Почему вы все время хотите есть

Ожирение уже давно перестало быть проблемой пресыщенных и ленивых обывателей американской глубинки. Тому виной, отчасти, ритм жизни современного человека — времени грамотно спланировать свой рацион попросту не хватает. Недостаток необходимых организму питательных веществ, вкупе с вечной депривацией сна и стрессовыми ситуациями, провоцирует постоянное чувство голода. Мы расскажем вам, как решить эту неприятную проблему.
Недостаток сна
Недостаток сна провоцирует выброс грелина — гормона, ответственного за чувство голода. Уровень лептина, контролирующего ощущение сытости, наоборот падает. Кроме того, ваш мозг испытывает недостаток в глюкозе, получить которую проще всего из быстрых углеводов. Попробуйте установить постоянный режим сна: скорее всего, проблема вечного голода пройдет сама собой.
Выбор завтрака
Завтрак не зря считается самым важным приемом пищи за день. Сбалансированные продукты, богатые белком, с лихвой насытят вас на первую половину дня. Идеальным вариантом будет элементарная яичница с кусочком колбасы и свежими овощами.
Обезвоживание
Недостаток воды в организме многие люди ошибочно принимают за чувство голода. Возьмите за правило иметь на рабочем столе бутылку чистой воды. Это вполне может спасти вас от переедания.
Уровень стресса
Хронически повышенный уровень кортизола индуцирует производство глюкозы, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Организм начинает вырабатывать резистентность к инсулину — это одна из основных причин развития диабета 2-го типа. Такое состояние, когда уровень глюкозы в крови высок, но инсулин не функционирует нормально, приводит и к усилению чувства голода: тело думает, что клетки морят голодом.
Длинные перерывы
Человек должен есть каждые 4-5 часов. Питание по графику позволяет вашему телу полностью переваривать сложные углеводы и белки, которые могут помочь поддерживать здоровый метаболизм. Убедитесь в том, что все ваши блюда хорошо сбалансированы и содержат продукты, богатые питательными веществами. Рацион должен включать в себя хлеб из цельного зерна, фрукты, овощи, молочные продукты и мясо.
Реклама еды
Пора в очередной раз почистить ньюсфид: очередное исследование доказало прямую связь между фотографиями вкусной еды и проблемой ожирения. Ученые утверждают, что при виде привлекательного образа пищи, кровь приливает к частям мозга, связанным со вкусовыми ощущениями.
Дефицит белка
Белок пролонгирует чувство сытости, а простые углеводы, напротив, возбуждают аппетит. Знаменитые протеиновые диеты построены именно на этой уловке: обилие белка обеспечивает человека всеми необходимыми аминокислотами. Есть всякую ерунду, соответственно, тоже уже не хочется.
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