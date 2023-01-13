Индия является прекрасной и удивительной страной, поражающей своей незаурядной историей, величественными дворцами и древними храмами, которые составляют особую ценность для мировой культуры. Индуистская древняя цивилизация оставила богатейшее наследие, которое удивляет видавших виды современников, ведь все без исключения объекты, сохранившиеся до наших дней, являют собой потрясающие шедевры архитектуры, как, например, известный на весь мир пещерный комплекс Эллоры.
1. Уникальность деревеньки Эллора
Скальные храмы Эллоры – рукотворное чудо Индии.
Небольшая деревенька Эллора, расположенная в индийском штате Махараштра, прославилась на весь мир благодаря высеченным из камня величественным храмам. Являясь эталоном религиозной архитектуры древнейших цивилизаций, они и по сей день впечатляют своим масштабом. Начиная с VI по IX вв. н. э. на ее территории высекались из горной породы фантастической красоты пещерные храмы, от которых веет особенной энергетикой и даже мистикой.
Пещерный комплекс Эллоры входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия).
И немудрено поверить в то, что людям удалось вырубить 34 красивейших пещерных храма, имея лишь простейшие орудия труда. Но, какие бы легенды об участии высших сил не ходили, сохранившиеся шедевры только лишь подтверждают гениальность предков, которые владели искусством точных математических расчетов и умели творить рукотворные чудеса.
Храм Кайлаш – невероятное рукотворное чудо Индии (Эллора). | Фото: forum.awd.ru.
Примечательно: Сама природа поспособствовала тому, чтобы деревенька превратилась в особенное место. Горную гряду, в которой и создавались рукотворные пещерные храмы, с запада на восток пересекает сразу четыре реки. Самая большая река под названием Элаганга образует гигантский водопад в период дождей, усиливая мистический эффект этих мест.
2. Толерантность к представителям других конфессий
В скальной породе на протяжении 2 км созданы 34 храма для последователей сразу трех религий (Эллора, Индия).
Учитывая тот факт, что в этой местности сходилось сразу несколько торговых путей, по которым следовали купцы и путники со всего мира, неудивительно, что комплекс состоит из храмов, принадлежащим сразу 3 религиям – буддистской, джайнской и индуистской. Самыми первыми начали возводить буддистские храмы, хотя наибольшее количество предназначено для последователей индуистской философии и религии.
3. Буддистские храмы
Буддистские храмы в пещерах Эллоры (Индия).
Строительство началось с буддистских залов, которые расположены в южной части пещерного комплекса. Всего было создано 12 буддистских монастырей (вихаров), в которых жили монахи, проводились медитации, учения и религиозные ритуалы. Основным украшением всех этих культовых объектов являлись скульптуры Будды, непременно смотрящие на восток, навстречу восходящему солнцу, хотя позы могли быть и разными. Некоторые храмовые объекты были украшены филигранной резьбой, утонченными статуями, массивными колоннами и прекрасными горельефами, отражающими сцены индийской мифологии.
Буддистские пещеры Эллоры (Индия).
Среди большого количества монастырей, расположенных под сводами скалы, особенно впечатляет Рамешвара, ставший одним из самых посещаемых туристических объектов. Помимо статуй Будды, колонн и тончайшей резьбы, в основном зале паломников ожидает большое количество фантастических существ, которые буквально наступают на входящих, вызывая неподдельный страх. И это не преувеличение. Для создания особой атмосферы древние зодчие смогли мастерски передать пластику и объем в скульптурах древних богов и мифических животных, создавая иллюзию движения всех этих персонажей.
Статуи Будды и филигранные резные узоры украшают буддистские монастыри, созданные в глубине скал (Эллора, Индия).
Но самым крупным подземным храмом не только в Эллоре, но и всей Индии считается Тин-Тхал. Он также является главным культовым сооружением, состоящим из трех этажей и располагается в глубине 20-метрового колодца.
4. Индуистские храмы Эллоры
29-метровый главный индуистский храм возвышается над скальным комплексом (Кайласанатха, Индия).
В храмовом комплексе Эллора создано 17 индуистских культовых залов. Каждая из этих необычных святынь по-своему прекрасна, но самым грандиозным и впечатляющим считается храм Кайласанатха. Его технология строительства до сих пор загоняет в тупик специалистов разных отраслей, ведь так и не удалось разгадать, как в древности смогли вырубить храмовое сооружение из монолитной скалы, такое себе подобие горы Кайлас – обитель Шивы в Гималаях.
Уникальность Храма Кайласанатха состоит в том, что его вырубили из монолитной скалы сверху вниз (Эллора, Индия).
Главная загадка строительства заключается в том, что гигантское святилище, высота которого достигает 33 м, при ширине и длине 36 и 61 м соответственно, было вырезано сверху вниз. Сложнейшие работы велись более 150 лет, и за столь длительный период было извлечено около 400 тыс. тонн горной породы.
Самый фантастический индуистский храм на планете держится на статуях слонов и львов (Кайласанатха, Индия).
Особенно впечатляет оформление прямоугольного двора храма, опоясанного рядами статуями божеств, расположенных в вырубленных нишах, над которыми и располагается главное святилище с многоколонным залом для поклонения. Примечательно, что все элементы культового сооружения покрыты искусной каменной резьбой, а сам храм расположен на гигантских изваяниях львов и слонов, которые и являются своеобразным основанием.
Каждый элемент уникального храма украшен резьбой и горельефами (Эллора, Индия).
По сведениям редакции Novate.ru, изначально фантастическое сооружение, являющееся одновременно пещерным и наземным храмом, было покрыто штукатуркой белого цвета, что подчеркивало его красоту на фоне темных скал. При этом все объемные элементы украшений создавали визуальные эффекты, особенно заметные на закате. По мере того как солнце садилось, появлялись многочисленные тени, создающие иллюзию движения высеченных из камня божеств.
5. Пещеры джайнов
Джайнские традиции строгости в сочетании с утонченным декором (Эллора, Индия).
Самыми «молодыми» считаются джайнские пещеры. Несмотря на то, что их всего лишь 5, они достойны своих именитых «соседей». Они также вызывают особый интерес у исследователей и паломников, которые устремляются к своим святыням. А вот туристы сюда практически не доходят, ведь расположены аскетичные храмы в 2 км от основного архитектурного комплекса. До наших дней прекрасно сохранились и уникальная резьба, и искусные изображения Махавира – основателя джайнской религии и философии, также имеются статуи еще двух самых почитаемых наставников и философов джайнов – Гоматешвара и Паршванатха.
Высеченный из камня цветок лотоса на потолке джайнского храма (Эллора, Индия). | Фото: journey-assist.com.
К сожалению, только один храм был полностью достроен, в нем можно увидеть помимо божественных скульптур еще гигантские каменные лотосы и грозных львов с огромными слонами. Но на этом убранство и заканчивается, здесь нет великолепия индуистских святынь с изобилием скульптур и резных рисунков на каждом сантиметре скальной породы. По непонятным причинам остальные храмы так и не были достроены.
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