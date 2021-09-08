Топ-10 актрис, сыгравших женщин легкого поведения

Хороший актер должен уметь исполнить любую роль. Иногда предлагаемые роли могут бросить вызов морали или даже идти вразрез с личными убеждениями актеров. Но даже так порой отказаться от роли куда сложнее. Чтобы хорошо исполнить роль, актер должен проникнуться ею, прочувствовать своего персонажа. В этой подборке речь идет о роли, которую вряд ли кто-то захотел бы испытать на себе: женщины, которая продает свое тело за деньги. Итак, давайте посмотрим на актрис, которые не побоялись сыграть проституток на экране.
Джулия Робертс, фильм «Красотка».
Роль проститутки в «Красотке» принесла Джулии Робертс «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Кроме того, это романтическая комедия, в которой Джулия Робертс дала надежду многим девушкам. Надежду на то, что их мечты могут стать реальностью. На то, что, если любовь настоящая, даже предрассудки и социальное положение не имеют значения.
Элизабет Шу, фильм «Покидая Лас-Вегас».
В романтической драме «Покидая Лас-Вегас» Элизабет Шу играет проститутку с золотым сердцем. Ее партнером по фильму стал Николас Кейдж. Оба актера получили номинацию на «Оскар» за этот фильм, но, похоже, в тот год жюри симпатизировало больше тем, кто пьет, нежели тем, у кого низкие моральные качества.
Катрин Денев, фильм «Дневная красавица».
Великая актриса, звезда французского кинематографа изысканна и изящна даже в роли проститутки. В отличие от других фильмов, в которых женщины идут на панель от отчаяния и бедности, в этом фильме вы увидите жрицу любви иного рода. У нее есть все, в том числе муж, которого она любит, но порой ей хочется жить фантазиями о незнакомых мужчинах. Эта роль принесла Катрин Денев номинацию на премию BAFTA.
Джоди Фостер, фильм «Таксист».
Вряд ли кто-то может забыть образ юной Джоди (тогда ей было всего 14!) в роли подростка-проститутки в фильме «Таксист». Ах, эта ее большая шляпа, шортики, цветастый топик и наивная улыбка. Эта роль принесла ей номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Джейн Фонда, фильм «Клют».
В 1971 году Джейн Фонда доказала, что нужно полностью отдаваться своей работе, а также что роль проститутки может принести актрисе «Оскар». Она сыграла Бри Дэниелс, проститутку, которая помогает детективу пролить свет на дело о таинственных исчезновениях. Фильм снял Алан Дж. Пакула, а на экране вместе с ней появился Дональд Сазерленд и Рой Шайдер.
Шарлиз Терон, фильм «Монстр».
Красотка Шарлиз превзошла саму себя в этой роли. Она не только не узнаваема в этом образе — эта роль действительно была психологически сложной. Актриса сыграла проститутку, лесбиянку и убийцу. Неудивительно, что она по праву получила за эту роль «Оскар».
Джессика Альба, фильм «Убийца внутри меня».
Джессика играет проститутку, которую полицейский-извращенец (его играет Кейси Аффлек) практически затаптывает в землю. Эта роль, однако, не дала Альбе признания критиков и даже принесла ей номинацию как худшей актрисе того года. Что ж, не повезло режиссеру Майклу Уинтерботтому.
Мира Сорвино, фильм «Великая Афродита».
Еще одна роль проститутки… за которую наградили «Оскаром». Фильм снял великий Вуди Аллен. Это фантастическая комедия о семье, которая усыновляет мальчика-гения и вдруг узнает, кто его настоящие родители. Оказывается, мать мальчика — Джуди Кам, порноактриса.
Ким Бейсингер, фильм «Секреты Лос-Анджелеса».
Ким Бейсингер повезло засветиться в одном из самых сексуальных фильмов 90-х, в котором она сыграла дорогую проститутку Веронику Лейк. С ролью она справилась отлично и даже получила за нее «Оскар».
Эмили Браунинг, фильм «Спящая красавица».
«Спящая красавица» — это австралийская картина, в которой актриса Эмили Браунинг появляется голой практически в 90% фильма. Она играет девушку, которая спит во время секса с мужчинами.
Мелани Гриффит, фильм «Карманные деньги».
Мелани играет Ви — проститутку с золотым сердцем, которая торгует своим телом, потому что других вариантов у нее нет. Но она встречает трех замечательных детей, которые хотят познакомить ее с овдовевшим отцом одного из них. И в один миг все превращается из драмы в комедию.
Тереза Расселл, фильм «Шлюха».
Ну наконец-то, фильм с прямым названием, которое не скрывается за красивыми метафорами и выкладывает все подчистую. Кен Расселл превратил Терезу Расселл в вульгарную проститутку, жизнь которой анализируется в деталях.
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