Чёрные растения для истинных ценителей

Черные растения смотрятся бесподобно не только в саду, но и на подоконниках квартир и офисов. Они стали в последнее время настоящим трендом в оформлении стильного интерьера.



Виола «Черный восторг»

Лагерстремия «Полуночная магия»

Черная лилия

Морозник (геллеборус) черный





Калла «Блэк Форест»

Мангава «Черная магия»

Очиток «Чоколейт черри»

Георгина «Хэппи дейс»

Тюльпаны «Королева ночи»

Колеус «Черный Принц»

Это растение является ближайшим родственником анютиных глазок. Цветки виолы “Черный восторг” притягивают внимание окружающих своей необычной бархатистой поверхностью, которая в сочетании с ярко-желтой сердцевиной вызывает истинный восторг.Невероятно красивое растение лагерстремия пользуется особой популярностью среди ценителей. Являясь представителем индийских цветов, она производит неизгладимое впечатление яркостью цветов и эффектными темно-бордовыми крупными листьями.Этот красивый и гордый цветок получил в народе название “цветок дьявола”. По форме напоминая летучую мышь, лилия используется чаще всего в оформлении траурных мероприятий.Геллеборус черного цвета по внешнему виду напоминает розу. Именно поэтому его по-другому называют или “рождественской” или “постной” розой. Его цветение во время рождественского поста дало морознику такое название.Этот южно-африканский экзотический цветок пленяет всех своим гордым видом.В настоящее время он получил широкое распространение в селекции многих стран мира благодаря своей необычной окраске.Гибрид агавы и манфреда настолько необычен и привлекателен, что получил широкое распространение у садоводов-любителей. Им украшают подоконники жилых и офисные помещений, создавая стильный интерьер.Это растение отлично подходит не только для украшения ландшафта приусадебного участка, но и в качестве живой изгороди, надежно защищающей частные владения от посторонних глаз. Высота кустарника достигает 1,3 метра.Крупная язычковая георгина имеет необычные яркие полумахровые лепестки, отличающиеся большими размерами. На фоне темных, почти черных листьев, они выглядят наиболее роскошно.Эти необычайно эффектные цветы являются гордостью садоводов. Они смотрятся великолепно на любом участке, высоко подняв свои головки, как истинные королевы.Великолепное бордюрное растение колеус довольно капризно и требует особого ухода. Зато ваш участок будет выглядеть с этим растением необыкновенно изысканно.Черные эффектные растения одинаково красиво смотрятся как в композициях, так и в одиночном представлении, украшая собой ландшафт или интерьер квартиры.