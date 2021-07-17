11 народных способов, как перестать кормить комаров на улице

В летний сезон назойливые комары делают жизнь невыносимой.
Сон с открытым окном, отдых на природе или вечерние прогулки превращаются в места охоты для насекомых. Однако не нужно становится жертвой кровопийц.
Мы знаем, как перестать «кормить» комаров на улице и в доме. Лайфхаки подходят даже для маленьких детей.
1. Ванилин
Нанесите средство на кожу, а насекомые и близко не подлетят
Комары на дух не переносят ванильный аромат. Именно поэтому добавьте немного продукта в детский или любой другой крем. Нанесите средство на кожу, а насекомые и близко не подлетят. Другой вариант - приготовить ванильную воду из 1 ч.л. ванилина и 1 стакана теплой жидкости. Средство можно наносить на открытые участки тела, а также обрабатывать область по краю роста волос на голове. Так вы сможете часа на 3 забыть о кровопийцах.
2. Эвкалипт
Намажьте открытые участки тела эфиром, и на ближайшие 6 часов комары забудут о вас
Если хорошо переносите масло эвкалипта, используйте его для отгона комаров. Намажьте открытые участки тела эфиром, и на ближайшие 6 часов комары забудут о вашем существовании.
3. Рябина
Листья рябины - еще одно прекрасное средство, отпугивающее насекомых
Листья рябины - еще одно прекрасное средство, отпугивающее насекомых.Возьмите пару листочков и разотрите их в руках. После протрите кашицей тело.
4. Черемуха
Нарвите листья растения и измельчите в блендере
Аромат черемухи также крайне неблагоприятен для комаров. Нарвите листья растения и измельчите в блендере. Выложите полученную кашицу в марлю и протрите кожу. По количеству листьев ориентируйтесь на открытые участки. Например, если идете на пляж, измельчите не менее 40 листьев. Когда нужно обработать только руки и шею, хватит 5 листочков.
5. Полынь
Обработайте кожу полученным средством и часа на 3 забудьте о надоедливых насекомых
Обрабатывать кожу можно раствором полыни. Для этого возьмите кастрюлю, всыпьте горсть измельченных корней и залейте полуторами литрами кипятка. Поставьте на огонь и проварите минут 5. Затем оставьте раствор настаиваться полчаса. Обработайте кожу полученным средством и часа на 3 забудьте о надоедливых насекомых.
6. Еловые или сосновые шишки
Одна порция шишек обеспечит спокойствие часа на 3, а затем можно повторить процедуру
С помощью шишек сосны и ели можно устроить комарам настоящую дымовую атаку. Если отдыхаете на природе и развели костер, бросьте в пламя штук 20 шишек. Они начнут гореть и создадут дымовую завесу, которая отгонит комаров подальше от костра. Одна порция шишек обеспечит спокойствие часа на 3, а затем можно повторить процедуру.
7. Рыбий жир
Единственный минус - из-за специфического запаха рыбий жир подходит не для всех случаев
Еще одно средство, которое поможет не стать обедом для кровопийц. Единственный минус - из-за специфического запаха рыбий жир подходит не для всех случаев. А если препарат попадет на одежду, его практически невозможно отстирать. Если вас не смущает ни аромат, ни возможность испачкаться, смажьте открытые участки тела, и комары будут не страшны.
8. Гвоздика
Нанесите полученный раствор на кожу, чтобы удержать комаров и других насекомых на расстоянии до 5 м от вас
Пряная специя защищает от кровопийц часа на 2. Для этого приготовьте отвар из 5 г гвоздики и 250 мл кипятка. Прокипятите средство на среднем пламени минут 15. Когда отвар остынет, смешайте его с одеколоном или водкой в пропорции 10 капель средства на 1 ст.л. спирта. Нанесите полученный раствор на кожу, чтобы удержать комаров и других насекомых на расстоянии до 5 м от вас.
9. Карболовая кислота
Для этого смажьте препаратом кожу и чувствуйте себя в безопасности часов 5
Карболовая кислота, она же фенол, помогает избежать встречи с насекомыми. Для этого смажьте препаратом кожу и чувствуйте себя в безопасности часов 5.
10. Чеснок
Возьмите штук 5 зубчиков, измельчите их в кашицу и залейте 50 мл водки
Резкий запах чеснока отпугивает даже комаров. Возьмите штук 5 зубчиков, измельчите их в кашицу и залейте 50 мл водки. Подождите, пока препарат настоится 15 минут, а только потом пробуйте на коже. С чесноком можно забыть о комарах на 10-12 часов.
11. Базилик
Можно размять несколько листьев и хорошенько натереть ими кожу
Специфический аромат базилика комарам тоже не по душе. Можно размять несколько листьев и хорошенько натереть ими кожу. Другой вариант - срезать базиликовую веточку и прикрепить ее на одежду. Первый метод продержит защиту около 2-х часов, , а второй - не менее 8.
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