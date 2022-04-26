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Как прекрасен этот мир: необыкновенной красоты пейзажи Кшиштофа Бровко


Зелёные равнины. Автор: Krzysztof Browko.

Зелёные равнины. Автор: Krzysztof Browko.

Современный фотограф Кшиштоф Бровко (Krzysztof Browko) не просто ловит в объектив своей камеры потрясающей красоты пейзажные просторы, но и мастерски передаёт ту самую неповторимую атмосферу, которой пропитан каждый момент. Сочные, дышащие тишиной и спокойствием кадры радуют глаз, даря ощущение умиротворения и чувство прекрасного...

Будучи специалистом в области IT услуг, Кшиштоф как и любой другой человек старается отдыхать от серых будней не только физически, но и морально. Именно поэтому своё предпочтение он отдал фотографии. Это маленькое хобби помогает ему сменить обстановку и обрести душевное равновесие. Ведь, как известно природа – лучший источник хорошего настроения и вдохновения. Находясь наедине с окружающим миром, он умудряется запечатлеть яркие пейзажи, дышащие свежим ветром, утренними туманами и первыми лучами тёплого солнца.
Золотые поля. Автор: Krzysztof Browko.

Золотые поля. Автор: Krzysztof Browko.

 
Домик в зелёной долине. Автор: Krzysztof Browko.

Домик в зелёной долине. Автор: Krzysztof Browko.

 
Горизонт. Автор: Krzysztof Browko.

Горизонт. Автор: Krzysztof Browko.

 
Туманная пелена. Автор: Krzysztof Browko.

Туманная пелена. Автор: Krzysztof Browko.

 
Звёздная ночь. Автор: Krzysztof Browko.

Звёздная ночь. Автор: Krzysztof Browko.

 
Отражение. Автор: Krzysztof Browko.

Отражение. Автор: Krzysztof Browko.

 
Изумрудное настроение. Автор: Krzysztof Browko.

Изумрудное настроение. Автор: Krzysztof Browko.

 
На закате дня. Автор: Krzysztof Browko.

На закате дня.
Автор: Krzysztof Browko.

 
Умиротворение. Автор: Krzysztof Browko.

Умиротворение. Автор: Krzysztof Browko.

 

 
Оттенки золота. Автор: Krzysztof Browko.

Оттенки золота. Автор: Krzysztof Browko.

 
Дорога к солнцу. Автор: Krzysztof Browko.

Дорога к солнцу. Автор: Krzysztof Browko.

 
Лодка. Автор: Krzysztof Browko.

Лодка. Автор: Krzysztof Browko.

 
Солнце в горах. Автор: Krzysztof Browko.

Солнце в горах. Автор: Krzysztof Browko.

 
Мост. Автор: Krzysztof Browko.

Мост. Автор: Krzysztof Browko.

 
Маяк. Автор: Krzysztof Browko.

Маяк. Автор: Krzysztof Browko.

 
Камни. Автор: Krzysztof Browko.

Камни. Автор: Krzysztof Browko.

 
Дорога к замку. Автор: Krzysztof Browko.

Дорога к замку. Автор: Krzysztof Browko.

 
Ближе к небу. Автор: Krzysztof Browko.

Ближе к небу. Автор: Krzysztof Browko.

 
Абстракция. Автор: Krzysztof Browko.

Абстракция. Автор: Krzysztof Browko.

 
Трактор в поле. Автор: Krzysztof Browko.

Трактор в поле. Автор: Krzysztof Browko.

 
Дорога. Автор: Krzysztof Browko.

Дорога. Автор: Krzysztof Browko.

 
Тишина и спокойствие. Автор: Krzysztof Browko.

Тишина и спокойствие. Автор: Krzysztof Browko.

 
Дыхание осени. Автор: Krzysztof Browko.

Дыхание осени. Автор: Krzysztof Browko.

 
Безмятежность. Автор: Krzysztof Browko.

Безмятежность. Автор: Krzysztof Browko.

 
Осеннее настроение. Автор: Krzysztof Browko.

Осеннее настроение. Автор: Krzysztof Browko.

 
Туман. Автор: Krzysztof Browko.

Туман. Автор: Krzysztof Browko.

 

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Как прекрасен этот мир: необыкновенной красоты пейзажи Кшиштофа Бровко

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Как прекрасен этот мир: необыкновенной красоты пейзажи Кшиштофа БровкоПодписаться на мой Instagram
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