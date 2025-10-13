Креативные барные стойки из старых вещей

Если вы каждый раз мучаетесь и не знаете, как избавиться от старых и ненужных вещей (выбросить жалко, а отдать некуда), то мы предлагаем вам включить свое воображение и превратить старый хлам во что-то полезное. Например, вместо того, чтобы тратить деньги на приобретение отдельной барной стойки, о которой вы так долго мечтали, сделайте ее сами из того, что у вас давно не используется.



Добавьте пару зеркал, обновите или кардинально перекрасьте старое пианино, которое точно вам никогда не пригодится, и у вас получится стильная и крутая барная стойка.



У вас осталась куча учебников со времен школы и учебы в институте? Не выбрасывайте их, лучше используйте с умом и сделайте книжную барную стойку. Старый или сломанный стол для пеленания тоже может сослужить хорошую службу, если его подкрасить и добавить пару полочек. Похоже, из деревянных поддонов можно сделать все что душе угодно. Они практичны, но от них сложно избавиться. Перед тем как превратить поддон в барную стойку, надо его отшкурить и покрыть лаком столешницу.







А вдруг у вас остался телевизор 50-х годов? Ведь из него получится отличный мини-бар. Просто удивительно, что можно сделать с помощью обычной краски — например, полностью преобразить шкаф вашего детства. Покрасьте, добавьте держателей для бокалов — и новенький мини-бар готов.







Старый чемодан тоже можно превратить в этакий «сундук сокровищ», добавив пару полок. Винтажный проигрыватель грампластинок также отлично подойдет для преображения.



Вы хотите купить новый туалетный столик и не знаете, что делать со старым? Несколько штрихов — и барный столик готов. В эпоху телевизоров с плоским экраном тумба для телевизора никому уже не нужна. Приспособьте ее под хранилище для алкоголя.



Еще один вариант барной стойки из старого чемодана. Наверняка у вас сохранился дедушкин старинный радиоприемник, который с легкостью превратится в стильную барную стойку. Волшебное превращение старого гардероба займет, конечно, больше времени, чем другие примеры, но это того стоит.



К старой двери можно приделать полки и опять же покрасить.



Не стоит выбрасывать дедушкин рабочий стол, лучше вдохните в него новую жизнь.



