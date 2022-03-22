Какой этаж в многоэтажном здание оптимален для проживания. | Фото: gorod342.ru.
Еще с советских времен сложились стереотипы о том, что квартиры в многоквартирных домах на первом и последнем этажах лучше не приобретать. Да и стоимость их гораздо ниже, чем на других уровнях. Сегодня мы решили разобраться, проживание на каком этаже является оптимальным, если учитывать пользу для души и тела.
На каком этаже лучше всего селиться,когда есть из чего выбирать. | Фото: okna-biz.ru.
Если рассматривать первые три этажа, то они у них есть свои преимущества и недостатки. На подсознательном уровне близость к земле действует успокаивающе на психику человека, но вместе с тем, этот же фактор является и существенным минусом.
Излишняя затененность из-за деревьев приводит к тому, что в таких квартирах уровень влажности гораздо выше, чем у тех, кто живет на верхних этажах. К тому же антимоскитные сетки на окнах всегда будут более грязными, ведь львиная доля выхлопных газов автомобилей оседает как раз на нижних этажах. Естественно, этот момент не может не сказаться на общем состоянии здоровья жильцов.
На каком этаже лучше всего селиться,когда есть из чего выбирать. | Фото: bobr.by.
Что касается квартир, расположенных выше 7-го этажа, то пыли, поступающей извне, здесь гораздо меньше. Да и шум от автомобилей не так слышен.
К минусам проживания на высоте можно отнести психологический дискомфорт, связанный с боязнью высоты.
На каком этаже лучше всего селиться,когда есть из чего выбирать. | Фото: img.tourister.ru.
Те, кто живут, к примеру, на 30 этаже, сталкиваются с такими проблемами, как недостаточная увлажненность воздуха. Приходится пользоваться специальными увлажнителями. К тому же, на такой высоте существует опасность инфразвука. Прогуливаясь по улицам, мы практически не ощущаем колебаний низкочастотных волн. Но совсем по-другому обстоит ситуация на большой высоте. Если частота колебаний инфразвука и внутренних органов совпадет, это может плохо сказаться на здоровье человека.
Лифт (а вернее высокоскоростной лифт) – еще одна скрытая опасность, которой подвергаются хозяева квартир на большой высоте. Резкая смена давления еще никому не приносила пользы. По мнению специалистов, подъем на высокоскоростном лифте на 50 этаж сравним с пробежкой в целых 30 минут! Но если в одном случае нагрузка на организм равномерная в течение получаса, то тут человек принимает на себя удар в течение нескольких секунд.
На каком этаже безопаснее жить. | Фото: ljplus.ru.
Итак, если сложить все «за» и «против», то выходит, что самыми оптимальными по степени безопасности для психики и здоровья являются 5-7 этажи.
Естественно это утверждение не подходит под все многоэтажные дома. Вокруг многих не растут деревья, или же окна выходят на автомагистраль, где ничто не убережет от высокой концентрации вредных веществ. Но, если вы соберетесь приобретать квартиру, то знайте, какие факторы брать во внимание.
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