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Красота пустующих деревень мира

Они будто все еще ждут своих хозяев. Целы наличники, хотя немного покосились двери и единственная улица заросла травой… Философский фотопроект о забытых сельских домах со всего мира.

Красота пустующих деревень мира

XX век с его длинными трубами, монструозными небоскребами и гигантскими фабриками нанес оглушительный удар по деревенскому образу жизни. Люди, чьи предки веками пахали землю и выращивали скот, были вынуждены отправиться в города. Там у них был шанс заработать, устроившись на производство, чтобы прокормить семью. Конечно, активная урбанизация началась еще в XIX столетии, но прошлый век был куда более решительным и жестоким по отношению к деревням. Именно тогда весомая часть поселений обезлюдела, а города начали быстро разрастаться.

Сегодня все популярнее становится здоровый образ жизни, активный отдых на природе. Происходит обратный эффект: люди стремятся обзавестись недвижимостью за городом, чтобы быть ближе к тем лугам и лесам, которые их предки когда-то были вынуждены оставить. Тем не менее много деревень по всему миру до сих пор пустует.

На фото: Монголия © TimW

Красота пустующих деревень мира

Поджореале, Италия © Andreas Zerndl

Красота пустующих деревень мира

Рогуди, Италия © Marco Barone

Красота пустующих деревень мира

Архипелаг Шенгси, Китай © oceanfishing

Красота пустующих деревень мира

Пентедаттило, Италия © Quanthem

Красота пустующих деревень мира

Исландия © Sergey Didenko

Красота пустующих деревень мира

Оренбургская область, Россия© Vadim Orlov

Красота пустующих деревень мира

Апоселеми, Крит © Georgios Tsichlis

Красота пустующих деревень мира

Округ Хассан, Индия © Vivek BR

Красота пустующих деревень мира

Сфентили, Крит © Georgios Tsichlis

Красота пустующих деревень мира

Хирта, Шотландия © indulgy.

com

Красота пустующих деревень мира

Пригород Сеула, Корея © Glenn Sundeen

Красота пустующих деревень мира

Дубай, ОАЭ © Katiekk

Красота пустующих деревень мира

Север Турции © littleboat5

Красота пустующих деревень мира

Псковская область, Россия © Harri Küünarpuu

Красота пустующих деревень мира

Район Хвар, Хорватия © Andreas Vendler

Красота пустующих деревень мира

Регион Умбрия, Италия © Buffy1982

Красота пустующих деревень мира

Архангельская область, Россия © svic

Красота пустующих деревень мира

Закарпатская область, Украина © ALEKSANDR RIUTIN

Красота пустующих деревень мира

Мадейра, Португалия © evans.photo

Красота пустующих деревень мира

Алтай © Mikhail Trishchenkov

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