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На каком этаже лучше всего селиться,когда есть из чего выбирать. | Фото: img.tourister.ru.

На каком этаже безопаснее жить. | Фото: ljplus.ru.