Блюда, которые можно есть в Великий пост

Две недели назад начался Великий пост, который продлится до 11 апреля. Принято считать, что в этот период нужно придерживаться строгой диеты, хотя по факту из рациона следует убрать только мясо, яйца, рыбу и молочные продукты (почувствуйте себя веганом). Чтобы ваш рацион оставался разнообразным, возьмите на заметку несколько рецептов от нас.

Рецепт 1: Картофельные зразы

Рецепт 2: Апельсиновый кекс

Рецепт 3: Голубцы

Рецепт 4: Чечевичный крем-суп

Они докажут, что питаться вкусно можно даже в пост.Зразы можно делать с любой начинкой.Если вы любите зразы, этот рецепт для вас. Начинка может быть абсолютно любой, но самая популярная – грибная. Для приготовления блюда вам понадобится: один килограмм картофеля, две столовых ложки крахмала, соль и молотый черный перец, 700 граммов грибов, две крупных луковицы.Очистите картофель от кожуры, нарежьте небольшими кусочками, положите в кастрюлю с водой и поставьте на плиту. Через 20 минут проверьте готовность овоща, и если все хорошо, слейте воду. Поставьте кастрюлю на горячую конфорку еще на пару минут, чтобы испарилась лишняя влага. Сделайте толкушкой пюре, добавьте соль, перец, пряные травы и крахмал. Хорошо все перемешайте – тесто для зразов готово.Положите грибы в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Когда они закипят, засеките 10 минут – этого времени хватит, чтобы они сварились. Слейте кипяток, обдайте грибы холодной водой, чтобы они быстрее остыли, а затем нарежьте мелким кубиком. Измельчите лук и обжарьте вместе с грибами на сковороде, смазанной растительным маслом. По желанию в конце можно добавить зелень.Сформируйте из картофельного теста лепешку, внутрь положите начинку и залепите концы.Удобнее всего это делать руками, смазанными растительным маслом – тогда тесто не прилипает к ладоням. Обжаривайте зразы на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, до появления золотистой корочки с обеих сторон. Подавать можно с постным домашним майонезом.Можно сделать большой кекс или маленькиеМы настолько привыкли к тому, что выпечка обязательно должны быть с яйцами, что во время Великого поста автоматически отказываемся от нее. А ведь можно приготовить действительно вкусный кекс без яиц, который по вкусу ничем не будет отличаться от классического.Для приготовления десерта вам понадобится: 300 граммов муки, два апельсина, 100 граммов сахара или сахарозаменитель по вкусу, 100 миллилитров растительного масла, 150 миллилитров воды, две чайных ложки разрыхлителя, половина чайной ложки соды, щепотка соли.Натрите цедру апельсина на терке, разрежьте фрукты напополам и выдавите сок. Добавьте к ингредиентам растительное масло, сахар и воду, хорошо перемешайте венчиком. В отдельную миску просейте муку, добавьте соду, соль и разрыхлитель. Объедините все компоненты кекса – должно получиться не слишком густое тесто.Возьмите форму для выпечки, смажьте дно и стенки растительным маслом, вылейте в нее тесто и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Через полчаса откройте дверцу и оцените состояние кекса с помощью спички или зубочистки. В зависимости от духовки, он может выпечься чуть раньше или чуть позже указанного времени.Постные голубцы с грибной начинкой.Мы привыкли готовить голубцы с куриным, свиным или говяжьим фаршем, но если вместо мяса использовать грибы и овощи, получится ничуть не хуже. Для приготовления блюда вам понадобится: 700 граммов белокочанной капусты, одна крупная морковь, 200 граммов шампиньонов, 200 граммов риса (можно использовать булгур или пшеницу), 140 граммов томатной пасты, две средних луковицы, 80 граммов растительного масла, соль, молотый черный перец и другие специи по вкусу.Поставьте на плиту большую кастрюлю с водой, дождитесь, пока она закипит, а затем опустите туда кочан молодой капусты. Обратите внимание, что он должен полностью погрузиться под воду. Варите капусту около пяти минут, а затем откиньте на дуршлаг, чтобы с нее стекла лишняя влага. После того, как капуста остынет, срежьте с нее листья, и с каждого уберите утолщения, чтобы готовые голубцы не получились грубыми.Рис отварите в подсоленной воде до полуготовности, обычно на это уходит 10 минут. Лук и морковь очистите от кожуры, измельчите и обжарьте пять минут на сковороде, смазанной маслом. Затем добавьте к ним грибы и жарьте начинку еще минут десять. Положите томатную пасту и хорошо перемешайте. Через пять-семь минут снимите сковороду с плиты и смешайте половину овощей с рисом. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.Выложите на каждый капустный лист немного начинки и сверните конвертиками. Оставшимися листьями застелите дно кастрюли, выложите на них голубцы, сверху – вторую половину зажарки. Залейте голубцы капустным отваром и поставьте вариться на плиту примерно на 15 минут.Крем-суп можно подавать с сухариками.Оказывается, вкусный крем-суп можно приготовить без молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Вот вам яркий пример такого блюда. Для приготовления супа вам понадобится: 250 граммов чечевицы, три картофелины, одна морковь, одна луковица, одна столовая ложка томатной пасты, соль и молотый черный перец по вкусу.Очистите лук от шелухи, нарежьте мелким кубиком и выложите на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. С моркови снимите кожуру, натрите на мелкой терке и положите в сковороду к луку. Туда же добавьте очищенный картофель, нарезанный кубиком. Обжаривайте все минут десять, после чего добавьте чечевицу.Залейте все двумя стаканами кипятка и варите до готовности картофеля. В конце переложите содержимое сковороды в чашу блендера и измельчите в пюре. Густоту регулируйте сами. Готовое блюдо можно полить соком лимона и подать с сухариками из цельнозернового хлеба.