Копеечное удобрение для комнатных цветов

Цветоводы нередко сталкиваются с проблемой, когда комнатные цветы становятся слабыми, их рост замедляется, растения перестают радовать своим прекрасным цветением.



Очень часто на ослабленные растения нападают различные вредители, например, тля или мучнистый червец. Помочь растениям вернуться к жизни можно с помощью копеечного органического удобрения, которое готовится буквально за одну минуту.

Используя только картофель и гвоздику, вы сможете сделать отличное удобрение и инсектицид для всех растений домашнего цветника.Эффективность этого органического удобрения обусловлена тем, что оно содержит большое количество витамина С, а также витамины группы В, которые необходимы для активного роста и развития всех растений. Более того, запах гвоздики отпугивает от растений не только насекомых, но и собак и кошек.Для приготовления удобрения залейте картофель и 5 звездочек гвоздики 1 литром воды и измельчите с помощью блендера. Процедите средство через сито и используйте для полива растений под корень 1 раз в месяц.Эффект будет заметен уже после первого применения органического удобрения: цветы начнут расти более активно, все вредители исчезнут. А использовав подкормку несколько раз, вы поможете комнатным цветам обильно зацвести.