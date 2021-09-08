Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Хороший актер должен уметь исполнить любую роль. Иногда предлагаемые роли могут бросить вызов морали или даже идти вразрез с личными убеждениями актеров. Но даже так порой отказаться от роли куда сложнее. Чтобы хорошо исполнить роль, актер должен проникнуться ею, прочувствовать своего персонажа. В этой подборке речь идет о роли, которую вряд ли кто-то захотел бы испытать на себе: женщины, которая продает свое тело за деньги. Итак, давайте посмотрим на актрис, которые не побоялись сыграть проституток на экране.













Джулия Робертс, фильм «Красотка».

Элизабет Шу, фильм «Покидая Лас-Вегас».

Катрин Денев, фильм «Дневная красавица».

Джоди Фостер, фильм «Таксист».

Джейн Фонда, фильм «Клют».

Шарлиз Терон, фильм «Монстр».

Джессика Альба, фильм «Убийца внутри меня».

Мира Сорвино, фильм «Великая Афродита».

Ким Бейсингер, фильм «Секреты Лос-Анджелеса».

Эмили Браунинг, фильм «Спящая красавица».

Мелани Гриффит, фильм «Карманные деньги».

Тереза Расселл, фильм «Шлюха».