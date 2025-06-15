Не переедайте на праздниках: история самого тяжелого человека в мире

1. Маленький слоненок и беспокойства родных!

Обычный ребенок, который после 10 лет стал стремительно толстеть!

2. Большой Джон и общественная жизнь!

Несмотря на вес, у Джона было много друзей!

3. Специальные носилки и промышленные весы!

Госпитализация смогла продлить Джону жизнь!

4. Любимая женщина и книга рекордов!

Джон страдал от слишком пристального внимания!