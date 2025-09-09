Как без бытовой химии вернуть кухонным полотенцам чистоту и свежесть

Кухонные полотенца – настоящие рассадники пятен и бактерий, особенно если вытирать ими все подряд. По этой причине их нужно стирать каждые три-четыре дня, иначе загрязнения настолько сильно въедаются в ткань, что вывести их становится практически невозможно.







Сегодня мы расскажем как вернуть текстилю первозданный вид и свежий аромат, даже если ситуация кажется безнадежной.

Способ 1: Уксус

Способ 2: Сода

Способ 3: Жидкость для мытья посуды

Способ 4: Лимонный сок

Способ 5: Бура + кальцинированная сода

Бонус: Что использовать для ароматизации кухонных полотенец

Уксус уберет неприятный запахКогда речь идет о дезинфекции и устранении бактерий, первое, что приходит на ум – это, конечно уксус. Несмотря на свой специфический запах, он отлично убирает другие неприятные ароматы, возвращает ткани чистоту и свежесть. Есть два варианта, как использовать уксус для стирки полотенец:• Уксус + кипятокЭто базовый способ, который не требует никаких дополнительных ингредиентов. Нужно налить в кастрюлю воды, поставить на плиту, дождаться, пока она закипит, и добавить 200 миллилитров уксуса. Хорошо перемешайте жидкость, погрузите в нее полотенца и оставьте на плите на 15 минут, пусть кипят на небольшом огне. Затем снимите кастрюлю, дайте воде полностью остыть и постирайте полотенца как обычно.Тандем кипятка и уксуса уничтожат бактерии, плесень и другие вредные микроорганизмы, а вместе с ними уйдет и резкий запах, который пропитал ткань за время использования полотенец.• Уксус + стиральная машинаЕсли полотенца в меру грязные, и у вас не появляется непреодолимое желание выбросить их в мусорное ведро, тогда можно пойти более простым путем. Загрузите изделия в барабан стиральной машины, а в отсек для кондиционера налейте 100 миллилитров уксуса (важно, чтобы он не смешивался с порошком).Запустите подходящий режим стирки, а по окончании цикла отправьте полотенца сушиться.Постирайте полотенца вместе с содойЕще один прекрасный абсорбент – это сода. Однако это не значит, что ее можно использовать вместо порошка или геля для стирки – они должны работать в тандеме, чтобы дать желаемый результат. Для этого добавьте 100 граммов соды к моющему средству, которое вы обычно используете, и запустите нужный режим стирки. Ориентируйтесь на цвет полотенец и степень загрязнения – белые изделия можно стирать при температуре 60 градусов, а вот цветные – максимум при 40, чтобы ткань не потускнела.Второй вариант – использовать соду вместе с уксусом. И нет, их не нужно смешивать и дожидаться «бурной» реакции, как мы это делаем в случае с прочисткой засоров или чисткой поверхностей. Здесь нужно действовать иначе. Для начала постирайте полотенца в стиральной машине вместе с уксусом, а затем насыпьте в барабан половину стакана соды и запустите новый цикл. В этом случае получится и текстиль освежить, и пятна убрать.Замочите полотенца в воде с добавлением средства для посудыСтиральный порошок не способен справиться с тем количеством жира и загрязнений, которые скапливаются на кухонных полотенцах, поэтому не стоит надеяться, что он сможет их вывести. А вот жидкость для мытья посуды способна сотворить чудо и привести в порядок даже безнадежные полотенца.Возьмите таз, налейте в него теплой воды, добавьте примерно столовую ложку жидкости для мытья посуды, хорошо взболтайте, чтобы получилась пена, и замочите полотенца на ночь. Утром достаньте их и постирайте как обычно – от пятен не останется и следа.Если загрязнения застарелые, попробуйте усилить действие жидкости при помощи уксуса и кипятка. Возьмите кастрюлю, наберите в нее воды, добавьте столовую ложку средства для мытья посуды и поставьте на плиту. Когда жидкость нагреется, добавьте 100 миллилитров уксуса.Положите в кастрюлю полотенца, убавьте огонь и оставьте их кипеть на 10 минут. Этого времени хватит для того, чтобы средство для посуды удалило пятна, а уксус продезинфицировал ткань и убрал неприятный запах. Осторожно слейте горячую воду, отожмите полотенца и вывесьте их на балкон или на улицу, чтобы они хорошо «прогрелись» под солнечными лучами. После этого постирайте их как обычно.Насыпьте в отсек порошок и влейте лимонный сокНаверняка вы когда-то слышали, что лимонный сок – идеальный помощник при похудении. Мол, если запить им жирную пищу, то получится нейтрализовать количество съеденных калорий. На самом деле, это миф – сбросить лишние килограммы при помощи сока цитрусового не получится. Можете просто пить его, если вам нравится, но на волшебный эффект рассчитывать не стоит.А вот удалить жирные пятна на полотенцах с помощью лимонного сока точно получится – важно лишь знать, как правильно это делать. Положите грязные изделия в барабан стиральной машины и добавьте 100 миллилитров сока в отсек к порошку. После этого запустите нужный режим стирки и наслаждайтесь результатом, когда достанете полотенца из барабана.Также изделия можно постирать вручную. Для этого наберите в таз пять литров воды, добавьте 50 миллилитров перекиси водорода и 50 граммов лимонной кислоты (можно заменить соком). Замочите полотенца на два-три часа, а затем приступайте к стирке. Лимон не только удалит пятна, но еще и отбелит светлые полотенца, а также подарит волшебный запах цитрусовых, который прочно ассоциируется со свежестью. Поэтому вы смело сможете обойтись без дополнительных ароматизаторов.Эти два компонента отлично работают в тандемеОбычно кухонные полотенца настолько сильно загрязняются, что их не получается отстирать в стиральной машине. Да, они становятся свежими, приятно пахнут, но пятна остаются на местах. Чтобы удалить следы жира, сок фруктов, капли еды, кофе, остатки моющих средств и прочие загрязнения, попробуйте предварительно замочить полотенца в особом растворе.Для его приготовления вам понадобятся бура, кальцинированная сода и стиральный порошок, смешанные в пропорциях 1:1:2. Растворите эти компоненты в тазу с водой и замочите полотенца на пару часов. После того, как вода остынет, достаньте изделия, хорошо отожмите, а затем отправьте в стиральную машину. Обратите внимание, что полотенца не нужно будет стирать повторно – запустите режим полоскания и отжима, чтобы вымылись остатки буры, соды и порошка.Вместо кондиционера используйте эфирные маслаТак как полотенце – один из центральных элементов кухни, важно, чтобы оно не только было чистым, но также источало приятный аромат. Если бы речь шла об одежде, вопросов бы не возникало – можно было бы просто постирать ее вместе с кондиционером, и все. Однако с полотенцами этот трюк не работает. Кондиционер ухудшает впитывающие свойства ткани, поэтому его нежелательно использовать, когда речь заходит о полотенцах.К счастью, есть другие варианты, как ароматизировать текстиль. Для начала вы можете добавить в отсек для кондиционера 10-15 капель эфирного масла и запустить стирку (важно, чтобы оно было водорастворимым). Также опытные хозяйки советуют хранить полотенца вместе с ароматическими саше. Если не хотите покупать их в магазине, сделайте самостоятельно – достаточно положить в старый носок душистые травы, например, мяту или лаванду. Ткань впитает в себя их аромат, и полотенца будут благоухать долгое время.