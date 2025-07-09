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Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар»

Очень многие актеры считают получение «Оскара» самым ярким событием в своей жизни. Но некоторым повезло испытать это счастье несколько раз! Кто же они и за какие фильмы были так щедро вознаграждены?

Кэтрин Хепберн (12 мая, 1907 — 29 июня, 2003)


Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар»

Кэтрин была одной из ведущих актрис Голливуда на протяжении 60 лет!
За свою долгую карьеру она снялась в 44 полнометражных фильмах (не считая выступлений на Бродвее) и заработала четыре «Оскара». Больше любого другого актера или актрисы первого или второго плана в истории кинопремии. Кроме того, на ее счету еще 8 номинаций. «Ранняя слава» (1933) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В этом фильме Лоуэлла Шермана она сыграла молодую актрису Еву Лавлейс, которая приехала покорять Голливуд с напутственным письмом Бернарда Шоу в кармане. Третий фильм в карьере — и невероятная удача! «Угадай, кто придет к обеду?» (1967) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Стэнли Крамера актриса сыграла мать главной героини. Девушка приводит в дом своего возлюбленного, который оказывается чернокожим. Запись этого фильма хранится в Библиотеке Конгресса США как часть культурного наследия. Помимо Хепберн «Оскар» получил автор сценария. «Лев зимой» (1968) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В ленте Энтони Харви актриса блестяще исполнила роль Алиеноры Аквитанской, жены короля Англии Генриха II. Второй «Оскар» за два года! Фильм также получил награды за лучшую музыку и сценарий. «На золотом озере» (1981) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» Фильм Марка Райдера получил статуэтки за лучшую мужскую и женскую роли, а также за сценарий. Кэтрин Хепберн играет мать семейства: к ней и мужу приезжает в гости дочь с парнем и его сыном.
И просит родителей присмотреть за подростком, пока она с любимым уедет в отпуск…

Дэниел Дэй-Льюис (62 года)


Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар»

Этот актер не так широко известен, как Кэтрин Хепберн, но ты наверняка видела как минимум «Банды Нью-Йорка» с его участием! За него, кстати, Дэниел «Оскара» не получил, чему все очень удивились. «Моя левая нога» (1989) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Джима Шеридана актер сыграл больного церебральным параличом. Чтобы всё выглядело достоверно, он много общался с настоящими больными и даже повредил спину из-за неловкой позы в инвалидной коляске. Еще фильм отметили наградой за женскую роль второго плана (Бренда Фрикер). «Нефть» (2007) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В ленте Пола Томаса Андерсона актер сыграл жадного до денег нефтяника. Дэй-Льюис стал единственным актером в этой номинации, получившим «Оскар» в двух веках! Фильм наградили и за операторскую работу. «Линкольн» (2012) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» Стивен Спилберг пригласил Дэниела на роль американского президента, который должен завершить Гражданскую войну, — и не прогадал. Картина также получила «Оскар» за работу художника и еще 10 номинаций.

Мерил Стрип (70 лет)


Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар»

Мерил Стрип признана одной из величайших актрис современности, и это справедливо! Она сыграла почти в сотне фильмов за карьеру (и продолжает сниматься), а также была номинирована 21 раз: больше любого другого актера или актрисы! «Крамер против Крамера» (1979) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Роберта Бертона актриса сыграла Джоанну Крамер, мать маленького сына, которая оставляет семью ради карьеры и потом отдает ребенка отцу. Это роль второго плана, которую отметила Киноакадемия. Также фильм выиграл в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». «Выбор Софи» (1982) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» Режиссер Алан Пакула доверил Мерил Стрип главную роль — Софи Завистовски, которая пережила потерю детей в концлагере и не может об этом забыть. «Железная леди" (2011) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Филлиты Ллойд актриса убедительно сыграла Маргарет Тэтчер в последние годы ее жизни. Лента также получила награду за грим.

Ингрид Бергман (29 августа, 1915 — 29 августа, 1982)


Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар»

Шведско-американская актриса признана одной из лучших в истории кино. Она сыграла в 30 фильмах и умерла после девяти лет борьбы с раком груди. «Газовый свет» (1944) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Джорджа Кьюкора актриса сыграла главную роль — хозяйки дома, которая постепенно сходит с ума от видений и ощущения, что по чердаку кто-то ходит. Именно из его оригинального названия возник термин «газлайтинг» — психическое насилие над человеком, ведь доводил героиню собственный муж. Фильм также получил премию за лучшие декорации. «Анастасия» (1956) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В мелодраме Анатоля Литвака Ингрид сыграла Анну Кореву, русскую эмигрантку, которая притворяется дочерью последнего русского царя Николая II. Ей не удается всех обмануть, но лента заканчивается на мажорной ноте. «Убийство в «Восточном экспрессе»» (1974) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В экранизации детектива Агаты Кристи актриса сыграла одну из пассажирок — Грету Олсон. В знаменитом поезде под покровом ночи убивают пассажира, и Эркюль Пуаро во что бы то ни стало хочет раскрыть преступление.

Джек Николсон (82 года)


Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» Знаменитый актер и кинорежиссер не снимается с 2010 года, что не мешает ему оставаться легендой мирового кинематографа. У него 12 номинаций на «Оскар» — самое большое количество среди актеров-мужчин. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Милоша Формана актер очень убедительно сыграл преступника, который попал в психиатрическую клинику и пытается сделать всё, чтобы помешать старшей медсестре обижать пациентов. Фильм также стал лучшей картиной года и получил награды за лучшую женскую роль, режиссуру и сценарий. «Язык нежности» (1983) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Джеймса Л. Брукса Николсон сыграл роль второго плана (на первом — сложные отношения матери с дочерью). Лента стала фильмом года и получила награды «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий». «Лучше не бывает» (1998) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» Еще один фильм Джеймса Брукса. В нем Джек Николсон играет писателя с психическим расстройством, который пытается адаптироваться к реальному миру. «Оскаром» также отметили лучшую женскую роль.

Уолтер Бреннан (25 июля, 1894 — 21 сентября, 1974)


Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» Американский актер прославился ролями второго плана в фильмах первой половины прошлого века. В то время голосовать имели право не только киноакадемики, но и статисты, которые Бреннана обожали. И после третьего «Оскара» Уолтера было решено изменить правила в сторону ужесточения. Тем не менее его актерский талант не подвергается сомнению! «Приди и владей» (1936) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В фильме Говарда Хоукса и Уильяма Уайлера актер играет мужа главной героини в сложном любовном многоугольнике. Кстати, это была первая в истории «Оскара» награда за роль второго плана! «Кентукки» (1938) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В драме Дэвида Батлера актер играет заводчика породистых лошадей, на глазах у которого солдаты когда-то убили отца. «Человек с Запада» (1940) Актеры-рекордсмены по количеству статуэток «Оскар» В вестерне Уильяма Уайлера ему досталась роль судьи на Диком Западе, который противостоит заезжему главному герою.

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