1. Уникальность деревеньки Эллора

Скальные храмы Эллоры – рукотворное чудо Индии.

Пещерный комплекс Эллоры входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия).

Храм Кайлаш – невероятное рукотворное чудо Индии (Эллора). | Фото: forum.awd.ru.

2. Толерантность к представителям других конфессий

В скальной породе на протяжении 2 км созданы 34 храма для последователей сразу трех религий (Эллора, Индия).

3. Буддистские храмы

Буддистские храмы в пещерах Эллоры (Индия).

Буддистские пещеры Эллоры (Индия).

Статуи Будды и филигранные резные узоры украшают буддистские монастыри, созданные в глубине скал (Эллора, Индия).

4. Индуистские храмы Эллоры

29-метровый главный индуистский храм возвышается над скальным комплексом (Кайласанатха, Индия).

Уникальность Храма Кайласанатха состоит в том, что его вырубили из монолитной скалы сверху вниз (Эллора, Индия).

Самый фантастический индуистский храм на планете держится на статуях слонов и львов (Кайласанатха, Индия).

Каждый элемент уникального храма украшен резьбой и горельефами (Эллора, Индия).

5. Пещеры джайнов

Джайнские традиции строгости в сочетании с утонченным декором (Эллора, Индия).

Высеченный из камня цветок лотоса на потолке джайнского храма (Эллора, Индия). | Фото: journey-assist.com.