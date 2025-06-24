Топ-модели ХХ века сейчас

За звание топ-модели в прошлом веке девушкам приходилось пройти не одну тысячу километров по подиуму и участвовать в многочисленных кастингах в агентствах. Зато их знал поименно весь мир. А знаете ли вы нынешних звезд подиума? Сегодня они быстро зажигаются и быстро сменяют одна другую. Давайте посмотрим, что случилось со знаменитыми топ-моделями прошлых лет и пошла ли их слава им впрок, как говорится.

Клаудия Шиффер Начнем с самой, пожалуй, известной, Клаудии Шиффер. Клаудия Шиффер — одна из самых высокооплачиваемых моделей прошлых лет. Ее тело в эпоху 90-х считалось эталоном: рост — 180 см, вес — 58 кг, грудь — 95 см, талия — 62 см, бедра — 92 см. За пресловутые 90-60-90 скажи спасибо Клаудии. За свою карьеру знаменитая немка побывала на обложках глянца более 900 раз, и этот рекорд еще не удалось побить никому. Сегодня Клаудии Шиффер 47 лет и она все так же прекрасно выглядит. Своим секретом красоты топ-модель называет микс из правильного питания и регулярных занятий спортом. Синди Кроуфорд Фигура Синди Кроуфорд тоже считается эталонной: не зря комплекс видеотренировок от супермодели был распродан во всем мире многомиллионным тиражом. И все равно она была второй после Клаудии Шиффер. Синди 52 годf, но ее фигура все такая же стройная и подтянутая, как и 20 лет назад. Секрет в регулярных занятиях спортом , сбалансированном рационе питания и оптимистичном взгляде на жизнь. Линда Евангелиста Уникальная внешность стала главным козырем Линды Евангелисты. Топ-модель начала карьеру на модном подиуме в начале 80-х годов и очень быстро стала одной из самых востребованных девушек в профессии.Зеленые миндалевидные глаза, орлиный нос и бесконечно длинные ноги немедленно завоевали сердца мировых кутюрье. Сегодня некогда идеальное лицо Линды осталось в прошлом. И дело совсем не в возрасте, а в увлечении пластической хирургией и инъекциями красоты. Кейт Мосс В начале 90-х Клаудии, Синди и Линде пришлось подвинуться — на модном небосклоне зажглась новая звезда. Кейт Мосс — супермодель, икона стиля и символ британского шика. Ее обвиняли в анорексии, пристрастии к алкоголю и наркотикам, но это не мешало девушке заключать многомиллионные контракты с монстрами индустрии и регулярно появляться на обложках глянца. Сегодня Кейт 44 года, ее критикуют за неухоженный внешний вид и пренебрежительное отношение к себе. Но, кажется, Мосс глубоко наплевать на критику, она вполне довольна своей внешностью. Наоми Кэмпбелл Наоми Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью, которая появилась на обложке журнала Time, а также французского и английского Vogue. Кстати, прозвище Черная Пантера ей дали вовсе не за цвет кожи, а за хорошую пластику и кошачью манеру походки по подиуму. Несмотря на свою бурную личную жизнь и скандальный характер, сегодня Наоми все так же хороша, как и в 90-е. Проблемы с волосами не в счет — последние несколько лет Черная Пантера носит парики, так как свои волосы модель испортила стягивающими прическами. Кристи Бринкли Модельер, актриса, фотограф, певица и даже писательница — все это о Кристи Бринкли. Но в первую очередь Кристи известна все-таки как знаменитая американская топ-модель, чья карьера началась еще в 80-х годах прошлого века. Поговаривают, что Бринкли нашла эликсир молодости (или продала душу дьяволу), потому что в свои 64 года звезда выглядит в два раза моложе. А пока весь мир гадает, как ей это удалось, Кристи всячески отрицает любые вмешательства в свою внешность, утверждая, что главный секрет ее молодости и красоты — вегетарианство. Дженис Дикинсон Сначала Дженис Дикинсон покорила европейские подиумы, и только в начале 80-х она вернулась в Нью-Йорк, где стала одной из самых востребованных моделей на рынке. Дженис вела разгульный образ жизни, вместо еды предпочитала кокаин, но поначалу это не мешало ей оставаться настоящей красоткой. Потом была «Модельная школа ведьмы Дженис», а потом… бесконечная пластика, которая привела к тому результату, который мы видим сегодня.Твигги Твигги была лицом Лондона 60-х, но, несмотря на грандиозный успех, девушка решила завершить модельную карьеру в самом расцвете сил. Сегодня Лесли Хорнби (настоящее имя Твигги) 68 лет и в ней, конечно, сложно узнать ту хрупкую девушку с огромными глазами и бесконечно длинными ресницами. Бывшая модель выглядит гармонично и ухоженно и не пытается бороться с возрастными изменениями.Карла Бруни Карла Бруни попробовала себя в разных ипостасях: в начале 90-х — успешная супермодель, в нулевых — певица с четырьмя альбомами, в 2008 году — первая леди Франции. Высокие скулы, идеальный овал лица, миндалевидные глаза — внешности Карлы завидовали миллионы начинающих моделей. Но возраст не щадит даже признанных красавиц. Решив омолодиться, Карла сделала не самую удачную пластику. Результат мы все видим. Кристи Тарлингтон Еще одна звезда подиумов — супермодель Кристи Тарлингтон. На ее счету более 500 глянцевых обложек, миллионные контракты с косметическими брендами и статус самого успешного лица Calvin Klein за всю историю существования марки. Кристи никогда не делала пластику, не использовала филлеры и до сих пор говорит нет ботоксу. Она отлично выглядит и совершенно не переживает по поводу возраста.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: