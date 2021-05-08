От деда досталось ружье: можно ли его легализовать

Способ первый – получение прав через признание бесхозной вещью

Получить оружие по наследству будет не просто. /Фото: Яндекс.Новости.

Сначала можно попытаться признать оружие бесхозной вещью. /Фото: pxhere.com.

Способ второй – подтверждение «наследства»

Трогать оружие до изъятия - нельзя. /Фото: ВКонтакте.

В концовке вопрос будет решаться через суд. /Фото: oficery.ru.