Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран

Читатели влиятельного туристического журнала Rough Guide составили список самых красивых стран мира. В список прекраснейших мест для путешествий вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Ну, а первое место в жаркой борьбе с Канадой одержала Шотландия.













Читатели влиятельного британского туристического журнала Rough Guide общим голосованием выбрали самую красивую страну в мире. Ею, по их мнению, оказалась Шотландия, завоевавшая первое место в упорной борьбе с Канадой. В список красивейших стран вошли также Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия и ЮАР. Англия и Уэльс заметно отстали от победителя: Англия заняла 7-е, а Уэльс – 9-е место.







Малкольм Рафхед, генеральный директор сайта VisitScotland, был счастлив услышать эту новость. “Мы рады, что читатели Rough Guide высказали столь высокое мнение о Шотландии, – заявил он. – Но это решение не стало сюрпризом ни для кого, кто хоть раз побывал в нашей прекрасной стране!”

Для тех, кто еще не успел познакомиться поближе с красотами Шотландии, мы представляем некоторые из них.







Озеро Лох-Ломонд





Озеро Лох-Эйв и замок Килхурн





Озеро Лох-Несс. Оно прекрасно и без монстров!





Глен Кое





Гора Бен-Невис – самая высокая в Британии





Джон О’Гроатс – самое северное поселение Британии, окруженное фантастическими пейзажами





Замок Уркухарт на озере Лох-Несс





Эдинбургский замок





Некрополь в Глазго



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