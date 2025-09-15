12 преступников, богатство которых вас шокирует

Информация о том, каким баснословным состоянием располагал или располагает каждый из злостных нарушителей закона в этом списке, заставит вас задуматься: а точно ли мы все правильно делаем в жизни, если преступник богаче любого честного человека? В любом случае, даже просто понаблюдать за роскошной жизнью отъявленных негодяев – занятие интересное.

Ники Барнс: 105 миллионов долларов

Фриуэй Рикки Росс: 600 миллионов долларов

Джордж Янг: более 100 миллионов долларов

Рафаэль Каро Кинтеро: 650 миллионов долларов

Джозеф Кеннеди: 500 миллионов долларов

Аль Капоне: 1,3 миллиарда долларов

Хоакин «Эль Чапо» Гусман: 1 миллиард долларов

Грисельда Бланко: 2 миллиарда долларов

Братья Очоа

Давуд Ибрагим: 6,7 миллиардов долларов

Кхун Са: 5 миллиардов долларов

Пабло Эскобар: 30 миллиардов долларов