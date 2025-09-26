Прочность против топорности: какой мебелью пользовались наши бабушки и дедушки в СССР

Советский интерьер имел свои особенности.jpg
Каким бы спорным это утверждение не показалось, однако дизайн интерьера в Советском Союзе все же был. Правду сказать, оформление квартир можно назвать топорным. Однако сочетать на первый взгляд несочетаемое в интерьере стало для советских граждан привычкой.
Предметы интерьера советской квартиры
1. Стенка
Стенка в гостиной была признаком материального благополучия семьи.jpg
Пожалуй, самый вместительный вариант корпусной мебели, изобретенный за всю историю человечества. И это не преувеличение. Со времен распада СССР люди увидели много новой мебели с красивым дизайном. Однако стенки, длина которых могла доходить до 10 метров, уже не производят. Между тем они вмещали практически все вещи семьи: посуду, одежду, книги, домашнюю аптечку... Перечислять можно бесконечно. Может, поэтому стенки так высоко ценились практичными и рационально мыслящими гражданами СССР. Это полноценный мебельный гарнитур, который успешно заменил компактный сервант в гостиной. Конечно, последний тоже использовался в семьях, которые по понятным причинам не могли позволить модную в то время стенку. Именно наличие стенки в интерьере гостиной говорило о хорошем достатке семьи.
2. Гостевая зона
Не всегда интерьер гостиной выглядел безвкусно. В некоторых советских квартирах гостевые зоны выглядели вполне изящно.
Она состояла из двух кресел и журнального столика. Следует отметить, что эта мебель отличалась невероятной прочностью и долговечностью. Секрет высокого качества крылся в том, что при изготовлении тех же самых кресел использовалось натуральное дерево.
3. Стол
В гостиной стол не выглядел таким громоздким, как в узкой кухне.jpg
Главным образом он использовался для принятия пищи. Однако в советских квартирах кухни занимали маленькую площадь. По этой причине многие семьи принимали решение переместить стол со стульями в более просторную комнату - гостиную. Настоящей находкой для советских семей стала мебельная новинка эпохи СССР – стол-книжка. Его длину можно было регулировать.
4. Телевизор
Появление телевизора стало для советских семей большим событием.jpg
Современные люди настолько привыкли к тонким телевизорам, устанавливаемым высоко на стене, что для них непонятно другие конструктивные решения данной техники. Между тем наши бабушки и дедушки смотрели телевизоры, которые представляли собой громоздкие ламповые агрегаты. Их устанавливали на четыре отдельные ножки. Хотя при желании его можно было поставить на подходящую по размерам тумбочку (довольно большую).
5. Швейная машинка
Ножная швейная машинка с тумбой использовалась как по прямому назначению, так и в качестве письменного стола.jpg
Удивительно, что даже ножная швейная машинка служила предметом интерьера. Правда, позволить ее могли не все. Поэтому наличие швейной машинки было причиной нескрываемой гордости советской хозяйки. На ней не только шили новую одежду и реставрировали старую, но и использовали как письменный стол благодаря имеющейся у нее крышке. В интерьере комнаты она выглядела как отдельный предмет.
6. Кухонный гарнитур
Гарнитуры были компактными - как раз для маленьких советских кухонь
Он был мечтой всех советских женщин. Отечественная промышленность производила кухонные гарнитуры исключительно для малогабаритных кухонь. Ассортимент цветовых решений был довольно ограниченным – мебель выпускалась в белом цвете и под дерево. Следует отметить, что производство таких гарнитуров было изначально задумано как бюджетный вариант меблировки кухонь. Поэтому для их изготовления применялся ДСП. Понимая, что конструкции ненадежны, обладающие мастерством мужчины усиливали крепления и даже меня оформление кухонных фасадов.
7. Ажур
Скатерти и салфетки ручной работы считались эталоном красоты в интерьере
Практически в каждой советской квартире, в которой была хозяйка, на столы настилали ажурные скатерти. Салфетками, связанными в ажурной технике, закрывали многие предметы интерьера, начиная от тумбочек в прихожих и трюмо и заканчивая телевизором и швейной машинкой. Самые искусные мастерицы украшали свой дом ажурными занавесками.
8. Ковер
Следует отметить высокое качество советских ковров
В современном интерьере ковры стелят на пол. А в Советские времена они были украшением стен. В СССР не принято было оставлять стены «голыми». На них должны были висеть либо ковры, либо плакаты. Это могли быть небольшие по размерам и доступные по цене гобелены, на которых были изображены горы и т.п. Однако более модными считались толстые и ворсистые ковры. Следует отметить, что это было не просто украшение квартиры. Ковер на стене удерживал тепло в комнате, а также являлся своего рода шумоизоляцией, заглушающей громко разговаривающих соседей.
Преимущества советской мебели
Кроме устаревшего дизайна, других причин избавляться от советской мебели нет
Несмотря на то, что сегодня советская мебель кажется нам устаревшей и непривлекательной, в ней имеются определенные плюсы.
1. Высокое качество. Несмотря на незатейливые формы и «скучные» расцветки, все же диваны и кресла, произведенные в СССР, превосходят по прочности современные модели. И с этим точно никто не поспорит. Советскую мебель выкидывают на помойку только потому, что она устарела, хотя и хорошо сохранилась.
2. Компактные размеры. Отечественная промышленность в эпоху СССР производила мебель для типовых квартир, в которых, как известно, высота потолков была не больше 2 метров, а дверные проемы – узкими. Потому и мягкая, и корпусная мебель тех времен достаточно компактная и низкая. Она не занимает много места.
3. Наличие ножек. В отличие от современных шкафов и диванов, под советской мебелью можно подметать. Высокие ножки были у кресел, сервантов, шифоньеров и других предметов интерьера.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии