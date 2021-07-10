Не положено: Почему в хрущевках отсутствуют балконы на первых этажах

Типовые хрущевки уже давно не строятся, однако несмотря на это, все еще встречаются в разных регионах страны. Данная разновидность жилых домов значительно пережила свой срок. Многие соотечественники между тем наверняка обращали внимание на то, что далеко не все хрущевки имеют столько же балконов в квартирах, сколько более поздние дома. В частности, их может не быть на первом этаже.
А балконов то - нет. |Фото: vk.com.
Балконы в хрущевках на первых этажах отсутствовали по нескольким причинам. Первая (и возможно самая главная) заключалась в том, что у данной разновидности жилых домов первый этаж был очень низким и балкон бы буквально лежал на земле. Кроме того, считалось, что балкон является самым уязвимым местом, через которое в помещение сможет легко проникнуть вор.
Потому что не положено. |Фото: okna-delight.ru
Вторая причина заключалась в том, что балкон в те годы позиционировался, как место доступа к уличному пространству. А так как обитателю первого этажа не нужно много спускаться, он может просто выйти на улицу если захочет подышать свежим воздухом. Кроме того, отказ от балконов на первых этажах был еще выгоден и с экономической точки зрения. Это позволяло экономить драгоценный бетон.
Такое было в свое время решение. |Фото: realty.rbc.ru.
Третья причина касалась вопросов пожарной безопасности. В этом отношении окно считалось куда более удачным вариантом пожарного выхода. Предполагалось, что балкон создаст ненужные трудности при эвакуации жителей первых этажей. Впрочем, обитатель хрущевки мог всегда заказать себе балкон на первый этаж, если он ему был так нужен.
Жилось неплохо и без них. ¦Фото: boltai.com.
Достроить балкон на первом этаже дома той эпохи можно и сегодня. Для этого потребуется подготовить проект, получить письменное согласие соседей, получить разрешения Роспотребнадзора, Государственного пожарного надзора, Городского департамента культуры и коммунальной службы. Обратиться к местным властям на разрешение строительства. А самое главное – найти на все это деньги.
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