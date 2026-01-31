Тапочки для туалета и еще 7 хитрых штуковин, которыми пользуются японцы, чтобы облегчить себе жизнь

Фото: moya-planeta.ru

1. «Сжатые» футболки

Прессованные хлопковые футболки. / Фото: drivepedia.com

2. Цветы на улицах

Японцы выставляют возле дома цветы, ведь у них нет скверов

3. Музыка в общественных туалетах

В Японии в туалете можно включить музыку. / Фото: thesun.co.uk

4. Мусорные пакеты с собой

Японцы в течение дня собирают мусор в пакет. / Фото: weforum.org

5. Смартфон, чтобы открыть и закрыть дверь

Через приложение можно управлять входной дверью. / Фото: vodafone.de

6. Ванная как единый модуль

Ванные комнаты с панелью управления. / Фото: liveinternet.ru

7. Тапочки для посещения туалета

Тапочки нужны, чтобы не разносить микробы по квартире. / Фото: moya-planeta.ru

8. Держатели для зонтов на велосипедах

На руль крепится специальный держатель