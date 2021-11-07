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Как сегодня выглядят звёзды, чья карьера закончилась после пластической операции


После пластических операций иногда результат оказывается совсем не тот, которого ждали.

После пластических операций иногда результат оказывается совсем не тот, которого ждали.

Внешность для актёра является ничем иным, как рабочим инструментом. Согласно внешним данным артистам предлагают роли в театре или приглашают на съемки в кино. Кажется, чем более привлекательна внешность, тем выше гонорары и больше предложений о работе. Однако случается и так, что после устранения даже крохотных изъянов, внешность кажется просто идеальной, но вот карьера заканчивается именно тогда, когда достигнут предел совершенства.

Лара Флинн Бойл


Лара Флинн Бойл в сериале «Твин Пикс». / Фото: www.amic.ru

Лара Флинн Бойл в сериале «Твин Пикс». / Фото: www.amic.ru

 

Звезда «Твин Пикса», снявшаяся во множестве замечательных фильмов и сериалов, была вполне успешна и востребована ровно до того момента, как не начала заниматься агрессивным сохранением собственной молодости. Лара Флинн Бойл была красива по-особенному: живые глаза, нежная улыбка, чувственные губы. Черты лица её не были идеально-правильными, но делали ей красоту самобытной.
Лара Флинн Бойл после серии пластических операций. / Фото: www.novmed.net

Лара Флинн Бойл после серии пластических операций. / Фото: www.novmed.net

 

С 2007 года актриса всё меньше стала появляться на экранах и всё больше проводить времени в клинике пластической хирургии. К сожалению, каждая очередная операция отнюдь не прибавляла Ларе красоты.
Сегодня актриса изменилась до неузнаваемости. К сожалению, популярности ей это не прибавило, а вот на отсутствие хороших ролей в фильмографии изменения повлияли значительно.

Мег Райан


Мег Райан, 1991 год. / Фото: www.dailybananas.com

Мег Райан, 1991 год. / Фото: www.dailybananas.com

 

Карьера этой актрисы развивалась стремительно. Каждый фильм, в котором она снималась, начиная с «Уличного стрелка», делал ей всё более популярной. Мег была очень миловидна, она отличалась от голливудского стандарта красоты, однако менее симпатичной от этого не делалась.
Мег Райан сегодня. / Фото: www.datalounge.com

Мег Райан сегодня. / Фото: www.datalounge.com

 

Естественно, что с годами внешность Мег Райан изменилась. А вот пластические операции весьма негативно отразились на её внешности. Появившаяся припухлость губ сделала её улыбку похожей на клоунскую, попытка приподнять щеки придала лицу одутловатость, а круговая подтяжка сделала кожу неестественно гладкой. В результате изменений она стала всё реже появляться на публике, а в последние три года и вовсе не снимается.

Микки Рурк


Микки Рурк в молодости и сейчас. / Фото: www.fishki.net

Микки Рурк в молодости и сейчас. / Фото: www.fishki.net

 

В молодости он был удивительно красив, однако актёру показалось, что стоит устранить некоторые последствия травм, полученных во время профессиональных занятий боксом. В результате операций Микки Рурк преобразился, однако он ждал совсем других результатов операции. Он с сожалением отмечал, что становится хуже с каждой новой попыткой исправить ситуацию. Теперь о былой красоте актёра можно лишь вспоминать, глядя на его фотографии в молодости.

Мелани Гриффит


Мелани Гриффит в молодости и сейчас. / Фото: www.mamaplus.md

Мелани Гриффит в молодости и сейчас. / Фото: www.mamaplus.md

 

Актриса и бывшая супруга Антонио Бандераса уже много раз пожалела о сделанных пластических операциях. Она изменилась до неузнаваемости, причем далеко не в лучшую сторону. Кажется, именно увлечение актрисы пластической хирургией в своё время поставило под угрозу её брак с Антонио Бандерасом, он сам признавался, что запретил супруге и думать о визитах к ваятелям красоты. В 2015 году супруги всё же развелись. Сама Мелани теперь почти не снимается в кино, предпочитая озвучивать фильмы.

Дженнифер Грей


Как сегодня выглядят звёзды, чья карьера закончилась после пластической операции

Дженнифер Грей в фильме «Грязные танцы». / Фото: www.picsofcelebrities.com

 

Она проснулась знаменитой после съемок в «Грязных танцах». Казалось бы, после столь удачного дебюта актрису ждёт блестящая карьера в кино. Но накануне выхода фильма в прокат Дженнифер попала в аварию, получив травму шеи. Ей сделали операцию по вживлению титановой пластины. Именно после этого она решила дополнительно сделать ещё и ринопластику. Чуть длинноватый нос после вмешательства пластического хирурга приобрёл желаемую форму. Дженифер стала идеально красива: правильные черты лица, белоснежная улыбка и… полное отсутствие индивидуальности.
Дженнифер Грей после операций. / Фото: www.300experts.ru

Дженнифер Грей после операций. / Фото: www.300experts.ru

 

Несмотря на то, что теперь в её внешности полностью отсутствуют недостатки, предложения от режиссёров она практически не получает. После фильмов «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «Грязные танцы» она довольствуется второстепенными ролями или же играет в картинах, которые вовсе не имеют успеха. По собственному признанию актрисы, после операции она стала никем.

Рене Зеллвегер


Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс». / Фото: www.life.ru

Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс». / Фото: www.life.ru

 

Она была одной из самых востребованных актрис Голливуда. Роль Бриджит Джонс, ради которой Рене пришлось стремительно набирать вес, раскрыла не только её актёрский талант, но и уникальную красоту. Рене Зеллвегер много и плодотворно снималась, но семь лет назад вдруг исчезла с экранов.
Рене Зеллвегер, 2014 год. / Фото: www.ok-magazine.ru

Рене Зеллвегер, 2014 год. / Фото: www.ok-magazine.ru

 

Казалось бы, безобидная процедура подтяжки век и щадящие омолаживающие процедуры не могут ничего испортить. Однако появление актрисы на публике разочаровало даже её верных поклонников. Женщина, появившаяся на вечеринке, организованной журналом Elle, весьма отдалённо напоминала полюбившуюся когда-то актрису. Рене по-прежнему красива, однако теперь она потерялась в череде одинаковых красоток.

Дэрил Ханна


Дэрил Ханна до и после операций. / Фото: www.pinimg.com

Дэрил Ханна до и после операций. / Фото: www.pinimg.com

 

Звезда фильма «Убить Билла» была просто очаровательна. Однако стремление как можно дольше оставаться молодой всё же сыграло с ней злую шутку. Подтяжки и уколы не добавили ей привлекательности, но сделали её лицо болезненным и отчасти неприятным. Что и привело к отказу режиссёров снимать кинодиву.

Тори Спеллинг


Как сегодня выглядят звёзды, чья карьера закончилась после пластической операции

Тори Спеллинг до и после операций. / Фото: www.ronin.ru

 

Актриса, сыгравшая роль Донны Мартин в одном из самых популярных сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», всегда отличалась своей нестандартной внешностью. Но именно её непохожесть на других и делала Тори столь популярной. Её наперебой приглашали сниматься в сериалах, фильмах и телешоу. А вот все попытки исправить внешность привели лишь к её ухудшению и, как следствие, к окончанию карьеры актрисы. Она продолжала сниматься, но звёздных ролей ей больше не предлагали.

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Как сегодня выглядят звёзды, чья карьера закончилась после пластической операции

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Как сегодня выглядят звёзды, чья карьера закончилась после пластической операцииПодписаться на мой Instagram
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