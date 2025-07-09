Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар»

Очень многие актеры считают получение «Оскара» самым ярким событием в своей жизни. Но некоторым повезло испытать это счастье несколько раз! Кто же они и за какие фильмы были так щедро вознаграждены?



Кэтрин Хепберн (12 мая, 1907 — 29 июня, 2003)

Дэниел Дэй-Льюис (62 года)

Мерил Стрип (70 лет)

Ингрид Бергман (29 августа, 1915 — 29 августа, 1982)

Джек Николсон (82 года)

Уолтер Бреннан (25 июля, 1894 — 21 сентября, 1974)