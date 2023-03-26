30 удивительных исторических фотографий, которых вы ещё не видели!

С нами не соскучишься!

Самый маленький (тогда) телевизор в мире, 1966 год

Дональд Трамп, выпускник Нью-Йоркской военной академии, 1964 год

Бойцы элитного подразделения охраны иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви

Большой заточной станок, 1913 год, Англия

Самая тяжелая дверь, 1979 год, Ливермор, США

Самый маленький человек 50-х (76 см) Генри Беренс танцует со своим котом. Великобритания. 1956 год

Пегги Флеминг (США), хвастается медалью. Олимпиада. Гренобль. Франция. 1968 год

Маколей Калкин и Майкл Джексон. США. 1991 год

Автошкола. США. 1953 год

© Keystone Features/Getty Images

Аттракцион «Сатурн» в ЦПКиО имени Горького, 1978 год, Москва

Солдат с северным оленем на скользком льду недалеко от маленькой деревушки Наутси в северной Лапландии, 26 октября 1941 год, Финляндия

Создание левой руки Статуи Свободы, 1882 год

«Мисс Новая Зеландия» падает в обморок на конкурсе «Мисс Вселенная», 1954 год, Лонг-Бич

Космонавты Андриян Николаев и Валентина Терешкова, 1965 год, Япония

Ловля льва для европейского зоопарка, 1930 год, Африка

Благословение машины, 1915 год, Франция

Белая девочка и рабыня, 1880 год, Бразильская империя

Обучение дояров, 1927 год, Канада

Подземка Нью-Йорка, 1970-е годы, США

© Willy Spiller

Радиослушательница, 1929 год, СССР

На детской площадке в Норильске, 1960-е годы, СССР

Паланкин с колесом, 1900 год, Корея

Прививка, 1947 год, Нью-Йорк, США

Подростки едут на зацепе электропоезда, 1971 год, СССР

Одни из победителей конкурса снежных скульптур в Давосе, 1914 год, Швейцария

Евнух императорского двора, 1949 год, Китай

Девушка в бикини, 1959 год, Довиль, Франция

Работники лондонского метрополитена изучают билеты для анализа трафика

Полковник-лейтенант Артур Кротье показывает возможное воздействие ядерного взрыва на Оттаву, 26 апреля 1952 год

Чарли Чаплин с дочерьми Жозефиной и Викторией, 1966 год

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