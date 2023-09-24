Впечатляющие аттракционы, на которых взрослые визжат как маленькие дети

Головокружительные аттракционы.
Есть много способов получить острые ощущения с порцией адреналина. Если не хочется, чтобы он сопровождался занятиями слишком рискованными, можно отправиться в парк аттракционов и покататься там на чем-нибудь действительно экстремальном. Если хочется получить действительно неповторимые ощущения, стоит присмотреться вот к этим аттракционам.
1. Colossus
Кататься на нем действительно страшно.
Данный аттракцион расположен в парке Торп английского города Чертси. На сегодняшний день Colossus остается «американскими горками» с самыми закрученными и извилистыми дорожками. Протяженность трассы составляет 850 метров. Максимальная высота путей – 30 метров. Скорость движения вагонетки достигает 65 км/ч.
2. «Летучий Голландец»
Есть и пострашнее модели.
Катапульта «Летучий Голландец» на высоте в 35 метров заслуженно считается одним из самых страшных аттракционов современности. Капсулы со смельчаками взлетают на высоту до 40 метров, когда оператор аттракциона отпускает кнопку блокировки. После набора высоты люльки стремительно летят вниз.
3. White Cyclone
Одна из самых страшных горок.
Американские горки высотой 42 метра и общей протяженностью 1 800 метров. Максимальная скорость движения составляет 100 километров в час. Если со стороны кажется, что этого не достаточно, то вам просто не доводилось еще кататься на этом японским аттракционе.
4. «Катапульта»
Выдержит такой полет не каждый.
Питерский аттракцион в парке «Диво-остров». Он состоит из трех массивных колонн и тросов, которые на них закреплены. Высота конструкции 54 метра. Суть аттракциона в постоянном подбрасывании запущенной капсулы. Колебания люльки продолжаются до ее полной остановки. А ещё её постоянно переворачивает вокруг своей оси.
5. Son of beast
Выглядит пугающе даже со стороны.
Эта головокружительная горка открылась в 2000 году. На сегодняшний день это единственная горка с мертвой петлей. Примечательно, что «Son of beast» при высоте в 66 метров сделана из обычного дерева.
6. Silver Star
Самая высокая часть.
Отправившись в немецкий парк EuropaPark, стоит отыскать этот аттракцион. Если конечно хватит смелости. Протяженность путей горки составляет 1.5 километра, а максимальная высота отдельных участков достигает 73 метров. Скорость вагонеток в некоторых местах превышает 100 км/ч.
7. Steel Dragon 2000
Построен был символично в год Дракона.
Высота этого аттракциона сопоставима с высотой 30-этажного дома. Протяженность горки составляет почти 2.5 километра. Символично, что возведен Steel Dragon был в 2000 году, в год Дракона. Поездка на этой «карусельке» не оставит равнодушными даже самых стойких и храбрых любителей приключений.
8. Dodonpa
Самый коротки и самый пугающий спуск.
Один из самых страшных аттракционов современных парков – это Dodonpa. Расположен он в парке Фудзиёсиды. Достаточно упомянуть о том, что во время спуска по этой горке скорость свободного падения превышается почти в четыре раза. Максимальной скорости в 172 км/ч поезд достигает всего за 2 секунды. Поездка длится всего 55 секунд, однако она покажется вечностью.
9. «Над крышей мира»
Вот все они.
Казино-отель «Стратосфера Лас-Вегас» знаменит тем, что на нем находится действительно самый страшный аттракцион наших дней. На самом деле здесь сразу три способа испугать себя как следует. Карусель «Insanity», башня «Big Shot» и вагончик «X Scream».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии