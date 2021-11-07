Как сегодня выглядят звёзды, чья карьера закончилась после пластической операции

После пластических операций иногда результат оказывается совсем не тот, которого ждали.

Лара Флинн Бойл

Лара Флинн Бойл в сериале «Твин Пикс». / Фото: www.amic.ru

Лара Флинн Бойл после серии пластических операций. / Фото: www.novmed.net

Мег Райан

Микки Рурк

Микки Рурк в молодости и сейчас. / Фото: www.fishki.net

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит в молодости и сейчас. / Фото: www.mamaplus.md

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей в фильме «Грязные танцы». / Фото: www.picsofcelebrities.com

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс». / Фото: www.life.ru

Дэрил Ханна

Дэрил Ханна до и после операций. / Фото: www.pinimg.com

Тори Спеллинг

Тори Спеллинг до и после операций. / Фото: www.ronin.ru