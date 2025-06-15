Не переедайте на праздниках: история самого тяжелого человека в мире

Все мы боимся поправиться за праздники. Но история медицины знает один случай, который просто поражает сознание. В нашей сегодняшней статье, мы расскажем историю самого тяжелого человека в мире. Как жилось тому, кто был во много раз больше других? Что стояло за таким большим весом? Кто стал избранницей этого мужчины и при чем тут книга рекордов?
1. Маленький слоненок и беспокойства родных!
Обычный ребенок, который после 10 лет стал стремительно толстеть!
Имя самого тяжелого человека в мире – Джон Брауэр Миннок. Он появился на свет в 1941 году в счастливой семье и рос обычным ребенком на протяжении десяти лет. Однако после этой возрастной отметки, вес мальчика стал стремительно расти. При чем это было настолько неожиданно, что родные мальчика были сильно обеспокоены.
На свой двенадцатый день рождения он взвесился и торжественно объявил гостям, что весит уже 133 килограмма. Это повергло многих в шок. Ведь вес считался большим даже для взрослого мужчины, а речь шла о мальчике. Кто-то из родственников пошутил, что его вес равен весу маленького слоненка. Знали бы они, что эта фраза спрогнозирует последующий набор веса.
2. Большой Джон и общественная жизнь!
Несмотря на вес, у Джона было много друзей!
Когда Джону исполнилось двадцать пять лет, его вес уже перешел за 300 килограмм. Это могло бы стать ужасной психологической травмой для юноши, но не для Миннока. Несмотря на то, что некоторые общественные места были для него закрыты за счет того, что сидения просто не могли его выдержать, он старался вести активную жизнь.
Он часто собирался с друзьями, которых было у него много.
3. Специальные носилки и промышленные весы!
Госпитализация смогла продлить Джону жизнь!
Излишний вес часто заставлял Джона обращаться к врачам. Основной проблемой становились отдышки и боли в ногах. Тогда врачами было принято решение о госпитализации мужчины. Но поскольку носилки для обычных пациентов не могли его выдержать, пришлось изготавливать специальный особо прочный вариант. А также задействовать целую бригаду пожарных, чтобы осуществить транспортировку до скорой. И это, не говоря о том, что в самом госпитале также потребовались специальные условия для содержания больного.
Так, к примеру, чтобы контролировать вес Джона, приходилось использовать промышленные весы. Лечение потребовалось длительное – более года он провел в госпитале. Но результат неизменно радовал. На момент поступления в больницу Джон весил более 600 килограмм. А после лечения его вес вернулся к отметке 400 килограмм. И это была большая победа врачей для 1978 года.
4. Любимая женщина и книга рекордов!
Джон страдал от слишком пристального внимания!
Несмотря на все проблемы со здоровьем, Джон любил свою жизнь и людей вокруг него. У него даже были отношения с очень хрупкой девушкой – ее вес едва достигал пятидесяти килограмм. Но вместе они были счастливы. А после замужества, даже попали в книгу рекордов Гиннеса, как супружеская пара с самой большой разницей в весе.
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