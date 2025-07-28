5 неожиданных перекусов, которые были популярны в Советском Союзе

В Советском Союзе пищевая промышленность не могла похвастаться широким ассортиментом товаров, но зато они отличались неплохим качеством и куда большей натуральностью, чем у современных продуктов. А самым интересным было то, что эта натуральность в СССР имела отношение даже к тем позициям с полок магазинов, которые именуются полуфабрикатами и вовсе фаст-фудом, и это делает их ещё более впечатляющими. Возможно, поэтому эти продукты и вспоминают граждане уже не существующей страны с особой ностальгией.
1. Картофельные чипсы
Чипсы в СССР хранились недолго, но были со вкусов картошки. /Фото: ok.ru
Советские чипсы, которые, впрочем, тогда ещё так не назывались, начали производить ещё в далёком 1963 году. Но, в отличие от современного продукта, в что время чипсы из СССР делались строго по ГОСТу, не позволяющему использовать химические добавки. В результате получались чипсы, которые могли похвастаться настоящим вкусом картофеля, а не различных усилителей. Правда, их натуральность привела к небольшому сроку годности - хранить продукт можно было на протяжении всего одного месяца.
2. Картошка фри
Тогда это был гарнир к обеду, а не завсегдатай фаст-фудов. /Фото: sb.by
Это сегодня картошка фри воспринимается в основном как продукт из фаст-фуда, а в годы существования СССР она была совершенно обыденным гостем холодильника, особенно у людей, которые много работали и мало чего успевали сделать по дому. Собственно, в этом и была фишка этого товара: он позиционировался в качестве лёгкого способа заиметь гарнир на обед, без прикладывания особых усилий. Натуральность советской вариации легендарной картошки фри тоже не подкачала: её производили из настоящих овощей, нарезанных на однотипые кусочки и замороженных - их оставалось только пожарить до готовности, и гарнир был готов.
3. Кукурузные палочки
В СССР тоже любили похрустеть сладенькими палочками. /Фото: vk.com
Среди советских детишек, да и взрослых, сладкие полуфабрикаты явно были предметом особой любви. Ярким примером последних были кукурузные палочки. Впервые изготовлять этот продукт на территории СССР ещё в 1963 году начали в Днепропетровском комбинате пищевых концентратов, и была эта технология уникальной, так как разработана советским же специалистом. Со временем пищевая промышленность могла похвастаться несколькими вкусами кукурузных палочек: по информации редакции novate.ru, если наиболее распространенными были с сахарной пудрой, то были также варицаии продукта с использованием некоторых ароматизаторов.
4. Суп-концентрат
Концентрат с настоящими кусочками мяса и овощей. /Фото: yaplakal.com
Ещё один популярный в Советском Союзе вариант продукта, призванного существенно сократить время готовки. Речь идёт о супах-концентратах, который тогда также выгодно отличался по составу, в отличии с сегодняшних вариаций. Как и другие продукты, в эпоху СССР этот полуфабрикат изготовлялся по всё тому же Госстандарту, так то за его качество краснеть не приходилось. В итоге на выходе получался продукт в пакетиках либо брикетах, где состав не изобиловал какими-либо химозными веществами, вредными для организма, зато были реальные мясо и овощи.
5. Бульонный кубик
При СССР продукт больше был похож и на бульон, и на кубик. /Фото: trendymen.ru
Сегодня бульонные кубики больше ассоциируются с девяностыми годами прошлого столетия и, мягко говоря, не самым качественным набором ингредиентов в их составе. А ведь данный полуфабрикат ещё в период СССР снискал большой спрос среди граждан и отличался такой же натуральностью: их производили из настоящего мяса хорошего сорта, овощей, смальца и специй. И, что самое интересное - в сравнении с сегодняшними бульонными кубиками, их аналог из СССР в самом деле отличался кубической формой.
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