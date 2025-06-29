Основные ошибки при укладке плитки

Укладка плитки кажется простой задачей только на первый взгляд. И хотя в данной процедуре действительно мало чего принципиально сложного, многие все равно допускают ошибки. В первую очередь потому, что не знают не только каких-то «мастерских» хитростей, но даже основ отделочного процесса. Самое время исправить сложившееся положение дел, организовав небольшой плиточный «ЛикБез» для граждан, которые предпочитают в ремонте заниматься самодеятельностью в самом хорошем смысле.

1. Ошибки при нанесении плиточного клея

2. Укладывание шпаклевки между штукатуркой и клеем

3. Ошибки в грунтовании

4. Отказ от предварительной раскладки

5. Игнорирование уровня в работе