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30 удивительных исторических фотографий, которых вы ещё не видели!

Самый маленький (тогда) телевизор в мире, 1966 год


1


Дональд Трамп, выпускник Нью-Йоркской военной академии, 1964 год


2

Бойцы элитного подразделения охраны иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви


3

Большой заточной станок, 1913 год, Англия


4

Самая тяжелая дверь, 1979 год, Ливермор, США


5

Самый маленький человек 50-х (76 см) Генри Беренс танцует со своим котом. Великобритания. 1956 год


6

Пегги Флеминг (США), хвастается медалью. Олимпиада. Гренобль. Франция. 1968 год


7

Маколей Калкин и Майкл Джексон. США. 1991 год


8

Автошкола. США. 1953 год


30 удивительных исторических фотографий, которых вы ещё не видели!
© Keystone Features/Getty Images

Аттракцион «Сатурн» в ЦПКиО имени Горького, 1978 год, Москва


10

Солдат с северным оленем на скользком льду недалеко от маленькой деревушки Наутси в северной Лапландии, 26 октября 1941 год, Финляндия


11

Создание левой руки Статуи Свободы, 1882 год


12

«Мисс Новая Зеландия» падает в обморок на конкурсе «Мисс Вселенная», 1954 год, Лонг-Бич


13

Космонавты Андриян Николаев и Валентина Терешкова, 1965 год, Япония


14

Ловля льва для европейского зоопарка, 1930 год, Африка


15

Благословение машины, 1915 год, Франция


16

Белая девочка и рабыня, 1880 год, Бразильская империя


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Обучение дояров, 1927 год, Канада


18

Подземка Нью-Йорка, 1970-е годы, США


30 удивительных исторических фотографий, которых вы ещё не видели!
© Willy Spiller

Радиослушательница, 1929 год, СССР


20

На детской площадке в Норильске, 1960-е годы, СССР


21

Паланкин с колесом, 1900 год, Корея


22

Прививка, 1947 год, Нью-Йорк, США


23

Подростки едут на зацепе электропоезда, 1971 год, СССР


24

Одни из победителей конкурса снежных скульптур в Давосе, 1914 год, Швейцария


25

Евнух императорского двора, 1949 год, Китай


26

Девушка в бикини, 1959 год, Довиль, Франция


27

Работники лондонского метрополитена изучают билеты для анализа трафика


28

Полковник-лейтенант Артур Кротье показывает возможное воздействие ядерного взрыва на Оттаву, 26 апреля 1952 год


29

Чарли Чаплин с дочерьми Жозефиной и Викторией, 1966 год


30

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30 удивительных исторических фотографий, которых вы ещё не видели!

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30 удивительных исторических фотографий, которых вы ещё не видели!Подписаться на мой Instagram
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