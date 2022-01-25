Дома из обычных дров – экологичные глиночурки, построенные на десятилетия

Отличный дом из дров.
Из чего можно построить домик в деревне? На самом деле ассортимент материалов очень широк. Как насчет того, чтобы остановить свой выбор на дровах? Дело в том, что именно дрова являются одним из самых интересных материалов для строительства загородного дома. Познакомимся с ними поближе.
Можно построить даже такое.
Думаете, дровам место в печи? На самом деле, это действительно так, однако можно им найти и другое применение. Как насчет того, чтобы построить дом из дров. Трудно поверить, но сложить отличное жилище можно из обычных чурок для топки печи. Важным моментом является то, что себестоимость такой конструкции намного ниже, чем строительство дома из традиционного сруба. При должном количестве желания и усердия такое жилище можно даже возвести своими силами.
Весьма необычный материал.
Материал, из которого строятся «дровяные» дома, называется глиночурки. Главное «но» сводится к тому, что сами дрова не должны друг друга касаться ни при каком условии. В противном случае, в местах соприкосновения может начаться гниение дерева. Из такого материала можно возводить все, что душа пожелает: жилые и подсобные помещения, хранилища, даже гараж для автомобиля.
Отличное решение для дачи.
Единственным существенным минусом строительства из глиночурки остается общая трудоемкость процесса. Особенно много времени уходит на стыковку, зато результат полностью стоит того. Также требуется использовать только сухие дрова при подготовке строительного материала. Сохнет древесина от 6 месяцев до 1 года. Лучше всего брать дрова одной древесной породы.
Можно украсить стеклом.
Большим плюсом является то, что дерево – это прекрасный шумоизоляционный материал. Оно пропускает воздух, но задерживает влагу. Дрова можно смело использовать с другими материалами, например с полноценным брусом или кирпичом. Можно добавлять в материал цветное стекло.
Сухо и глухо.
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