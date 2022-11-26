Чёрные растения для истинных ценителей

Черные растения смотрятся бесподобно не только в саду, но и на подоконниках квартир и офисов. Они стали в последнее время настоящим трендом в оформлении стильного интерьера.
Виола «Черный восторг»
Это растение является ближайшим родственником анютиных глазок. Цветки виолы “Черный восторг” притягивают внимание окружающих своей необычной бархатистой поверхностью, которая в сочетании с ярко-желтой сердцевиной вызывает истинный восторг.
Лагерстремия «Полуночная магия»
Невероятно красивое растение лагерстремия пользуется особой популярностью среди ценителей. Являясь представителем индийских цветов, она производит неизгладимое впечатление яркостью цветов и эффектными темно-бордовыми крупными листьями.
Черная лилия
Этот красивый и гордый цветок получил в народе название “цветок дьявола”. По форме напоминая летучую мышь, лилия используется чаще всего в оформлении траурных мероприятий.
Морозник (геллеборус) черный
Геллеборус черного цвета по внешнему виду напоминает розу. Именно поэтому его по-другому называют или “рождественской” или “постной” розой. Его цветение во время рождественского поста дало морознику такое название.
Калла «Блэк Форест»
Этот южно-африканский экзотический цветок пленяет всех своим гордым видом. В настоящее время он получил широкое распространение в селекции многих стран мира благодаря своей необычной окраске.
Мангава «Черная магия»
Гибрид агавы и манфреда настолько необычен и привлекателен, что получил широкое распространение у садоводов-любителей. Им украшают подоконники жилых и офисные помещений, создавая стильный интерьер.
Очиток «Чоколейт черри»
Это растение отлично подходит не только для украшения ландшафта приусадебного участка, но и в качестве живой изгороди, надежно защищающей частные владения от посторонних глаз. Высота кустарника достигает 1,3 метра.
Георгина «Хэппи дейс»
Крупная язычковая георгина имеет необычные яркие полумахровые лепестки, отличающиеся большими размерами. На фоне темных, почти черных листьев, они выглядят наиболее роскошно.
Тюльпаны «Королева ночи»
Эти необычайно эффектные цветы являются гордостью садоводов. Они смотрятся великолепно на любом участке, высоко подняв свои головки, как истинные королевы.
Колеус «Черный Принц»
Великолепное бордюрное растение колеус довольно капризно и требует особого ухода. Зато ваш участок будет выглядеть с этим растением необыкновенно изысканно.
Черные эффектные растения одинаково красиво смотрятся как в композициях, так и в одиночном представлении, украшая собой ландшафт или интерьер квартиры.
Читать далее →
Свежие комментарии