Как сложилась судьба мальчика, который пригласил на свидание Мэрилин Монро, и она пришла

В 1954 году в одном из голливудских кинотеатров зрители были ошарашены появлением знаменитой кинодивы. Мэрилин Монро пришла в кино с 12-летним мальчиком! Малыш спокойно купил звездной блондинке поп-корн, а затем галантно проводил ее в зрительный зал. Все выглядело так, как будто мальчик привел Мэрилин на свидание. На самом деле популярность этого ребенка в то время была, пожалуй, не меньшей, чем у знаменитой секс-бомбы, ведь Томми Реттиг уже был актером с многолетним стажем.
Судьба Томми может служить показательным примером того, как слишком ранняя кинокарьера может не пойти ребенку впрок. Мальчик играл уже начиная с шести лет. Его дебют состоялся на сцене в мюзикле. Затем в 8 и 9 лет он снялся в двух фильмах, и в 1953 году получил по-настоящему звездное предложение. Одна из главных ролей в фильме с самой Мэрилин Монро стала переломным моментом в его биографии.
Томми Реттиг с Робертом Митчемом и Мэрилин Монро в фильме «Река, не текущая вспять» (1954). Кстати, джинсы, в которых Мэрилин снималась в этом фильме, были проданы затем на аукционе «Кристи» за $42 550
Вот так актеров готовили к съемкам («Река, не текущая вспять», 1954 год)
Фильм «Река, не текущая вспять» получился настоящим вестерном. Большинство трюков взрослые актеры выполняли в нем сами. Приключения вдовца, его десятилетнего сына (эту роль как раз исполнял Томми Реттиг) и салунной певички (Мэрилин), которые на плоту, преодолевая пороги бурной реки, спасаются от индейцев, очень полюбились американским зрителям.
Знаменитое фото - Томми Реттиг и Мэрилин Монро в кинотеатре, 1954 год
В 1954 году на премьерном показе фильма как раз и была сделана эта фотография. Конечно, в рекламных целях недавние партнеры по съемкам создали для публики небольшое шоу, но, надо отдать им должное, оно удалось. Зрители были в восторге от маленького кавалера, который привел на свидание саму Мэрилин. Оглушительный успех фильму был обеспечен. И в этом же году Томми получил еще более интересное предложение. Он был выбран из 500 претендентов на главную роль в телесериале «Лесси».
Томми Реттиг с Лесси, ок. 1955 года
В студии на съемках сериала «Лесси», 1956 год
Этот сериал непрерывно показывался в течение 17 лет. Он завоевал свой знак на Аллее Славы и стал для американцев по-настоящему культовым. Однако первая звезда этого знаменитого проекта Томми Реттиг снимался в нем только три года. В многочисленных интервью мальчик затем уверял, что покинул сериал сам, так как не выдержал напряжения и начал мечтать о нормальном детстве. Однако было ли это правдой, остается только догадываться. Как ни странно, но после 15 лет Томми перестали предлагать новые роли, и его кинокарьера завершилась.
Томми Реттиг снимался в телесериале «Лесси» три года, дальше главная роль перешла к другому мальчику
Возможно, что причиной стал очень низкий рост юного актера. Сегодня мы можем наблюдать, как Дэниел Рэдклифф при своих 165 сантиметрах пытается из милого Гарри Поттера превратиться в брутального бородача, а вот Томми Реттигу, который был еще на пару сантиметров ниже, этот переход во взрослую лигу не удался. В 18 лет, после окончания Университетской старшей школы в Лос-Анжелесе, бывшая звезда начала чудить. Юноша женился на 15-летней девушке и слишком близко познакомился с марихуаной. Вообще, это растение сыграло в его судьбе зловещую роль: употребление, выращивание, условный срок за хранение – все это явно не способствовало налаживанию нормальной жизни. Тем более, что Том очень искренне верил в полезные для психики свойства «травки», поэтому много лет активно боролся за ее легализацию. При этом работал он где придется – то продавцом, то управляющим в клубе.
Томми Реттиг в сериале «Дни в Долине Смерти», 1962 год
Однако в 40-летнем возрасте Реттиг, как ни странно, нашел еще одно свое призвание. Он стал известнейшим программистом и специалистом по базам данных, причем принял активное участие в разработке таких массовых продуктов, как dBASE III, Clipper и FoxPro. Стал автором пособий и справочников и ведущим специалистом фирмы «Ashton–Tate». Наверное, в истории он останется единственным «компьютерным гуру» с таким звездным голливудским прошлым. Возможно, что, приложив усилия, Том и мог бы вернуться на экраны, все знавшие его во «взрослой жизни» отмечали удивительное обаяние этого человека. Однако он порвал с этим прошлым навсегда.
Томм Реттиг в 12 лет
К сожалению, прожил Том Реттиг недолго. Умер он в 1996 году от инфаркта, немного не дожив до 55-летнего юбилея. В истории он остался как юная звезда, заставившая всю Америку переживать за собаку колли, программист, пропагандировавший легалайз, и как единственный в мире 12-летний подросток, сводивший Мэрилин Монро на свидание.
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