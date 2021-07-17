11 народных способов, как перестать кормить комаров на улице

В летний сезон назойливые комары делают жизнь невыносимой.

Сон с открытым окном, отдых на природе или вечерние прогулки превращаются в места охоты для насекомых. Однако не нужно становится жертвой кровопийц.

Мы знаем, как перестать «кормить» комаров на улице и в доме. Лайфхаки подходят даже для маленьких детей.

1. Ванилин

Нанесите средство на кожу, а насекомые и близко не подлетят

Комары на дух не переносят ванильный аромат. Именно поэтому добавьте немного продукта в детский или любой другой крем. Нанесите средство на кожу, а насекомые и близко не подлетят. Другой вариант - приготовить ванильную воду из 1 ч.л. ванилина и 1 стакана теплой жидкости. Средство можно наносить на открытые участки тела, а также обрабатывать область по краю роста волос на голове. Так вы сможете часа на 3 забыть о кровопийцах.

2. Эвкалипт

Намажьте открытые участки тела эфиром, и на ближайшие 6 часов комары забудут о вас

Если хорошо переносите масло эвкалипта, используйте его для отгона комаров. Намажьте открытые участки тела эфиром, и на ближайшие 6 часов комары забудут о вашем существовании.

3. Рябина

Листья рябины - еще одно прекрасное средство, отпугивающее насекомых

Листья рябины - еще одно прекрасное средство, отпугивающее насекомых.

4. Черемуха

Возьмите пару листочков и разотрите их в руках. После протрите кашицей тело.

Нарвите листья растения и измельчите в блендере

Аромат черемухи также крайне неблагоприятен для комаров. Нарвите листья растения и измельчите в блендере. Выложите полученную кашицу в марлю и протрите кожу. По количеству листьев ориентируйтесь на открытые участки. Например, если идете на пляж, измельчите не менее 40 листьев. Когда нужно обработать только руки и шею, хватит 5 листочков.

5. Полынь

Обработайте кожу полученным средством и часа на 3 забудьте о надоедливых насекомых

Обрабатывать кожу можно раствором полыни. Для этого возьмите кастрюлю, всыпьте горсть измельченных корней и залейте полуторами литрами кипятка. Поставьте на огонь и проварите минут 5. Затем оставьте раствор настаиваться полчаса. Обработайте кожу полученным средством и часа на 3 забудьте о надоедливых насекомых.

6. Еловые или сосновые шишки

Одна порция шишек обеспечит спокойствие часа на 3, а затем можно повторить процедуру

С помощью шишек сосны и ели можно устроить комарам настоящую дымовую атаку. Если отдыхаете на природе и развели костер, бросьте в пламя штук 20 шишек. Они начнут гореть и создадут дымовую завесу, которая отгонит комаров подальше от костра. Одна порция шишек обеспечит спокойствие часа на 3, а затем можно повторить процедуру.

7. Рыбий жир

Единственный минус - из-за специфического запаха рыбий жир подходит не для всех случаев

Еще одно средство, которое поможет не стать обедом для кровопийц. Единственный минус - из-за специфического запаха рыбий жир подходит не для всех случаев. А если препарат попадет на одежду, его практически невозможно отстирать. Если вас не смущает ни аромат, ни возможность испачкаться, смажьте открытые участки тела, и комары будут не страшны.

8. Гвоздика

Нанесите полученный раствор на кожу, чтобы удержать комаров и других насекомых на расстоянии до 5 м от вас

Пряная специя защищает от кровопийц часа на 2. Для этого приготовьте отвар из 5 г гвоздики и 250 мл кипятка. Прокипятите средство на среднем пламени минут 15. Когда отвар остынет, смешайте его с одеколоном или водкой в пропорции 10 капель средства на 1 ст.л. спирта. Нанесите полученный раствор на кожу, чтобы удержать комаров и других насекомых на расстоянии до 5 м от вас.

9. Карболовая кислота

Для этого смажьте препаратом кожу и чувствуйте себя в безопасности часов 5

Карболовая кислота, она же фенол, помогает избежать встречи с насекомыми. Для этого смажьте препаратом кожу и чувствуйте себя в безопасности часов 5.

10. Чеснок

Возьмите штук 5 зубчиков, измельчите их в кашицу и залейте 50 мл водки

Резкий запах чеснока отпугивает даже комаров. Возьмите штук 5 зубчиков, измельчите их в кашицу и залейте 50 мл водки. Подождите, пока препарат настоится 15 минут, а только потом пробуйте на коже. С чесноком можно забыть о комарах на 10-12 часов.

11. Базилик

Можно размять несколько листьев и хорошенько натереть ими кожу

Специфический аромат базилика комарам тоже не по душе. Можно размять несколько листьев и хорошенько натереть ими кожу. Другой вариант - срезать базиликовую веточку и прикрепить ее на одежду. Первый метод продержит защиту около 2-х часов, , а второй - не менее 8.