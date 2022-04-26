Как прекрасен этот мир: необыкновенной красоты пейзажи Кшиштофа Бровко

Зелёные равнины. Автор: Krzysztof Browko.
Современный фотограф Кшиштоф Бровко (Krzysztof Browko) не просто ловит в объектив своей камеры потрясающей красоты пейзажные просторы, но и мастерски передаёт ту самую неповторимую атмосферу, которой пропитан каждый момент. Сочные, дышащие тишиной и спокойствием кадры радуют глаз, даря ощущение умиротворения и чувство прекрасного...
Будучи специалистом в области IT услуг, Кшиштоф как и любой другой человек старается отдыхать от серых будней не только физически, но и морально. Именно поэтому своё предпочтение он отдал фотографии. Это маленькое хобби помогает ему сменить обстановку и обрести душевное равновесие. Ведь, как известно природа – лучший источник хорошего настроения и вдохновения. Находясь наедине с окружающим миром, он умудряется запечатлеть яркие пейзажи, дышащие свежим ветром, утренними туманами и первыми лучами тёплого солнца.
Золотые поля. Автор: Krzysztof Browko.
Домик в зелёной долине. Автор: Krzysztof Browko.
Горизонт. Автор: Krzysztof Browko.
Туманная пелена. Автор: Krzysztof Browko.
Звёздная ночь. Автор: Krzysztof Browko.
Отражение. Автор: Krzysztof Browko.
Изумрудное настроение. Автор: Krzysztof Browko.
На закате дня. Автор: Krzysztof Browko.
Умиротворение. Автор: Krzysztof Browko.
Оттенки золота. Автор: Krzysztof Browko.
Дорога к солнцу. Автор: Krzysztof Browko.
Лодка. Автор: Krzysztof Browko.
Солнце в горах. Автор: Krzysztof Browko.
Мост. Автор: Krzysztof Browko.
Маяк. Автор: Krzysztof Browko.
Камни. Автор: Krzysztof Browko.
Дорога к замку. Автор: Krzysztof Browko.
Ближе к небу. Автор: Krzysztof Browko.
Абстракция. Автор: Krzysztof Browko.
Трактор в поле. Автор: Krzysztof Browko.
Дорога. Автор: Krzysztof Browko.
Тишина и спокойствие. Автор: Krzysztof Browko.
Дыхание осени. Автор: Krzysztof Browko.
Безмятежность. Автор: Krzysztof Browko.
Осеннее настроение. Автор: Krzysztof Browko.
Туман. Автор: Krzysztof Browko.
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