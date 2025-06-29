Основные ошибки при укладке плитки

Укладка плитки кажется простой задачей только на первый взгляд. И хотя в данной процедуре действительно мало чего принципиально сложного, многие все равно допускают ошибки. В первую очередь потому, что не знают не только каких-то «мастерских» хитростей, но даже основ отделочного процесса. Самое время исправить сложившееся положение дел, организовав небольшой плиточный «ЛикБез» для граждан, которые предпочитают в ремонте заниматься самодеятельностью в самом хорошем смысле.
1. Ошибки при нанесении плиточного клея
Ошибки в нанесении плиточного клея едва ли не самые распространенные. Они бывают самыми разными, но мы вспомним в первую очередь о трех наиболее распространенных. Итак, первая – это укладка клея небольшими «каплями» по краям плитки. Так делать нельзя, в противном случае плитка может треснуть в центре при оказании на нее физического воздействия (при ударе). Вторая ошибка – это когда плиточный клей кладут исключительно в центре кафеля и после этого не «разворачивают» гребнем. Так делать тоже нельзя. Ситуация похожа на первую, только в этом случае трещины могут появиться уже по краям. Третья ошибка – это когда при нанесении клея на кафель мастер делает гребенкой дугообразные борозды. Правильные борозды должны быть исключительно прямыми, вертикальными или горизонтальными. Если же делать их дугообразными, то в углах будет совсем мало клея.
2. Укладывание шпаклевки между штукатуркой и клеем
Некоторые мастера и хозяева зачем-то кладут между плиточным клеем и штукатуркой слой шпаклевки. Все, что нужно знать по этому вопросу, так это то, что описанная процедура вообще лишена всякого смысла. Более того, она делает стоимость работы выше и даже может снизить надежность крепления клея.
3. Ошибки в грунтовании
Следующая частая и очень серьезная ошибка, которую допускают достаточно много хозяев – это укладка плитки без использования грунтовки. Если не использовать «грунт» в работе, то уже совсем скоро влага из плиточного клея уйдет в стену. Итог печален: состав не успевает набрать нужную прочность, и плитка просто отваливается.
4. Отказ от предварительной раскладки
Никогда не стоит класть плитку без проведения предварительной раскладки. Популярная ошибка приводит к тому, что что-то в итоге не помещается, что-то ложится криво, что-то смотрится плохо. В итоге, приходится или резать плитку (в лучшем случае) или вообще переделывать целые куски уже готового покрытия. Все это не лучшим образом сказывается на стоимости ремонтных работ. Отдельно следует добавить, что не стоит использовать для резки кафеля болгарку. Во-первых, это просто опасно. Во-вторых, в неопытных руках высока вероятность испортить кучу материала.
5. Игнорирование уровня в работе
Последнее в нашем списке ошибок, но далеко не последнее по значению. Возможно, даже первое! Только одно слово – уровень. Не забываем использовать данный инструмент. Во всяком случае, если не хочется переделывать всю работу за несколько часов или до следующего ремонта «любоваться» кривым и косым покрытием.
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