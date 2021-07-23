5 ошибок при проверке моторного масла, которые чреваты поломкой двигателя

Некоторым в это будет сложно поверить, однако двигатель автомобиля действительно можно серьезно сломать, просто неправильно проверив уровень масла. Казалось бы, что можно пойти не так в этой бесхитростной процедуре? На самом же деле, все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот о чем нужно помнить, когда инспектируешь уровень масла.
1. Правильное место
Здесь точно не стоит проверять масло. /Фото: auto-bel.org.
Когда решил проверить уровень масла в автомобиле, стоит для начала запарковаться в правильном месте. Оставлять машину следует на ровной поверхности, где нет никаких глубоких ям и горок. Автомобиль должен стоять максимально ровно. В противном случае, даже если двигатель и не сломается, то полученные данные об уровне смазки определенно будут неточными.
2. Утро не мудрее
Машину стоит прогреть. /Фото: sb.by.
Не стоит проверять масло утром или просто «на холодную». Прежде, чем смотреть уровень – нужно прогреть, как следует, особенно после длительной стоянки. Исключением составляют те случаи, когда на щупе для масла есть отметки «Cold» и «Hot». Неправильно полученные данные о масле могут привести к таким же неправильным выводам о состоянии двигателя и печальным последствиям.
3. Нужно немного времени
Не спеши, подожди. /Фото: drive2.ru.
Только что мы говорили о том, что двигатель стоит прогреть перед проверкой. Однако делать это сразу же после поворота ключа зажигания также не стоит. После выключения двигателя рекомендуется подождать 10-15 минут, а только после этого хвататься за щуп. Нужно это для того, чтобы смазочный материал успел стечь в картер. В противном случае увидеть реальной картины не получится.
4. Доверяй, но проверяй
Делай все правильно. /Фото: megasos.com.
Масло проверяется дважды (а лучше - трижды). Чаще всего об этом забывают именно новички. Проверяя масло первый раз, следует вытянуть щуп и внимательно его осмотреть. После этого стоит протереть его тряпкой и поместить обратно, немного подождать и осуществить проверку еще раз. Иными словами, если в первый смотр с уровнем масла было что-то не то – не спешите сразу волноваться.
5. Где это показано
Правильный показатель. /Фото: kip-pribor.ru.
Некоторые водители допускают ошибку, полагая, что уровень масла в двигателе должен быть всегда на уровне «Max». На самом деле это совсем не так. В идеале, показатель масла должен быть где-то между максимальной и минимальной отметкой. Только в таком случае можно закрыть капот и быть уверенным в том, что с двигателем ничего не случится дурного.
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