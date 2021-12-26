Оригинальный декор с помощью вилки

По-настоящему оригинальный и уютный новогодний декор можно сделать и своими руками, затратив при этом минимум средств и усилий. Кроме того такое предновогоднее рукоделия может также стать и отличной идеей для подарка.

Например, вот такая пушистая елочка станет отличной идеей для новогоднего проекта, в том числе и для подарка. Разместить же ее можно, например, на подушке или свитере. Вы будете удивлены, насколько просто делается эта красота!





Вам потребуются:



вилка;



пряжа;



основа для композиции;



ткань или другой материал для ствола;



горячий клей или швейные принадлежности



Один из самых простых способов сделать бубоны — воспользоваться вилкой. Для этого между средних зубцов вилки закладываем небольшую нить выбранной пряжи. Затем обматываем вилку пряжей до тех пор, пока не наберется нужная толщина. Далее затягиваем, но пока не завязываем на узел нить, заложенную между зубцами вилки в начале работы.





Теперь снимаем заготовку с вилки, после чего крепко затягиваем нить и завязываем ее на двойной узел. Крайние петли получившегося шарика разрезаем, обрезаем торчащие концы, формируя таким образом ровный шарик, и бубон готов!



Подготовив таким образом необходимое количество бубончиков, переходим к составлению рисунка. На выбранную основу, в нашем случае это декоративная подушка, приклеиваем или пришиваем получившихся пушистиков в виде пирамиды, выстраивая таким образом елочку.



Затем из фетра, ткани или кружева вырезаем ствол, размещаем его на положенном месте. Вот и все, готово! При желании в композицию можно добавить еще какой-либо декор.

