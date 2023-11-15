От кельтского праздника до конфетного лобби: история Хэллоуина

Как Хэллоуин из кельтского праздника превратился в христианский (да еще и мутировав благодаря античному язычеству)? Почему старые костюмы и тыквы были такими ошеломительно жуткими? Почему американские родители боялись, что вместе с конфетами детям подкинут героин? Причем тут культ Рогатого бога, и где тут замешано конфетное лобби? Рассказываем историю самого недопонятого и веселого праздника современной массовой культуры.

Родина праздника древняя Ирландия

У ирландских кельтов было много традиций, связанных с временами года. Одна из таких стала прообразом современного Хэллоуина — Самайн, то есть «конец лета». Для кельтов год состоял из двух половин: темных и светлых дней. Первая половина начиналась 1-го ноября и совпадала с зимой, вторая половина — 1-го мая, лето.

Самайн же был рубежом между концом светлых дней и началом темных, мостом между миром живых и миром мертвых, временем сверхъестественного. Поэтому многие традиции Самайна связаны со смертью. Вообще-то для кельтов смерти как таковой не существовало. Люди не умирали, а уходили в другой мир, а значит могли и вернуться, особенно если у них остались нерешенные дела. Согласно кельтским представлениям, во время Самайна барьер между мирами мертвых и живых становился настолько тонким, что духи могли перемещаться между ними. Через эту тонкую грань к людям приходили и разные мифические существа. Не всегда желаемые.

Но Самайн — это не только смерть и тьма

Приходился он на осень и завершал сезон сбора урожая. Так что Самайн также символизировал жизнь, подаренную землею и изобилие. Не зря до сих пор среди традиционных угощений Хэллоуина яблоки, орехи и ягоды.

На протяжении сотен лет частью этого праздника была игра в подбрасывание яблок. В Самайн гадали, так как верили, что именно в эти дни, когда истончается завеса между мирами, человек может определить свое будущее (предсказание будущего даже было важной частью собраний королей Ирландии на Самайн). И одно из популярных гаданий тоже было связано с яблоками. Через плечо бросали длинную яблочную кожуру; какую букву она образовала, на такую и будут звать будущего супруга.

Но любовь к яблокам, дошедшая до современности, скорее не кельтского происхождения, а пришла из римских традиций. К 43-му году нашей эры большую часть территории, заселенной кельтами, завоевала Римская империя. Кельтские земли попали под влияние Рима на 400 лет. Но Самайн никуда не делся. Он совмещался с двумя римскими праздниками: Фералией, поминовением усопших, и днем в честь римской богини фруктов и деревьев Помоны. И ее символом было яблоко.

Не исчез праздник и с приходом христианства

Христианство пришло в Ирландию в V-м веке. И церковь в данном случае поступила мудро. Обращение в новую веру всегда связано с серьезными трудностями и сопротивлением. Чтобы облегчить этот переход и укрепить свои позиции в народе христиане не стали вырубать древние языческие традиции под корень, а позволили некоторым аспектам кельтской веры сосуществовать с христианской.

Церковь включила традиции Самайна в христианские праздники День всех святых 1 ноября и День поминовения усопших 2 ноября. В эти два дня чествовали святых и души тех, кто ушел из жизни. Самайн был установлен в ночь перед этими святыми днями и со временем стал именоваться «Кануном всех Святых» (All-Hallows-Even) или «Освященным вечером», в сокращении «Hallowe’en» или «Хэллоуин».

Кстати, церковь пошла даже на некоторые уступки. Ведь День всех святых и мучеников с 609-го года нашей эры отмечался в Западной церкви 13 мая. А Папа Григорий IV в 835 году перенес его на 1 ноября. Чуть позже, в 1000-ом году, церковь объявила 2 ноября Днем поминовения умерших. Есть мнение, что такими манипуляциями церковь пыталась аккуратно заменить кельтский праздник мертвых похожим на него христианским праздником.

Но некоторые изменения в традиции церковь все же внесла

Речь об обязательном разжигании костров на Хэллоуин. Огонь был очень важной частью праздника, он приносил очищение и защиту. Костры служили центральным местом сбора семьи или клана. Но, начиная с XVII-го века, практика разжигания костров в Англии начала угасать. Религиозным реформаторам эта старая языческая традиция была не по душе. Совсем костры не искоренили, их разжигание перенесли на 5-е ноября — ночь Гая Фокса.

Но практика очищения огнем осталась. Например, ритуал «Заклание ведьмы», когда люди ходили по холмам около полуночи с зажженными свечами или пучками соломы, чтобы отпугивать ведьм и всякую другую нечисть от своих полей и домов. А еще было купание в дыму от костра для очищения.

Современная религия Викка придерживается языческих кельтских традиций и до сих пор отмечает Самайн

Для виккан 31 октября — большой шабаш или день почитания умерших. Это конец одного года и начало нового (по сути, это викканский Новый год) поэтому празднуют сбор урожая, смену времен года и вообще всего, что дал прошедший год.

Виккане верят в реинкарнацию, и в их календаре, «колесе года», дата 31 октября отмечена как день смерти Рогатого бога, который должен возродиться в день зимнего солнцестояния. Они по-прежнему считают, что в Самайн завеса между жизнью и смертью становится тоньше и можно пообщаться с умершими, живущими в другом мире.

Тыква-фонарь — самый известный атрибут Хэллоуина

Но тыква в качестве фонаря появилась позже. Сначала была репа. А иногда, даже свекла и чеснок. Ранние ирландцы вырезали на репе демонические лица, чтобы отпугнуть злых духов. А примерно в XVII-м веке репу стали выдалбливать, делая из нее фонарики, символизировавшие неприкаянные души, не принятые ни в ад, ни в рай. Называли их Фонарем-Джеком, в честь не сильно умного и совсем не добропорядочного персонажа одной из старых легенд.

Кто же такой этот самый Джек? Старый, жадный и злой пьяница по прозвищу «Скупой Джек» со скверным характером и непомерными амбициями. Он любил подшутить над своими соседями, но однажды решил перехитрить самого Дьявола. Джек два раза умирал, и когда Дьявол приходил за его душой, он вынуждал его подарить ему еще несколько лет жизни. Два раза это прокатило, но на третий рассерженный Дьявол просто отказался забирать его душу. А так как Джек был великим грешником, то и Бог тоже не захотел взять его к себе. Вот и осталась душа Джека неприкаянной, застрявшей между раем и адом. С единственным подарком от Дьявола — угольком из адского пламени, положенным в пустую репу, и по сей день скитается Скупой Джек по земле.

А так как Джек был недобрым человеком, никто не хотел встречаться с его отвергнутой душой. Вот и выставляли репу со страшными рожами возле окон и дверей, чтобы отпугнуть душу несчастного, а заодно и других духов, бродящих поблизости. Надо отдать должное, ранние фонарики были реально жуткими и вполне способными напугать как живых, так и мертвых.

Когда ирландские иммигранты в XIX-м веке, спасаясь от картофельного голода, приехали в Соединенные Штаты, они познакомились с круглой оранжевой тыквой. И вместо репы фонари стали вырезать из нее. Впервые использование такого фонаря зафиксировано Daily News Кингстона (Онтарио) в 1866 году. Благодаря этим иммигрантам Хэллоуин получил в США массовую популярность и стал отмечаться на национальном уровне.

Важный элемент Хэллоуина — костюмы. Порой очень страшные и невероятные

Это может быть все, что вашей душе угодно: от монстров и популярных персонажей фильмов, до нелепых надувных игрушек и сексуальных образов. Сама традиция костюмирования, скорее всего, пришла от друидов, предсказывающих будущее. Чтобы умилостивить божеств, они разводили костры и приносили в жертву урожай и скот. Жители деревни также присутствовали на церемонии разведения костров в головах и шкурах животных. А еще костры друидов привлекали насекомых, которые, в свою очередь, привлекали летучих мышей. Отсюда и появилась летучая мышь как символ Хэллоуина.

Основное назначение костюма — умилостивить, а иногда и одурачить богов. Разгуливая в шкурах, водрузив на себя голову жертвенного животного, люди старались угодить богам. Но такие переодевания позволяли еще и скрыть свою личность, а возможно даже сойти за своего. В костюмах, будучи неузнанными, кельты разыгрывали соседей. И не всегда по-доброму, поэтому маски стали рассматриваться как способ выйти сухим из воды.

С приходом христианства Хэллоуин превратился в народные гуляния с маскарадными представлениями

Это были сценки о жизни святых и борьбе ангелов и демонов за души людей. Со временем появился соулинг — люди в костюмах (в основном бедняки) ходили по домам, предлагая прочитать молитву о душах ушедших в мир иной родственников, чтобы побыстрее вызволить их из чистилища. Традиционно для этого читались мессы, но то было дорогим удовольствием. И люди охотно платили за предложенные молитвы. Платой был так называемый «пирог души» — медово-овсяный пирог, помеченный крестом. Один торт — одна молитва, одна вызволенная из чистилища душа.

Реформация XVI-го века разделила верующих на тех, кто верил в чистилище, и тех, кто верил, что душа может попасть на небеса только за праведность и добрые дела при жизни. Костюмированный «соулинг» никуда не делся, но из религиозного действа превратился в развлечение. Теперь ряженные ходили от дома к дому, распевая вместо молитв песни и прося «грушу, сливу, вишню» с намеком, что отстанут только после получения угощения.

Раньше костюмы делали из чего придется, подходило все, что завалялось дома

Поэтому первые наряды порой были и правда жуткие, причем непреднамеренно, а просто так вышло. Их делали из старой одежды, простыней, не заботясь о совершенстве. Лица раскрашивали. В конце XIX-го века в женских журналах начали публиковать выкройки и инструкции по созданию масок и костюмов. В продаже появились первые маски. Но сами костюмы все еще оставались самодельными до начала 1900-х годов.

Немецкие производители изготавливали огромное разнообразие готовых масок из папье-маше. А американские фабрики выпускали более легкие, дышащие маски из окрашенной хлопчатобумажной ткани. По тематике это были животные, комичные вставные носы, уши и другие части тела, лица политических лидеров…

Некоторые маски того времени сейчас воспринимаются обществом как шокирующие и неправильные. На рубеже XIX-XX веков были популярны образы людей разных этнических групп с преувеличенными чертами лица. Сейчас это расизм, а тогда было нормально. Костюмы для Хэллоуина стали выпускать к 1910 году. Это были льняные или хлопчатобумажные комбинезоны. Компания Dennison manufacturing company делала костюмы из недорогих материалов: бумаги, обрезков ткани.

Популярность костюмов среди детей вдохновила производителей на создание новых образов

Демоны и духи в традиционном их виде, конечно же, остались. Но на первый план стали выходить образы, вдохновленные поп-культурой. Большой популярностью пользовались пираты, монстр Франкенштейна, ковбои, сказочные существа и принцессы, полицейские.

Уже к 1920-м годам костюмы на Хэллоуин стали крупным бизнесом. Компании HalCo и AS Fishbach получили лицензии на популярных персонажей того времени. Фаворитами были сиротка Энни и Микки Маус. С ростом популярности научной фантастики появились костюмы инопланетян и космонавтов, персонажей «Звездных войн»… На некоторых костюмах изображали мультяшные версии реальных людей, например Битлз и Элвиса.

Но есть и неубиваемые временем образы

Самым популярным костюмом на Хэллоуин и для взрослых, и для детей, была и остается до сих пор Ведьма. Этот образ лидирует уже более 100 лет. Ведьмы, от пугающих зеленокожих образин с крючковатым носом до сексуальных красоток в высоких конических шляпах, просто заполоняют просторы хэллоуинских гуляний.

Второй по популярности образ, начиная с 1930-х годов — вампир. Появился он в конце XIX-го века, когда Брэм Стокер опубликовал свой роман «Дракула». С тех пор интерес к упырям на Хэллоуин не иссякает. Но со временем благодаря Бела Лугоши он трансформировался из страшного чудовища в одетую в смокинг утонченную икону смертоносного гламура.

Дальше всех в создании костюмов шагнула компания Ben Cooper, занимавшая лидирующие позиции с конца 1930-х до конца 1980-х годов

Она также выпускала кучу вариантов всевозможных призраков, демонов, дьяволов, скелетов и киношных монстров. Но у главы компании Бена Купера был настоящий дар предвидения. Он быстро улавливал новые веяния и быстро получал лицензию на новые образы (например, у студии Уолта Диснея на костюм Белоснежки — одно из самых удачных решений компании). К 1960-м годам Бену Куперу принадлежало около 80% рынка костюмов для Хэллоуина.

Интересно, что в 1950-х годах компания Купера продавала костюм под названием «Человек-паук». Это был совершенно другой персонаж, не тот, который нам известен по комиксам Marvel. Но когда, в 1962, году Marvel Comics впервые представила Спайди в комиксе «Удивительной фэнтези № 15», она зарегистрировала это имя как торговую марку. Затем Бен Купер лицензировал персонажа Marvel и обновил его старый костюм. Это была первая торговая сделка Marvel.

Костюмы от Ben Cooper были не только самыми актуальными, но и, что немаловажно, доступными. Три доллара за костюм, около 12 долларов в более поздние годы. Изделия по такой цене были незатейливы. Пластиковая маска и пластиковый или дешевый тканевый пакет, похожий на мусорный, с нанесенной на него картинкой. Но детям было пофиг, главное, что они могли переодеться в кого угодно. Выбор был просто огромен.

К тому же, такие костюмы-комбинезоны подходили для любого климата. Их можно было надевать как поверх легкой одежды, так и поверх теплых курток.

Взрослые тоже могли приобрести такие наряды. Но они, в отличии от детей, предпочитали настоящие костюмы с полным погружением в образ. И вместо масок раскрашивали лица под своего персонажа. Этой ночью они хотели насладиться своей свободой, но при этом не быть узнанными.

Но у Хэллоуина была еще одна сторона — опасность для жизни детей

Во-первых, все те же костюмы. Они были изготовлены из легковоспламеняющихся материалов. А ведь на Хэллоуин традиционно зажигали фонарики со свечей внутри. В 1980-х годах родители просто взбунтовались против представленных в продаже дешевых костюмов от Ben Cooper. Еще одной претензией к продукции компании было неудобство конструкции масок. Они плохо крепились и легко сползали при повороте головы, закрывая обзор. Ребенок в такой маске ночью на дороге представлял большую опасность — и для себя, и для водителей. Так появились более безопасные, но и более дорогие латексные модели, на замену фонарикам с открытым пламенем пришли светящиеся палочки и свечи на батарейках и вернулась традиция раскрашивать лица.

Однако новые конкуренты задавили Купера. Одним из них была компания Rubie’s Cost Company, которая в конечном итоге купила Ben Cooper и распустила ее.

Второй опасностью было умышленное отравление детей угощениями. Родители очень этого боялись. Хотя подобных случаев ни разу зафиксировано не было, и все оставалось на уровне городских легенд. Дело в том, что в 1970 -х годах произошли две трагические истории с отравлением детей на Хэллоуин. Но обе они были делом семейным. В 1970 году мальчик умер от передозировки героина, следы которого были найдены в его конфетах. Однако выяснилось, что он сам воспользовался найденной у своего дяди заначкой. Чтобы избежать наказания, семья подсыпала наркотик в конфеты в попытке спихнуть вину на какого-то незнакомца.

А в 1974 году в Техасе ребенок умер, съев палочку пикси с цианистым калием. Также все пытались переложить на Хэллоуин и незнакомца. А оказалось, что мальчика отравил собственный отец ради солидной страховки.

Угощения и сладости люди любили всегда, но все же изначально Хэллоуин был, в первую очередь, ночью шалостей

Раньше в маленьких поселениях розыгрыши и шутки над соседями носили достаточно безобидный характер. Кроме редких случаев, когда кто-то кому-то хотел насолить. Но со временем, вырвавшись на просторы большого города, мелкие проказы переросли в настоящий хаос. Особенно, конечно же, досталось США.

Источником проблем стали дети, выпущенные на свободу без присмотра взрослых. Они били витрины магазинов, разрисовывали стены, натягивали веревки поперек тротуаров, намыливали окна, взрывали самодельные бомбы, обсыпали людей мукой… И даже угрожали расправой, выпрашивая деньги и угощения.

Люди не выдерживали натиска праздника. Первым против праздничных беспорядков взбунтовался город Анока в штате Миннесота. Там последствия Хэллоуина 1919-го года были ужасными. Перевернутые надворные постройки, поднятые на крыши фургоны, бродящие по городу и коридорам окружной тюрьмы коровы — вот картина послепраздничного утра. Были отмечены случаи стрельбы картечью по 11-12-летним озорникам. Надо было что-то делать.

Городские чиновники решили проводить организованные празднества Хэллоуина (парады, конкурсы, угощения…), чтобы отвлечь детей. В какой-то степени это работало. Особенно недовольство хэллоуинскими беспорядками усилилось в период Второй мировой войны. Шалости вроде намыливания окон и звонков в дверь рассматривались как саботаж. В 1942 году городской совет Чикаго проголосовал вообще за отмену Хэллоуина и его замену на «День охраны природы». Но это предложение осталось лишь предложением.

Попытки усмирить Хэллоуин продолжались

Сначала пробовали перенести празднование в закрытые помещения, чтобы убрать безнадзорных детей с улиц. Но тщетно, волну уже было не остановить. Решение проблемы нашлось в желании детей требовать угощения. Надо было всего лишь научить их делать это вежливо. А взрослых призвать к тому, чтобы ожидаемые сладости были всегда наготове.

Еще в конце 1930-х годов появились первые журнальные статьи, подробно описывающие идею «кошелек или жизнь» (trick or treat). А в 1950-60-х годах ее начали нещадно популяризировать через детские радиопрограммы, мультики, комиксы… И дети реально присмирели. Шалости продолжаются и сейчас, но уже не с тем размахом.

Компании Beatrice Foods, Borden, National Biscuit Company быстро сориентировались в обстановке и прибыль от продажи конфет и костюмов на Хэллоуин в 1965 году достигла 300 миллионов долларов. К кондитерскому бизнесу даже присоединились некоторые табачные компании.

Поговаривали, что конфетная индустрия лоббировала переход на летнее время

Переход на летнее время в США вообще был предметом долгих споров. И эта практика была совсем не выгодна продавцам конфет. Ведь осенью часы переводили на час назад, и, соответственно, темнело раньше. А перевод часов как раз приходился на Хэллоуин.

Конфетная индустрия обратила внимание на это. Пропадал целый час, а за такое время детьми могло быть собрано огромное количество конфет. Сообщалось, что в 1985 году на слушаниях по вопросу перехода на летнее время конфетное лобби поставило тыквенное ведерко с конфетами на сиденье каждого сенатора. И это вполне могло быть правдой, хотя производители конфет отрицают это.

На сегодняшний день в США Хэллоуин — второй по коммерциализации праздник после Рождества

Американцы тратят на него более 6 миллиардов долларов в год. Около одной трети этих денег забирают конфеты. Это, если что, примерно 40 миллионов килограммов шоколадных батончиков.

Новой, ежегодно растущей, статьей расходов на Хэллоуин становится покупка костюмов для домашних животных. Если в 2015 году подобные траты американцев составили в районе 300 миллионов долларов, то в 2022 году – перевалили за 700 миллионов.

Сейчас Хэллоуин, по-прежнему, наиболее популярен в США. Нигде в мире его не празднуют с таким размахом. Но он потихоньку возвращается к своим истокам, правда, как заметно видоизмененный прибыльный американский коммерческий проект.