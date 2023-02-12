10 идей Николы Теслы, открывающих человечеству новые горизонты

Некоторые из них нашли реальное применение, другие были названы современниками безумными или опасными для человечества. В обзоре десятка самых интересных идей учёного-фантазёра.
1. Использование космических лучей
Среди многочисленных увлечений Теслы фигурировала идея освоения свободной энергии. Например, атомная энергия могла бы обеспечить практически бесконечные ресурсы при минимальным затратах. Тем не менее, идея освоения свободной энергии рассматривается как лженаука большинством исследователей.
Тесла считал, что если бы он мог построить работоспособную машину, чтобы использовать эту энергию, то энергетические проблемы в мире, наконец, закончились бы. Он даже запатентовал изобретение, способное напрямую преобразовать ионы в полезную энергию, но машина эта так и не была создана.
2. Электродинамическая индукция
Теслу считают отцом переменного тока, но сам он мечтал о мире, в котором была бы беспроводная сеть передачи энергии. Чтобы сделать это, он предложил создать Всемирную беспроводную систему, которая будет состоять из башен Тесла, передающих электроэнергию без проводов по всему миру. Он доказал жизнеспособность своей идеи на наглядном примере — демонстрируя на публике зажженную лампочку, которая находилась в метре от катушки Тесла.
Воплощать свою мечту Тесла начал, построив башню Wardenclyffe в Нью-Йорке. К сожалению, строительство перестали финансировать после того, как банк-спонсор JP Morgan узнал, что Тесла планирует раздавать всем электроэнергию бесплатно.
3. Холодный огонь
«Холодный огонь» — это когда человеческое тело находится под напряжением переменного тока в 2,5 миллионов вольт, при этом человек должен стоять на металлической пластине. Со стороны это выглядит так, будто человек полностью окутан огнем. Этот метод работает благодаря проводимости человеческой кожи и, как правило, он эффективнее, чем мытье с мылом и водой. Также Тесла утверждал, что с помощью холодного огня человек не только очищается, а и получает огромный заряд бодрости. Об этом изобретении забыли из-за отсутствия финансирования.
4. Тесласкоп
Ещё одно изобретение Тесла — устройство для общения с инопланетянами. Учёный утверждал, что он смог несколько раз пообщаться со внеземной жизнью, используя свой тесласкоп. Также тесласкоп можно было использовать как «гиперпространственный осциллятор», преобразуя космические лучи в энергию, которая может быть использована человеком. Этот прибор смог бы передавать огромное количество энергии в пространстве без учета расстояния. Правда, лишь немногие поверили Тесле, поскольку у него не было никаких доказательств этой теории.
5. Луч смерти Теслы
Хотя многие изобретения Теслы могут показаться опасными, сам гений ненавидел войну и потратил массу времени и энергии на создание «Луча смерти», который был в состоянии предотвратить любую войну. Луч смерти представлял из себя ускоритель частиц, способный выстреливать лучом энергии на расстояние более 400 км. Тесла утверждал, что этот луч может расплавить двигатели и сбить любой самолет. На создание ему были нужны 2 000 000 $, но изобретатель так и не нашел денег. Когда Тесла попытался продать идею своему инвестору JP Morgan, банк отказал ему.
6. Управление погодой
Тесла полагал, что погодой на планете можно управлять. И плодородные сельскохозяйственные угодья могут быть созданы в любой окружающей среде путем использования определенных радиоволн, которые локально изменят магнитное поле Земли.
Тесла получил множество патентов на свои изобретения по контролю погодой и якобы доказал, что волны могут быть использованы для управления погодой. Некоторые теоретики заговора считают, что бумаги Тесла в конечном счете, попали в чужие руки, и используются сегодня, чтобы управлять погодой.
7. Рентгеновская пушка
Над проблемой рентгеновского излучения работали многие учёные, в том числе и Тесла. Используя оригинальные конструкции Рентгена, Тесла продолжил его эксперименты с рентгеновскими лучами. В это время Тесла близко подружился с Марком Твеном, который часто посещал его после того, как изобретатель вылечил его от запора. Твен и Тесла ставили эксперименты с рентгеновской пушкой, которую изобрел Тесла, пытаясь пробить пучком рентгеновского излучения лист бумаги. Но сделать это им так и не удалось.
8. Переменный ток
В 1882 году Никола Тесла переехал в Париж и начал работать с Томасом Эдисоном. Эдисон уже открыл постоянный ток, который, как он думал, решит проблемы с электричеством всего человечества.
Эдисон пообещал 50 000 $ Тесла, если тот сможет переделать генератор и исправить имеющиеся проблемы. Тесла выполнил свою часть проекта и передал Эдисону несколько патентов. Однако обещанных денег он так и не получил. В результате учёный ушёл от Эдисона, основал свою компанию и начал развивать новый вид электроэнергии, известный как переменный ток, который имел ряд очевидных преимуществ по сравнению с постоянным током.
Эдисон был в ярости, узнав, что его ученик проводит собственные эксперименты, и предпринял все усилия, чтобы дискредитировать переменный ток. Он утверждал, что переменный ток может привести к пожару и смертям. К счастью, ему не очень-то поверили, и сегодня все пользуются этим видом тока.
9. Электрификация всего мира
Тесла полагал, что можно осветить весь мир, позволив сократить потребность в электроэнергии. Он хотел использовать принцип разреженной газовой люминесценции, который гласит, что определенные частицы газа испускают свечение, если возбудить их энергией. Изобретатель планировал «выстрелить»сильным пучком ультрафиолетовой энергии в верхнюю часть атмосферы. Это должно было заставить частицы в атмосфере светиться над всей Землёй, подобно северному сиянию.
10. Осциллятор Теслы
Всё состоит из атомов, и в каждом объекте атомы вибрируют на своей собственной частоте. Когда частота колебаний механической системы совпадает с естественной частотой вибрации атомов, система входит в резонанс.
Используя эту концепцию, Тесла разработали карманную машину, способную разрушить здание. При эксперименте с осциллятором начался странный шум и вокруг машины зазмеились молнии. Затем всё в его лаборатории начало летать вокруг машины. Тесла был вынужден разбить машину молотком, прежде чем рухнуло все здание.
Тесла думал, что его машина будет иметь возможность передавать механическую энергию в любую точку мира, используя «телегеодинамику», а также считал, что она обладает целебными свойствами (если подобрать естественную частоту вибрации человеческого тела).
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