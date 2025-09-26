Прочность против топорности: какой мебелью пользовались наши бабушки и дедушки в СССР

Советский интерьер имел свои особенности.jpg

Предметы интерьера советской квартиры

1. Стенка

Стенка в гостиной была признаком материального благополучия семьи.jpg

2. Гостевая зона

Не всегда интерьер гостиной выглядел безвкусно. В некоторых советских квартирах гостевые зоны выглядели вполне изящно.jpg

3. Стол

В гостиной стол не выглядел таким громоздким, как в узкой кухне.jpg

4. Телевизор

Появление телевизора стало для советских семей большим событием.jpg

5. Швейная машинка

Ножная швейная машинка с тумбой использовалась как по прямому назначению, так и в качестве письменного стола.jpg

6. Кухонный гарнитур

Гарнитуры были компактными - как раз для маленьких советских кухонь

7. Ажур

Скатерти и салфетки ручной работы считались эталоном красоты в интерьере

8. Ковер

Следует отметить высокое качество советских ковров

Преимущества советской мебели

Кроме устаревшего дизайна, других причин избавляться от советской мебели нет