С маком, сгущёнкой, помидорами: 6 рецептов рулетов из лаваша с фантастически вкусной начинкой

Когда не знаешь, что приготовить и чем себя порадовать, да и магазинный фастфуд успел надоесть за зиму, на помощь приходят рецепты рулетиков из лаваша. Главное преимущество такого блюда заключается в том, что готовится оно максимально быстро, а разнообразие начинок и вовсе зашкаливает так, что невольно теряешься перед выбором.
1. С колбаской и томатами
Рулет с помидорами и колбасой. \ Фото: mitok.info.
Рулет с колбаской и томатами – отличный вариант, который запросто заменит пиццу, нисколько не уступая ей по вкусу.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий – 1 упаковка (1 большой лист);
• Сыр твёрдых сортов – 150-200 г;
• Варёнка – 250 г;
• Яйца – 1-2 шт;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 1-2 шт;
• Петрушка свежая – 5-6 веточек;
• Укроп свежий – 3-4 веточки;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Майонез или сметана для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Рулет с томатно-колбасной начинкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Колбасу нарезать тонкой соломкой;
• Помидоры вымыть;
• Просушить и также нарезать тонкой соломкой;
• Яйца взбить с солью и перцем;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать со сметаной или майонезом;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Получившейся смесью смазать лист лаваша, оставляя свободный край;
• Затем выложить колбасу и томаты;
• Сверху посыпать мелко натёртым сыром;
• Свободный край лаваша смазать взбитым яйцом;
• Сформировать плотный рулет;
• С двух сторон смазать взбитым яйцом;
• Выложить на противень, предварительно застеленный калькой;
• Отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• Готовый рулет остудить до комнатной температуры,
• Перед подачей нарезать порционными кусочками.
2. С картошечкой и сельдью
Рулет с картошкой и селёдкой. \ Фото: google.com.
Признавайтесь, вы когда-нибудь пробовали рулет с картофелем и сельдью?пришло время наверстать упущенное и приготовить столь оригинальное блюдо, которое с первого укуса радует своим ярким, насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий – 2 листа;
• Картофель среднего размера – 4-5 шт;
• Сельдь филе крупное – 1 шт;
• Сырок плавленый – 150 г;
• Лук зелёный – 5-6 стеблей;
• Петрушка свежая – 6-7 веточек;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Вкуснейший рулет с картошечкой и сельдью. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;
• Остудить до комнатной температуры;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Добавить растопленное сливочное масло;
• Приправить щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Лук вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Добавить к картофелю;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать и высыпать в миску к картофелю;
• Всё аккуратно перемешать до однородной массы;
• Из сельди при необходимости удалить кости;
• Филе нарезать тонкой соломкой;
• Листы лаваша равномерно смазать плавленым сырком, оставляя свободный край;
• Выложить слой картофельной массы, затем слой сельди (повторить слои);
• Сверху накрыть вторым листом лаваша;
• Сформировать плотный рулет;
• Плотно завернуть в пищевую плёнку;
• Отправить в холодильник на три-четыре часа;
• Перед подачей снять плёнку и нарезать рулет порционно.
3. С маково-творожной начинкой
Маково-творожный рулет. \ Фото: thumbs.dreamstime.com.
Для любителей сладкого и для тех, кто не особо жалует творог в чистом виде – потрясающе вкусный рулет с маково-творожной начинкой, перед которым крайне сложно устоять. Не верите? А зря, потому что, попробовав один раз, вам захочется повторить в скором времени.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий – 2 листа;
• Творог средней жирности – 1 пачка (300-350 г);
• Мак – 100 г;
• Молоко – 2-2,5 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Яйца – 2 шт;
• Ваниль – по вкусу;
• Корица – по вкусу.
Рулет с творожно-маковой начинкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мак высыпать в миску и залить крутым кипятком;
• Дать настояться десять минут;
• Затем слить всю лишнюю жидкость;
• Творог выложить в миску;
• Добавить мак, сахар по вкусу, корицу, ваниль, два белка и один желток;
• Хорошенько перемешать и перетереть до однородной массы;
• Начинку распределить по двум листам лаваша, оставляя свободный край;
• Сформировать рулеты;
• Желток взбить с молоком и смазать им рулеты;
• Выложить на противень, предварительно застелив пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Готовый рулет остудить до комнатной температуры и перед подачей порционно нарезать.
4. Со сгущёнкой и орешками
Рулет с орехами и сгущёнкой. \ Фото: eceptisalatov.com.
Со сгущёнкой и орешками – ещё один вариант сладкого рулета из лаваша, который понравится как взрослым, так и детям. К тому же такой рулет прекрасно сочетается с чёрным кофе и чаем.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий – 1 лист;
• Сгущёнка варёная – 1 банка (250-300 г);
• Сливочное масло – 100 г;
• Орехи грецкие ядра – 1,5 стакана;
• Сахарная пудра – для посыпки.
Рулеты с начинкой из варёной сгущёнки и грецкими орехами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Сливочное масло комнатной температуры смешать с варёной сгущёнкой;
• Орехи мелко подробить;
• Добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившую смесь равномерно распределить по листу лаваша, оставляя свободный край;
• Сформировать рулет;
• Плотно завернуть в пищевую плёнку;
• Отправить в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей нарезать на кусочки и посыпать сахарной пудрой.
5. С корейской морковью и курочкой
Рулет с морковкой по-корейски и курочкой. \ Фото: bing.com.
Ароматная и пикантная начинка, румяная курочка и пряная морковь по-корейски – то, что нужно для рулета из лаваша. Такое блюдо отлично подойдёт в качестве закуски, а также на перекус в любое удобное время.
Ингредиенты:
• Куриное филе среднего размера (примерно 250-300 г) – 1 шт;
• Сыр сливочный или плавленый – 150-200 г;
• Лаваш тонкий – 1 лист;
• Огурцы свежие длинные – 1 шт;
• Корейская морковка – 1 стакана;
• Майонез – 4-6 ч.л;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Укроп свежий – пара стеблей;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Приправа для курицы – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Пикантный рулет из лаваша с начинкой из морковки по-корейски и жареной курочкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости удалить всё лишнее;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Слегка сдобрить приправой для курицы, солью и смесью перцев;
• Зелень вымыть;
• Хорошенько просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с плавленым или сливочным сырком;
• Огурцы вымыть;
• Просушить;
• Натереть на тёрку для корейской морковки;
• Лишнюю жидкость отжать;
• Огуречную мякоть смешать с морковью;
• Дать настояться пять-семь минут;
• Лаваш смазать сырком с зеленью, сверху выложить обжаренную курочку, сделать майонезную сеточку, поверх выложить корейскую смесь (при необходимости повторить слои);
• Сформировать плотный рулет;
• Завернуть в пищевую плёнку;
• Отправить в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей снять плёнку и нарезать порционно.
6. С сыром и грибочками
Рулеты с грибами. \ Фото: pinterest.com.
С сыром и грибочками – ещё один популярный, но от того не менее вкусный рецепт рулета из лаваша. Такое блюдо отлично подойдёт в качестве перекуса и даже полноценного завтрака или обеда.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий – 1 лист;
• Грибы шампиньоны или вешенки – 300 г;
• Масло сливочное – 2-2,5 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов – 200-250 г;
• Петрушка и кинза (микс) – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Майонез – для заправки;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Рулет с грибами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Затем нарезать тонкой соломкой и обжарить на сливочном масле до лёгкой румяной корочки;
• Выложить в миску и остудить до комнатной температуры;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Высыпать в миску к грибам;
• Добавить майонез, соль и перец по вкусу;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по лавашу, оставляя свободный край, сверху посыпать мелко натёртым сыром;
• Сформировать рулет;
• Плотно завернуть в пищевую плёнку;
• Отправить в холодильник на два-два с половиной часа;
• Перед подачей снять плёнку и нарезать порционно.
