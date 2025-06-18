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Прогулка по Филадельфии

Филадельфия, или как ее называют местные — Фили. Город, который находится всего в двух часах езды от Нью-Йорка и который совсем на этот Нью-Йорк не похож. Не могу сказать, что прям очень часто, но стараюсь по возможности туда выбираться. Я очень люблю Филадельфию именно за ее самобытность. За совершенно другую атмосферу и то, что она не похожа ни на один другой крупный город в США.

Город дает абсолютно новые эмоции, пробуждает во мне уже немножко дремлющий дух исследователя, и постоянно подкидывает новые вопросы, на которые хочется найти ответ. Прогулка по Филадельфии

Филадельфийская эклектика. Прогулка по Филадельфии Уличный музыкант. И надпись на картонке у него очень филадельфийская: Прогулка по Филадельфии Застройка северной части города. Там есть районы, где боишься выйти из машины, и где впервые за все время жизни в Америке мне стало по-настоящему страшно. И это тоже Филадельфия: Прогулка по Филадельфии Вид с моста Уолта Уитмена на промышленные кварталы южной части города и на трубы пассажирского трансатлантического лайнера Юнайтед Стейтс, который я обязательно навещаю во время каждого визита в Филу: Прогулка по Филадельфии Зацеперы Прогулка по Филадельфии Улица в самом центре: Прогулка по Филадельфии Бывшее здание компании Cunningham, которая производила пианино и рояли: Прогулка по Филадельфии Улицы здесь бывают даже более тесными, чем в центре Махэттена: Прогулка по Филадельфии Площадь с фонтанами перед Сити-холлом: Прогулка по Филадельфии Джентльмен у здания Сити-холла: Прогулка по Филадельфии Мерседес после прокачки Прогулка по Филадельфии Филадельфия — это вечные 80-е и 90-е в рекламе и вывесках: Прогулка по Филадельфии За углом от Военно-морской верфи: Прогулка по Филадельфии Промышленные кварталы северной части Филадельфии. Будучи когда-то крупным индустриальным центром и портом с большим товарооборотом, город прошел через эпоху деиндустриализации, что не лучшим образом сказалось как на экономике, так и на состоянии его некоторых районов. Прогулка по Филадельфии Зато здесь очень легко стать концептуальным фотографом. Главное найти моделей. Пейзажей для съемок тут великое множество: Прогулка по Филадельфии Мастерская по ремонту старых авто: Прогулка по Филадельфии Еще в 2014 году это здание старого отеля Лоррэйн выглядело как декорации к фильму про апокалипсис. Сегодня оно капитально отремонтированно и там живут люди. Мне очень нравится элегантное решение с пожарными лестницами. Они на фасаде, но вы их, скорее всего, даже не заметили. Прогулка по Филадельфии Пешеход в самом центре: Прогулка по Филадельфии А это я еду из северной Филы в сторону Сити-холла. Вот он на горизонте со статуей Уильяма Пенна на верхушке. Прогулка по Филадельфии В Филе очень много искусства. От музеев с коллекциями мирового уровня, до таких уличных арт-объектов: Прогулка по Филадельфии На этом небольшая прогулка по Филадельфии подошла к концу.

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