Тапочки для туалета и еще 7 хитрых штуковин, которыми пользуются японцы, чтобы облегчить себе жизнь

Иногда кажется, что Япония – это отдельная планета, настолько развиты в ней различные технологии и инновации. Даже привычные для нас вещи и привычки, в «исполнении» японцев кажутся немного странными (и это еще мягко сказано). Novate.ru рассказывает о некоторых традициях жителей этой страны, которые могут вогнать в ступор неподготовленного человека.
1. «Сжатые» футболки
Японцы считают, что при себе всегда нужно иметь запасной комплект одежды, потому что никто не знает, что может случиться в следующий момент. Возможно, вы упадете и порвете джинсы или обольете одежду кофе. А может, вам просто понадобится свежая одежда после веселой ночи, проведенной в компании друзей.
Но, согласитесь, носить с собой большой шопер с футболкой и джинсами не слишком удобно. Поэтому в японских магазинах можно приобрести завакуумированную одежду. Спрессованный кубик занимает в сумке минимум места, но при этом у вас всегда есть с собой комплект чистых вещей. Очень удобно.
2. Цветы на улицах
Большинство японских городов визуально напоминают каменные джунгли. Здесь нет места скверам, длинным цветущим аллеям и прочим «зеленым оазисам», где можно присесть на лавочку, отдохнуть и насладиться желанной тишиной. Более того, из-за близкого расположения домов друг к другу, у людей нет возможности разбить даже крохотный цветник на своей территории. Но японцы нашли выход из ситуации – с приходом весны они выставляют у входных дверей и на тротуары комнатные растения в горшках, чтобы добавить улицам цветущий вид.
3. Музыка в общественных туалетах
Общественный туалет, особенно когда в них расположено сразу много кабинок, у кого-угодно могут вызвать дискомфорт. Напрягает, что остальные люди, которые в этот же момент находятся в комнате, могут слышать все, что вы делаете. Чтобы обеспечить посетителям некую конфиденциальность, и при этом никого не обидеть, японцы оборудовали некоторые общественные туалеты специальными панелями управления. Они не только помогают сориентироваться в пользовании туалетом, но также предлагают выбрать музыку для уединения.
4. Мусорные пакеты с собой
Несмотря на то, что в Японии очень бережно относятся к природе и стараются не засорять улицы, здесь практически не встречаются урны для мусора. Из-за этого местным жителям приходится носить с собой специальные пакеты, в который они складывают мусор в течение дня. Интересно, что если человек увидит на дороге фантик, оброненный другим человеком, он не пройдет мимо, а положит его себе в пакет, чтобы донести до ближайшей урны. Некоторые люди даже превращают это в соревнование – кто первый нашел или добежал до урны, тот и победил.
5. Смартфон, чтобы открыть и закрыть дверь
Все мы знаем, что в Японии весьма продвинутые технологии, которые захватили абсолютно все сфера жизни. Взять, к примеру, квартиры японцев – большинство из них оборудованы электронными замками, которые можно открыть обычным ключом, с помощью ПИН-кода, отпечатка пальца RFID-брелока. Но на этом способы не заканчиваются.
При желании японец может открыть или закрыть дверь с помощью своего смартфона, на который предварительно устанавливается специальное приложение. Через него можно создать код для разового доступа в квартиру или задать время и дату, когда дверь автоматически откроется. Это очень выручает, если вы неожиданно уехали из города и пришлось просить соседку зайти в квартиру, чтобы перекрыть воду или проверить, выключен ли, например, утюг.
6. Ванная как единый модуль
Когда мы делаем ремонт в ванной, то отдельно подбираем для комнаты необходимую мебель и сантехнику. Может пройти не одна неделя, прежде чем найдется «тот самый» унитаз или душевая кабина. В Японии таких проблем нет – они сразу покупают ванную как единый модуль, ориентируясь исключительно на размер комнаты. Вы удивительно, но такой модуль входит абсолютно все, начиная от пола, стен, и заканчивая ванной, раковиной, зеркалом и даже мыльницей.
Для отделки помещения используют мягкие влагоустойчивые материалы, а вот керамическую плитку, популярную в нашей стране, всячески избегают. Японцы считают, что она холодная, скользкая и является идеальной средой для размножения плесени.
К каждому модулю прилагается несколько пультов управления, которые устанавливаются в разных комнатах. Японцам не обязательно идти в санузел, чтобы открыть кран и набрать в ванную воды – они могут нажать «волшебную» кнопку, находясь в спальне или на кухне.
Также в модулях сушат одежду после стирки и это получается намного экономнее, чем пользоваться сушильной машиной. Все, что нужно сделать, нажать на панели управления специальную кнопку, после чего в комнате уменьшится влажность и повысится температура воздуха. В таких условиях вещи высыхают за пару часов.
7. Тапочки для посещения туалета
Японцы очень щепетильно относятся к гигиене и чистоте в целом. Поэтому, приезжая в эту страну, следует быть готовым к любому развитию событий. Так, например, в каждой квартире и отеле вы найдете тапочки…для посещения туалета. Да-да, вы все правильно поняли – здесь существует отдельная обувь для санузла. Для чего это делают? Причин несколько: во-первых, гостям и жителям дома не приходится стоять голыми ногами на холодном кафеле, а во-вторых, грязь и бактерии из туалета не попадают в другие комнаты.
8. Держатели для зонтов на велосипедах
В Японии запрещено ездить на велосипеде, держа зонт одной рукой. По этой причине на руль устанавливают специальной держатель, в которой можно установить зонтик, чтобы комфортно себя чувствовать. Кстати, японцы используют зонт не только от дождя, но и от солнца, поэтому приспособление актуально почти круглый год.
