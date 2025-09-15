12 преступников, богатство которых вас шокирует

Информация о том, каким баснословным состоянием располагал или располагает каждый из злостных нарушителей закона в этом списке, заставит вас задуматься: а точно ли мы все правильно делаем в жизни, если преступник богаче любого честного человека? В любом случае, даже просто понаблюдать за роскошной жизнью отъявленных негодяев – занятие интересное.
Ники Барнс: 105 миллионов долларов
Нью-йоркский наркобарон Ники Барнс определенно «получил свою долю» от работы на рынке опасных веществ. За 82 года его жизни ему предъявлялись различные обвинения со стороны властей, однако ему даже удалось стать информантом правоохранительных органов, что существенно смягчило для него положенные по закону наказания. Результат его деятельности налицо – это состояние, превышающее 100 миллионов долларов.
Фриуэй Рикки Росс: 600 миллионов долларов
Это еще один наркобарон, зарабатывающий приблизительно по 3 миллиона долларов в день на торговле кокаином. По внешнему виду Фриуэя Рикки Росса сложно определить, что он управляет огромными потоками наркотических веществ, однако это так – этот мужчина в дорогом костюме сколотил себе состояние именно таким путем, хотя выглядит он как бизнесмен с Уолл-стрит.
Джордж Янг: более 100 миллионов долларов
В контрабанде наркотиков и торговле наркотическими веществами Джорджу Янгу в США практически нет равных. 73-летний наркобарон, освободившийся из тюрьмы два года назад, печально известен тем, что являлся одним из основных игроков на рынке кокаина в 1970-80-х гг. Точные размеры его состояния оценить сложно, но они определенно превышают 100 миллионов долларов.
Рафаэль Каро Кинтеро: 650 миллионов долларов
В семидесятые годы Рафаэль Каро Кинтеро считался одним из самых опасных преступников – главным образом потому, что у него было много влиятельных друзей в области наркоторговли, которые могли «позаботиться» о любой его проблеме. До момента его ареста за контрабанду наркотиков в США он успел стать обладателем невероятных сумм денег – они достигали 650 миллионов долларов. Кинтеро освободился из тюрьмы в 2013 году.
Джозеф Кеннеди: 500 миллионов долларов
Сложно представить, что член семьи бывшего президента США оказался замешан в криминальных делах, но это так: Джозеф Кеннеди участвовал в организованной контрабанде алкогольных напитков в США. Незаконный бизнес Кеннеди предположительно принес ему немалые прибыли, но при этом официальное обвинение так никогда и не было ему предъявлено.
Аль Капоне: 1,3 миллиарда долларов
Возможно, Аль Капоне – один из самых умных наркоторговцев в истории: он всегда просчитывал все свои ходы наперед. Он никогда не беспокоился о том, что его может поймать полиция – тщательно созданный им образ щедрого благотворителя и человека с добрым сердцем защищал его от этого. Другими словами, ежедневно он зарабатывал миллионы долларов, а сотни тысяч из них отдавал неимущим, затыкая тем самым рот тем, кого интересовало, откуда у него такие деньги. За всю свою жизнь Аль Капоне сумел урвать «большой куш» в 1,3 миллиарда долларов.
Хоакин «Эль Чапо» Гусман: 1 миллиард долларов
Если есть в мире образцовые наркобароны. делающие все по правилам и законам своего ремесла, то Хоакин Гусман – один из них. В его случае речь идет о невероятных объемах контрабанды наркотиков – 61-летний преступник начал поражать этими объемами свое окружение, уже когда ему было 25! Именно так он и пришел к 1 миллиарду долларов, а заодно и к известности – его часто упоминают в массовой культуре. например, в голливудских фильмах и рэп-композициях.
Грисельда Бланко: 2 миллиарда долларов
Своим примером Грисельда Бланко доказывает, что не только мужчины правят наркобизнесом. В каком-то смысле в своей области она – настоящая феминистка! Можете себе представить, как Грисельда. выросшая в бедной семье, чувствовала себя, когда стала обладательницей двух миллиардов долларов. Но не обманывайтесь ее взглядом: по указаниям этого божьего одуванчика убили около 200 человек.
Братья Очоа
Когда братьям Очоа стало ясно, что на разведении скота много денег не сделаешь, они решили начать свой бизнес в другой, более прибыльной области. Им удалось построить настоящую империю в области торговли кокаином и героином. Связи и деловая хватка братьев Очоа сделала их счастливыми обладателями 6 миллиардов долларов (на троих).
Давуд Ибрагим: 6,7 миллиардов долларов
Давуд Ибрагим известен не только тем, что он сумел построить наркоимперию с баснословными доходами, но и своими связями с «Аль-Каидой». С Давудом не шутят – особенно учитывая, что он имеет репутацию человека, для которого нет ничего невозможного (например, быть достаточно умным, чтобы сколотить состояние в 6,7 миллиардов долларов).
Кхун Са: 5 миллиардов долларов
Кто бы мог подумать, что командир Объединенной армии Шан, тренировавший солдат во время гражданской войны в Китае, параллельно управлял теневым бизнесом и считался «опиумным королем»? Кхун Са отличается от всех перечисленных здесь тем, что для него это был лишь «дополнительный приработок», параллельный основной деятельности, но тем не менее это не помешало ему сделать 5 миллиардов долларов на торговле героином.
Пабло Эскобар: 30 миллиардов долларов
Без сомнения, величайший наркобарон всех времен, Пабло Эскобар управлял множеством нелегальных организаций по всему миру, В день Пабло делал по 5, а иногда и по 10 миллионов. Такими темпами он достиг одной из самых впечатляющих сумм не только в этом списке, но и в мире вообще: 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! И все это – деньги, сделанные на наркотиках, одной из самых опасных и всепоглощающих страстей человечества…
