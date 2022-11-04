Читатели влиятельного туристического журнала Rough Guide составили список самых красивых стран мира. В список прекраснейших мест для путешествий вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Ну, а первое место в жаркой борьбе с Канадой одержала Шотландия.
Читатели влиятельного британского туристического журнала Rough Guide общим голосованием выбрали самую красивую страну в мире. Ею, по их мнению, оказалась Шотландия, завоевавшая первое место в упорной борьбе с Канадой. В список красивейших стран вошли также Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия и ЮАР. Англия и Уэльс заметно отстали от победителя: Англия заняла 7-е, а Уэльс – 9-е место.
Малкольм Рафхед, генеральный директор сайта VisitScotland, был счастлив услышать эту новость. “Мы рады, что читатели Rough Guide высказали столь высокое мнение о Шотландии, – заявил он. – Но это решение не стало сюрпризом ни для кого, кто хоть раз побывал в нашей прекрасной стране!”
Для тех, кто еще не успел познакомиться поближе с красотами Шотландии, мы представляем некоторые из них.
Озеро Лох-Ломонд
Озеро Лох-Эйв и замок Килхурн
Озеро Лох-Несс. Оно прекрасно и без монстров!
Глен Кое
Гора Бен-Невис – самая высокая в Британии
Джон О’Гроатс – самое северное поселение Британии, окруженное фантастическими пейзажами
Замок Уркухарт на озере Лох-Несс
Эдинбургский замок
Некрополь в Глазго
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Читатели влиятельного туристического журнала Rough Guide составили список самых красивых стран мира. В список прекраснейших мест для путешествий вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Ну, а первое место в жаркой борьбе с Канадой одержала Шотландия.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии