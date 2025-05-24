Джайпур: розовая жемчужина Индии, хранящая удивительные тайны

Индийский город Джайпур не одно столетие привлекает внимание своим неповторимым колоритом и потрясающими памятниками архитектуры, воплощающими в себе аутентичную культуру региона. Она в полной мере отразилась на фасадах всех без исключения исторических зданий, окрашенных в розовый цвет, благодаря чему его еще называют «Розовым городом».
1. Инновационный подход к планированию города
Джайпур привлекает внимание своим неповторимым колоритом. | Фото: onetwotrip.com.
Мало крупных исторических городов могут похвастаться тем, что их начинали строить с нуля, продумав заранее как будут проходить улицы и, где организуют большими городские площади с монументальными общественными зданиями, храмами, рынками и магазинами. Как правило, разрастающиеся поселения строились, подстраиваясь под существующую топографическую сетку населенного пункта.
«Розовый город» очаровывает историческими архитектурными ансамблями.
Джайпуру повезло больше, его история начиналась во время правления махараджа Савай Джай Сингха II, который мечтал построить новую столицу для своего обширного королевства. В 1727 году правитель обратился к бенгальскому архитектору Видьядхару Бхаттачарью, который должен был спроектировать четко структурированный город с широкими улицами и выделенными масштабными пространствами. Махараджа и зодчий при разработке проекта опирались на принципы ведической архитектуры, которые и стали основой организации крупного населенного пункта.
Огромные городские площади Джайпура тоже розовые. | Фото: maison-monde.com.
Инновационный по тем временам подход к городскому планированию оставил след в яркой истории Джайпура. По сей день столица самого большого штата Индии разделена на девять районов, каждый из которых выполняет определенную функцию. При этом функционал каждого из них в первую очередь определялся практичностью, которая в итоге поспособствовала и гармоничному развитию города.
2. Как Джайпур стал «Розовым городом»
Красочные дворцы и общественные здания стали визитной карточкой Джайпура.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Джайпур не всегда выделялся на фоне других городов. Изначально строительство и оформление были традиционными, пусть и с некоторыми отличиями (в зависимости от преобладания строительных материалов и климата). В розовые «одеяния» все здания столицы оделись спустя почти 150 лет после ее основания.
Джайпур преобразился к приезду будущего короля Эдуарда VII.
Интересный факт: В 1876 году принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, готовился к визиту в Индию, в частности в королевство Раджастхан, а значит и в Джайпур. Чтобы устроить пышный и запоминающийся прием монаршей особе, махараджа Савай Рам Сингх приказал перекрасить все здания в центральной части в розовый цвет. Розовый выбрали не просто так, оказывается в Индии, он символизирует радушие и гостеприимство. Спустя некоторое время жители города настолько привыкли к розовым фасадам, а у гостей он стал ассоциироваться с Джайпуром, что власти и владельцы домов решили основать традицию. Это и помогло сохранить аутентичность и эстетическое единство исторической части города.
Даже крепостные стены и укрепленные форты Джайпура имеют розовый цвет.
С тех пор розовый цвет, под жарким солнцем Раджастана приобретающий мягкие оттенки, навсегда преобразил облик Джайпура. Он стал узнаваемой визитной карточкой процветающей столицы, придавая нотку романтичности, которую так любят туристы со всего мира.
3. Главные архитектурные шедевры Джайпура
Учитывая, что Джайпур изначально задумывался как столица, неудивительно, что в исторической его части сохранилось множество уникальных архитектурных творений, завораживающих уникальной красотой. Каждый из аутентичных шедевров соответствует определенной эпохе и инновационным внедрениям, которые впервые были опробованы в этом прекрасном городе талантливыми архитекторами, инженерами и строителями. Структура зданий, декоративные элементы и даже самая маленькая деталь любого из них хранит интересную историю, связанную как со становлением столицы, так и с самими строениями.
• «Дворец Ветров»
«Дворец ветров» – замечательный образец раджпутской архитектуры.
Изящные эркеры прячут женщин королевской семьи (Hawa Mahal).
Расположенный в самом сердце Джайпура, «Дворец ветров» (Hawa Mahal) является одним из самых знаковых и узнаваемых архитектурных ансамблей города. Построенный в 1799 году по приказу махараджа Савая Пратапа Сингха, он отличается впечатляющим пятиэтажным фасад, украшенным 953 выступающими эркерами, называемыми джхарокхами. Разделенные на маленькие ячейки и прикрытые вычурными орнаментами, они служили наблюдательным пунктом для женщин королевской семьи, которые могли подглядывать за городской жизнью, при этом оставаясь незамеченными. Помимо этого решетчатые отверстия обеспечивали циркуляцию воздуха, создавая освежающую атмосферу, которой так не хватало в жарком климате Раджастхана.
«Городской дворец» олицетворяет роскошь и культуру Джайпура.
Интерьеры «Городского дворца» сражают своей роскошью и яркими красками.
Главной резиденцией королевской семьи Джайпура всегда был «Городской дворец» (Le City Palace Jaipur), который по праву считается архитектурным шедевром. Расположенный в самом центре столицы потрясающий ансамбль, сотканный из множества величественных зданий, внутренних двориков, аркад, переходов, павильонов и садов, оформленных в разных жанрах, он громко заявляет о гармоничном слиянии могольской, раджпутской и европейской архитектуры. «Городской дворец» всегда был и остается главным хранилищем информации об истории Джайпура, зашифрованной в редких коллекциях оружия, костюмов и старинных артефактов.
«Форт Амбер» величественно возвышается над долиной реки Банас.
«Форт Амбер» демонстрирует величие и роскошь королевской династии Раджастхана.
Le fort d’Amber («Форт Амбер» или «Форт Янтарь»), расположенный примерно в 11 км от Джайпура, издалека возвещает о могуществе процветающего королевства. Построенный махараджей Ман Сингхом в XVI веке в качестве укрепленной резиденции, он совсем не отличается скромностью и спартанскими условиями. В его оформлении гармонично переплелись как сохранившиеся традиции цивилизации Великих Моголов, так и раджпутская архитектура. Эффектное сочетание белого мрамора и красного песчаника, создающее захватывающий контраст, лишь подчеркивает величие «Форта», который может похвастаться роскошными залами и отдельными зданиями. Чего только стоит «Дворец зеркал», который по праву считается произведением искусства. Его инкрустированные зеркалами стены отражают свет, создавая ослепительные эффекты, которые приводят в восторг даже видавших виды современников.
Изящество архитектурного ансамбля Джал-Махал подчеркивает водная гладь озера.
«Водный дворец» стал излюбленным местом для фотосессий.
Le Jal Mahal (Джал-Махал или «Водный дворец») – одно из самых таинственных сооружений Джайпура. Расположенный посреди озера Ман Сагар, он является исключительным примером органичного слияния архитектуры и природы, которое мастерски подчеркнули архитекторы и строители в далеком XVIII веке (возводили по заказу махараджа Мадхо Сингха I). Дворцовый ансамбль получился настолько изысканным, что кажется будто он плывет по воде. И пусть в наши дни потрясающее архитектурное творение затоплено до пятого этажа, оно наглядно демонстрирует, какой вершины достигли мастера прошлых столетий, не имея ни тяжелой строительной техники, ни компьютерных программ для точных расчетов, ни современных материалов.
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