должно хватить для устранения запаха гари. Аналогичным образом поступаем с гвоздикой или корицей. Варить их нужно до получаса.Соль является натуральным адсорбентом, а потому она прекрасно впитывает любые запахи. Сбежало молоко? Подгорела духовка? Любую неприятность подобного толка решит обычная соль. Для этого достаточно насыпать ее небольшое количество в тарелку и оставить в таком состоянии на ночь в проблемном помещении.Наконец, в борьбе с запахом гари в квартире сгодятся любые ароматные травы. Шалфей, мята, полынь – лучшие средства в нашей борьбе. В зимний период можно также использовать хвою. Ничего «особенного» делать не придется. Просто разложите травы по всему дому в нескольких местах. Как только растения начнут подсыхать, неприятный запах уйдет.