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Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Хороший актер должен уметь исполнить любую роль. Иногда предлагаемые роли могут бросить вызов морали или даже идти вразрез с личными убеждениями актеров. Но даже так порой отказаться от роли куда сложнее. Чтобы хорошо исполнить роль, актер должен проникнуться ею, прочувствовать своего персонажа. В этой подборке речь идет о роли, которую вряд ли кто-то захотел бы испытать на себе: женщины, которая продает свое тело за деньги. Итак, давайте посмотрим на актрис, которые не побоялись сыграть проституток на экране.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения


Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Джулия Робертс, фильм «Красотка».


Роль проститутки в «Красотке» принесла Джулии Робертс «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Кроме того, это романтическая комедия, в которой Джулия Робертс дала надежду многим девушкам. Надежду на то, что их мечты могут стать реальностью. На то, что, если любовь настоящая, даже предрассудки и социальное положение не имеют значения.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Элизабет Шу, фильм «Покидая Лас-Вегас».


В романтической драме «Покидая Лас-Вегас» Элизабет Шу играет проститутку с золотым сердцем. Ее партнером по фильму стал Николас Кейдж. Оба актера получили номинацию на «Оскар» за этот фильм, но, похоже, в тот год жюри симпатизировало больше тем, кто пьет, нежели тем, у кого низкие моральные качества.


Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Катрин Денев, фильм «Дневная красавица».


Великая актриса, звезда французского кинематографа изысканна и изящна даже в роли проститутки. В отличие от других фильмов, в которых женщины идут на панель от отчаяния и бедности, в этом фильме вы увидите жрицу любви иного рода. У нее есть все, в том числе муж, которого она любит, но порой ей хочется жить фантазиями о незнакомых мужчинах. Эта роль принесла Катрин Денев номинацию на премию BAFTA.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Джоди Фостер, фильм «Таксист».


Вряд ли кто-то может забыть образ юной Джоди (тогда ей было всего 14!) в роли подростка-проститутки в фильме «Таксист». Ах, эта ее большая шляпа, шортики, цветастый топик и наивная улыбка. Эта роль принесла ей номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Джейн Фонда, фильм «Клют».


В 1971 году Джейн Фонда доказала, что нужно полностью отдаваться своей работе, а также что роль проститутки может принести актрисе «Оскар». Она сыграла Бри Дэниелс, проститутку, которая помогает детективу пролить свет на дело о таинственных исчезновениях. Фильм снял Алан Дж. Пакула, а на экране вместе с ней появился Дональд Сазерленд и Рой Шайдер.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Шарлиз Терон, фильм «Монстр».


Красотка Шарлиз превзошла саму себя в этой роли. Она не только не узнаваема в этом образе — эта роль действительно была психологически сложной. Актриса сыграла проститутку, лесбиянку и убийцу. Неудивительно, что она по праву получила за эту роль «Оскар».

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Джессика Альба, фильм «Убийца внутри меня».


Джессика играет проститутку, которую полицейский-извращенец (его играет Кейси Аффлек) практически затаптывает в землю. Эта роль, однако, не дала Альбе признания критиков и даже принесла ей номинацию как худшей актрисе того года. Что ж, не повезло режиссеру Майклу Уинтерботтому.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Мира Сорвино, фильм «Великая Афродита».


Еще одна роль проститутки… за которую наградили «Оскаром». Фильм снял великий Вуди Аллен. Это фантастическая комедия о семье, которая усыновляет мальчика-гения и вдруг узнает, кто его настоящие родители. Оказывается, мать мальчика — Джуди Кам, порноактриса.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Ким Бейсингер, фильм «Секреты Лос-Анджелеса».


Ким Бейсингер повезло засветиться в одном из самых сексуальных фильмов 90-х, в котором она сыграла дорогую проститутку Веронику Лейк. С ролью она справилась отлично и даже получила за нее «Оскар».

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Эмили Браунинг, фильм «Спящая красавица».


«Спящая красавица» — это австралийская картина, в которой актриса Эмили Браунинг появляется голой практически в 90% фильма. Она играет девушку, которая спит во время секса с мужчинами.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Мелани Гриффит, фильм «Карманные деньги».


Мелани играет Ви — проститутку с золотым сердцем, которая торгует своим телом, потому что других вариантов у нее нет. Но она встречает трех замечательных детей, которые хотят познакомить ее с овдовевшим отцом одного из них. И в один миг все превращается из драмы в комедию.

Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Тереза Расселл, фильм «Шлюха».


Ну наконец-то, фильм с прямым названием, которое не скрывается за красивыми метафорами и выкладывает все подчистую. Кен Расселл превратил Терезу Расселл в вульгарную проститутку, жизнь которой анализируется в деталях.

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