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Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран

Читатели влиятельного туристического журнала Rough Guide составили список самых красивых стран мира. В список прекраснейших мест для путешествий вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Ну, а первое место в жаркой борьбе с Канадой одержала Шотландия.

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран


Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран

Читатели влиятельного британского туристического журнала Rough Guide общим голосованием выбрали самую красивую страну в мире. Ею, по их мнению, оказалась Шотландия, завоевавшая первое место в упорной борьбе с Канадой. В список красивейших стран вошли также Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия и ЮАР. Англия и Уэльс заметно отстали от победителя: Англия заняла 7-е, а Уэльс – 9-е место.

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран

Малкольм Рафхед, генеральный директор сайта VisitScotland, был счастлив услышать эту новость. “Мы рады, что читатели Rough Guide высказали столь высокое мнение о Шотландии, – заявил он. – Но это решение не стало сюрпризом ни для кого, кто хоть раз побывал в нашей прекрасной стране!”
Для тех, кто еще не успел познакомиться поближе с красотами Шотландии, мы представляем некоторые из них.

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран

Озеро Лох-Ломонд

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Озеро Лох-Эйв и замок Килхурн

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Озеро Лох-Несс. Оно прекрасно и без монстров!

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Глен Кое

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Гора Бен-Невис – самая высокая в Британии

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
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Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Замок Уркухарт на озере Лох-Несс

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Эдинбургский замок

Туристический журнал Rough Guide опубликовал список самых красивых стран
Некрополь в Глазго

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