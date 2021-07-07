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Как можно выбраться из глубокой ямы, не имея под рукой специального снаряжения


Как можно выбраться из глубокой ямы, не имея под рукой специального снаряжения

 

Представим себе гипотетическую ситуацию. Человек прогуливался по полю и вдруг упал в глубокую яму. При этом он остался цел, не получил каких-либо серьезных повреждений. Само собой, специального снаряжения с собой у человека нет, а выбираться из ямы как-то надо и чем быстрее – тем лучше. Как же это сделать?

Положиться на свои мускулы. /Фото: youtube.com.

Положиться на свои мускулы. /Фото: youtube.com.

 

Сразу стоит пояснить, что выбраться из действительно глубокой ямы своими силами может быть очень сложно. Тем не менее, существует три более-менее действенных приема, которые позволяет преодолеть препятствие. Первый и самый главный способ является самым банальным – кричать и звать на помощь. Если повезет, то совсем скоро вас в яме кто-нибудь да услышит и придет на помощь. Само собой, данный способ во многом связан с удачей. Единственным его достоинством является то, что его можно сочетать или чередовать с остальными методиками.
Нужно звать на помощь. /Фото: youtube.com.

Нужно звать на помощь. /Фото: youtube.com.

 

Второй способ выбраться из глубокой ямы – это положиться на свою физическую подготовку и попытаться выпрыгнуть. Лучше всего при этом попытаться (подобно опытному любителю паркура) «разбежаться» о стены угла. Само собой для этого нужно иметь достаточно серьезную легкоатлетическую подготовку.
Если ее все еще нет, то самое время начать бегать по утрам и подтягиваться, пока не оказался в глубокой яме в полном одиночестве.

Примечание: взбежать по стене вполне реально, что в 3-х метровой яме и делают ребята на видео. Единственно «но» в том, что хотелось бы взглянуть на подобные попытки самоспасения из круглой ямы.
Лучше всего делать лестницу. /Фото: youtube.com.

Лучше всего делать лестницу. /Фото: youtube.com.

 

Третий способ – это создание лестницы. Ройте землю всем, чем это можно будет сделать. Создавайте пазы, в которые можно будет вставлять руки и ноги, цепляться и карабкаться наверх. Если под рукой не окажется достаточно прочного и жесткого предмета, что ж, придется работать руками. Однако, создание лестницы – это лучший из доступных вариантов.

Вывод: всегда смотрите под ноги, не ходите где попало, а самое главное – берите с собой заряженный на максимум телефон, чтобы в случае беды позвонить близким.

Видео


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Как можно выбраться из глубокой ямы, не имея под рукой специального снаряжения

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Как можно выбраться из глубокой ямы, не имея под рукой специального снаряженияПодписаться на мой Instagram
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